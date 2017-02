Predaje se zahtjev za reviziju tužbe BiH protiv Srbije

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas kako će Međunarodnom sudu pravde u Hagu (ICJ) biti predat zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid.

On je ustvrdio kako nije tačna tvrdnja da se djeluje vaninstitucionalno, jer se postupa po ovlaštenju koje je Predsjedništvo dalo 2002. godine, te da su aplikaciju sačinili vrhunski međunarodni pravni savjetnici.

Izetbegović je ovo rekao nakon skupa u Sarajevu koji je bez prisustva medija održan na njegovu inicijativu, a u organizaciji Fondacije "Pravda za BiH" i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Skupu su prisustvovali lideri Socijaldemokratske partije (SDP), Saveza za bolju budućnost (SBB) i drugih stanaka, te stručnjaci iz oblasti prava, zvaničnici iz institucija BiH i nevladinih organizacija, a novinarima je tek po završetku skupa dozvoljen ulaz u zgradu Vijećnice.

Prethodno je predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević uoči skupa u Sarajevu za RSE rekla da zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid ide sljedeće sedmice Međunarodnom sudu pravde u Hag.

Lider Demokratske fronte (DF) Željko Komšić za RSE je uoči skupa rekao kako je, zapravo, Bakir Izetbegović već donio odluku da se ide u reviziju tužbe i da je sastanak na koji je i on pozvan "zapravo jedna vrsta pokušaja da se raspodijeli teret odgovornosti te odluke.

"Šta god da bude, odluka nije lagana. Po meni je takve vrste da zapravo ne možete izaći sa nekom apsolutnom vrstom političke pobjede u ovoj situaciji. Po meni – ići će se, ali vidjećemo", kaže Komšić i naglašava da se nakon revizije otvaraju dva pitanja.

"Valja politički odgovoriti na krizu koja će uslijediti ako se to desi – dakle, šta se dešava onda u Bosni i Hercegovini, šta se dešava u regiji, pogotovo nemojte zaboraviti da idu izbori u Republici Srbiji i da će to sigurno biti tema predizborne kampanje u Republici Srbiji. Valjaće narodu onda odgovoriti šta ako sud odbije taj zahtjev, s obzirom na sve što smo do sad imali prilike da čujemo, prije svega od strane pravnih stručnjaka. Kako to onda narodu odgovoriti?", komentariše Komšić.

Komšić kao bitno navodi pitanje "dokaza, novih dokaza i dokaza za reviziju".

"Moje je mišljenje da smo mi dokaze imali prije deset godina, a da ti dokaze koje smo imali prije deset godina nisu baš puno značili u jednoj političko-pravnoj igri koja se odvijala oko Međunarodnog suda u Hagu. Dakle, mi smo dokaze imali prije deset godina da tužba bude riješena u našu korist. Nažalost, to tako funkcioniše u tim igrama velikih, bez obzira što će vam svako reći da je to čisto međunarodna pravna odluka javnog pravnog karaktera. Po meni, i tada je ona bila u dobroj mjeri politička", ocjenjuje Komšić.

Još juče je u Predsjedništvu BiH održan sastanak Izetbegovića sa pravnim ekspertima koji su u proteklom periodu radili na analiziranju opravdanosti podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

Nakon petosatnog sastanka, Izetbegović nije želio dati izjavu za medije.

Ovaj sastanak i postupke određenog broja političara predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić ranije su ocijenili kao opasnost od urušavanja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, na štetu interesa Republike Srpske i srpskog naroda u BiH.

Rok za podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije ističe 26. februara.

