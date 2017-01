Trump: Rusija nam može pomoći, dosadašnja administracija je stvorila ISIS

Novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp danas je, na prvoj konferenciji za novinare od kako je izabran u novembru prošle godine, nazvao sramotnim curenje dokumenata u okviru afere o predizbornom hakiranju, za koje su službe bezbjednosti optužile Rusiju.

"Što se tiče hakiranja, mislim da je Rusija, ali mislim da su nas hakirale i druge zemlje i drugi ljudi", naveo je Tramp.

Ustvrdio je kako su u Demokratskoj stranci krivi što su to dozvolili.

"Nacionalni demokratski komitet je bio potpuno otvoren za hakiranje. Uradili su jako loš posao. Mogli su imati antihakersku odbranu, kao što smo imali mi", rekao je Trump.

Novoizabrani američki predsjednik naveo je kako Rusija može pomoći u borbi protiv Islamske države (ISIS), za čije je kreiranje optužio odlazeću administraciju Baracka Obame.

"Ako Putin voli Trampa, smatram to prednošću, a ne manom. Jer, imali smo loše odnose sa Rusijom. Rusija nam može pomoći u borbi protiv Islamske države. Što je broj jedan trik pitanje. Jer, ako pogledate bolje, ova administracija je kreirala ISIS, napuštajući teren u pogrešno vrijeme. Nastala je praznina, ISIS je formiran. Ako Putin voli Donalda Tranpa, to je prednost ne mana. Ne znam hoću li imati dogovor sa Vladimirom Putinom. Nadam se da hoću, ali su dobre šanse da neću. I ako ne budem, da li vjerujte zaista da bi Hilari bila čvršća sa Putinom od mene? Da li neko zaista vjeruje u to?", rekao je Trump.

Navode nekih američkih medija o izvještaju kome se navodno nalaze povjerljivi dokumenti u kojima piše kako Rusi tvrde da imaju kompromitujuće lične i finansijske podatke o njemu, a što je Moskva demantovala, Tramp je nazvao "lažnim vijestima" koje su kreirali "bolesni ljudi".

"Sramota je što je nešto takvo objavljeno. Naši protivnici su to objavili. Grupa protivnika se okupila zajedno, bolesnih ljudi, i objavili su to sr**nje", rekao je Trump.

Trump je naveo da će u roku od 90 dana biti objavljen izvještaj o odbrani od hakiranja i plan kako zaustaviti "taj fenomen".

"Imamo neke od najvećih kompjuterskim umova na svijetu. Njih šest, koji su najveći na svijetu, koji nikada nisu bili u istoj sobi, će raditi zajedno i napraviti odbranu", rekao je Trump.

Novoizabrani američki predsjednik je naveo kako će nova administracija raditi na oporavku industrije lijekova, te da će se smanjiti troškovi za avione F-35 koji su iznosili milijarde preko budžeta.

"Rekao sam da ću biti najveći proizvođač radnih mjesta kojeg je Bog ikad napravio i mislim to", kazao je Trump.

Trump je najavio nominaciju Davida Shulkina za sekretara za pitanja veterana, te ponovio stav iz predizborne kampanje da će veterani biti jedan od prioriteta nove administracije.