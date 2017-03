Ko je obmanuo javnost oko Softića?

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmet i provjeriti navode o postupanju Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) u Hagu, potvrđeno je za RSE iz ove institucije. Tako je slučaj o zahtjevu za reviziju dobio novu dimenziju.

Navodi koji su Tužilaštvo BiH opredijelili za ovakav potez su došli od predsjednika ICJ-a Ronnyja Abrahama, koji je u pismu javnost obavijestio da je Softić u maju 2016. postavio upit da li njegovo imenovanje za punomoćnika Bosne i Hercegovine važi i za predmet revizije. Sud u Hagu je odgovorio da će za taj postupak ipak biti potrebno novo imenovanje.

Tako je skoro godinu dana ranije bilo poznato da je Softićev legitimitet upitan, ali se ipak krenulo s procesom.

Upravo na tom tragu u Bosni i Hercegovini je na pomolu i politički obračun, ovaj put unutar korpusa koji je bezrezervno podržao da se krene u reviziju.

Naime, nakon što je na poziv člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića probrana bh. politička i intelektualna elita jednoglasno dala zeleno svjetlo, ispostavilo se da se sada osjećaju prevareni.

I dok Izetbegović navodi kako je Sud prekršio svoj statut u pogledu Softićeve legitimacije, iz Socijeldemokratske partije BiH (SDP) upućeno mu je otvoreno pismo u kojem ga javno optužuju da je šutio i "uvjeravao sve u BiH u nešto za šta je znao da nije istina, te svjesno upropastio priliku da postupak revizije bude uspješan".



Politički direktor SDP-a Damir Mašić navodi da je jedino časno rješenje za Izetbegovića povlačenje.

"Osam mjeseci je on tu informaciju znao i čuvao za sebe i uzak krug ljudi oko sebe, a te informacije nisu privatno vlasništvo bilo kojeg pojedinca, pa taman se radilo o u to vrijeme predsjedavajućem Predsjedništva BiH, nego i od interesa za cjelokupnu javnost. Ne vidimo nijedan drugi način da pokuša koliko-toliko časno izaći iz svega ovoga, osim da podnese neopozivu ostavku", ističe Mašić.

Damir Mašić navodi da su neka pitanja i dalje otvorena.

"Zašto je osam mjeseci za sebe čuvao informaciju koja je u potpunosti mogla promijeniti tok i dovesti u konačnici do uspješnog postupka obnove revizije presude. I dalje mislimo da je revizija trebala i treba biti provedena i tada smo postavili dva jednostavna pitanja gospodinu Izetbegoviću na koja je on potvrdno odgovorio oba puta, a to je da li Sakib Softić ima aktivnu legitimaciju da zastupa državu BiH pred Međunarodnim sudom u Hagu i drugo pitanje, da li je potrebna nova odluka Predsjedništva da bi se obnovio postupak revizije", riječi su Damira Mašića.



No, Izetbegović nema namjeru da se povuče, što je potvrdio u izjavi novinarima pred sjednicu Glavnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA).

"Ostavku neću podnijeti, jer mislim da činim upravo ono radi čega me moj narod izabrao. A, što se tiče papira od Registrara iz maja prošle godine, znao sam, kao i ekspertni tim, naravno", izjavio je Bakir Izetbegović.

Prevarenima se osjećaju i u Savezu za bolju budućnost BiH (SBB).

"Meni je jako žao da gospodin Izetbegović krajem maja prošle godine, kada je saznao pravni status gospodina Softića, tada nije napravio zajednički skup sa svim nama političarima i pravnim ekspertima, obavijestio nas o težini situacije i tražio način kako da svi zajedno napravimo produktivniju stvar. Ovako, zaista se osjećamo vrlo prevareni. Niko nema pravo da manipuliše žrtvama genocida, građanima. Mislim da je gospodin Izetbegović, nakon čuvenih obećanja i neistina o stotinu hiljada zaposlenih, o boljem životu, ovoga puta prešao moralnu i političku crtu", ocjenjuje za RSE predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

Dženeta Omerdić, profesorica državnog međunarodnog prava na Pravnom fekultetu u Tuzli, napominje kako je ključno pitanje za Sud u Hagu bilo to da li su proces pokrenule ovlaštene institucije Bosne i Hercegovine, jer se radi o sporu dvije države. Kako to nije urađeno, postupak Suda je logičan, kao i posljedice.

"Sve državne institucije, pogotovo imam u vidu institucionalnu strukturu vlasti na nivou države Bosne i Hercegovine, ne entiteta, su podbacile. Pod jedan, žrtve nisu dobile istinu koju su trebale dobiti. Žrtava je bilo na svim stranama i svako od njih zaslužuje pravi odgovor. Dva, ovaj cjelokupni postupak je pokušao da bude predstavljen kao postupak koji vode predstavnici jedne etničke zajednice. Tri, u konačnici, sav se teret prevalio na jedno fizičko lice, konkretno, na agenta, profesora Sakiba Softića", smatra profesorica Omerdić.

I političari i eksperti slažu se u jednom, da krivica nije samo Softićeva, te da se mora istražiti i to ko je sve u lancu obmanuo javnost, te s kojim ciljem.