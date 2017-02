Prekinuta vanredna sjednica Predsjedništva BiH

Članovi pravnog tima Sakib Softić, David Scheffer i Phon van den Biesen predaće danas (četvrtak) u 15 sati zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe BiH protiv Srbije za genocid. Ovo je za N1 izjavio Sakib Softić.

Procedura je takva da, nakon što aplikaciju zaprimi registar suda u Hagu i provjeri određene činjenice i rokove, šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se očituje na zahtjev.

Vremenski rok za to nije određen, a Sud daje ad hoc rok, između tri i šest mjeseci.

Moguć je i odgovor BiH i nakon tog predpostupka zasjeda Vijeće suda koja će odlučiti o dopustivosti revizije presude na zahtjev BiH.

U međuvremenu, prekinuta je vanredna sjednica Predsjedništva BiH koju je sazvao predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, a na kojoj je trebalo biti govora o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije.

Odvojene konferencije za medije najavili su Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić.



Prethodno je Ivanić najavio da će uputiti Međunarodnom sudu pravde novo pismo u kojem će taj sud obavijestiti da iza revizije presude ne stoji BiH.

Podsjetivši da je prvo pismo poslao u julu prošle godine, Ivanić je rekao da sljedeće pismo još nije poslao i da čeka ishod sjednice Predsjedništva BiH 23. februara.



Istovremeno, član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je i inicirao reviziju presude, naveo je u saopštenju da Sakib Softić ima legitimitet da "u ime BiH, preduzima sve pravne radnje u vezi s tužbom BiH”.

Pored ove sjednice, u Sarajevu je za 15 sati zakazana i hitna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH.

Sjednicu je zatražio ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov.

On je rekao da je najavljena revizija izazvala tenzije i nepovjerenje među narodima.

Kako je rekao Ivancov, Rusija kao jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, stoji iza dosljednog poštovanja međunarodnog prava, te da je konstruktivan i odgovoran partner oba entiteta i svih naroda u BiH.

On je ponovio da Ustav BiH nalaže da Predsjedništvo BiH odlučuje o vanjskopolitičkim pitanjima, što uključuje odnose sa međunarodnim organizacijama.



“U ovom slučaju dva člana Predsjedništva BiH su protiv revizije presude. Revizija te presude ide na račun Srbije i navodi se genocid, iako se govori da se sama tužba odnosi na period kada je Slobodan Milošević bio predsjednik”, rekao je Ivancov i dodao da iz toga proizilazi da Srbi, kako u Srbiji tako u Republici Srpskoj, shvataju taj zahtjev za reviziju kao tužbu na svoj račun.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida pozvali su članove Vijeća za implementaciju mira (PIC) da podrže žrtve u borbi za istinu i pravdu pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ).

"Sazivajući sjednicu Vijeća za implementaciju mira povodom podnošenja bosanskohercegovačkog zahtjeva za reviziju pred Međunarodnim sudom pravde, Rusija ponovo potvrđuje da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu i istinu", navodi Udruženje u saopštenju za javnost.

Povodom najave revizije presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije, u Beogradu je u srijedu održan sastanak političkog vrha Republike Srpske i Srbije.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić najavio je češću komunikaciju sa političkim vrhom u Beogradu, a povodom revizije tužbe, rekao je da ga više brine nešto drugo.

„Mene ovde ne brine sama revizije (tužbe), ona je pravno potpuno neutemeljena, ali ova tužba i ono što se događalo razgolitilo je odnose u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović, uzimajući sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze", poručio je Ivanić.

“Ovim su naši odnosi vraćeni 25 godina unazad. Dakle, mi danas ne možemo da govorimo o izgradnji velikog poverenja, mi možemo da govorimo o očuvanju mira i stabilnosti“, kazao je Vučić.



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi BiH protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović time "ugasio svetlo" Bosni i Hercegovini. To je, kako je rekao Dodik, krah pomirenja i povjerenja u Bosni i Hercegovini.

„Ja sam uvjeren da će se od strane Međunarodnog suda to odbiti, ali ostaje primaran problem ovog svega, a to je da neko želi da u ime drugih odlučuje u Bosni i Hercegovini, a to ne može.“

Rok za podnošenje revizije presude je 26. februar.