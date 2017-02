Varadi za RSE: Nema novih činjenica za reviziju tužbe BiH protiv Srbije

Nekadašnji zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde Tibor Varadi izjavio je da ne veruje da će zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid biti prihvaćen u Hagu.

On navodi da moraju postojati "novootkrivene činjenice koje ukazuju na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici", a da je njemu "teško zamislivo da one postoje".

"Prema Statutu Međunarodnog suda pravde, to bi trebalo da budu činjenice od čijeg otkrića nije prošlo više od šest meseci. To znači da bi tu trebalo da dođu u obzir samo činjenice koje su otkrivene posle 17. avgusta 2016. godine, a ja ne znam šta se od tada moglo otkriti", kaže Varadi.

To bi zatim, dodaje, "trebalo da budu i činjenice koje vezuju Srbiju za genocid u Srebrenici i koje donose nešto novo u odnosu na to, jer je genocid u Srebenici utvrđen".

"Ali je takođe utvrđeno da to nije pripisivo Srbiji. Ne mogu da isključim, ali je zaista vrlo malo verovatno da se tako nešto zaista otkrilo", kaže Varadi.

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas novinarima u Sarajevu kako će Međunarodnom sudu pravde u Hagu (ICJ) biti predat zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid.

