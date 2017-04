UŽIVO: Novi protesti širom Srbije zbog izbornih rezultata

U Beogradu je počeo drugi po redu "Protest protiv diktature" na koji su građani pozvani preko društvene mreže Fejsbuk.

Prethodno je, u utorak popodne, više od hiljadu učenika srednjih škola i studenata protestovalo u centru Čačka. Oni su kroz grad nosili transparente na kojima je pisalo "Stop diktaturi", "Preuzmi odgovornost, a ne sendvič", "Sloboda medija", "Vučić nije moj predsednik". Putem Fejsbuka je najavljeno da će slična okupljanja u isto vreme biti održana i u Novom Sadu, Lazarevcu, Nišu i Novom Pazaru.

Oko hiljadu studenata i drugih okupilo se večeras oko 18 sati u kampusu Novosadskog univerziteta po drugi put za dva dana, na "Protestu protiv diktature".

Oko hiljada ljudi okupilo se posle 18 časova i na centralnim ulicama Niša, javlja reporter RSE.

Povod bunta, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila nekolicina učesnika jučerašnjih protesta, nezadovoljstvo rezultatima nedeljnih predsedničkih izbora – a istovetna tvrdnja navedena je i u pozivima na popularnoj društvenoj mreži.

Organizator protesta u Novom Sadu, kako se takođe može videti na društvenoj mreži Fejsbuk, je tamošnji Studentski pokret, dok se, kada je reč o ostalim gradovima ta informacija ne navodi precizno.

Vest o buntu dela građana je Aleksandara Vučića, aktuelnog premijera i pobednika predsedničke trke, zatekla u Mostaru gde je učestvovao na sastanku lidera država regiona.

„Mi smo demokratska zemlja i svako može da bude srećan ili nesrećan zbog izbornih rezultata. Zamislite, kada bih ja pozvao sve pristalice da slavimo. Nemamo vremena za to. Onaj ko ima vremena uvek je u redu da protestuje dok je to mirno. Sve se nadam da se neće videti neodgovornost nekih političara koji su ranije pozivali na nasilje. Dok je sve to zasnovano na vikanju i izražavanju nezadovoljstva – to je sve OK“, poručio je Vučić.

Saša Janković i Ljubiša Preletačević Beli, odnosno Luka Maksimović, drugoplasirani i trećeplasirani u predsedničkoj trci, prethodno su putem društvenih mreža, pozvali učesnike da protestuju nenasilno i dostojanstveno.

Na beogradskom protestu na kome se u ponedeljak ispred zgrade parlamenta u Beogradu okupilo više hiljada učesnika nije bilo vidljivih stranačkih obeležja, niti zvaničnih obraćanja.

Nakon šetnje gradskim ulicama pored zgrada „Politike“, Radio-televizije Srbije, Vlade, i sedišta Republičke izborne komisije, vratili su se do parlamenta.

Deo okupljenih je u više navrata gađao jajima Skupštinu i Vladu Srbije i pokušao da priđe stepenicama zgrade, ali policija koja je imala i opremu za razbijanje demonstracija nije reagovala.

Taj incident Siniša Šikman - nekadašnji član pokreta „Otpor“ simbola protesta protiv Slobodana Miloševića, vidi kao mrlju koja bi mogla u drugi plan da gurne svrhu ovog bunta. Pogotovo što su se, primećuje Šikman, provladini tabloidi, već fokusirali isključivo na taj detalj.

„Onaj ko vodi te proteste mora razmišljati da zaštiti ne samo učesnike svog protesta nego i imovinu i druge ljude koji se tuda kreću i da od bilo kakvih incidenata osigura protest sam po sebi. Naravno ima tu i odgovornosti policije, ali dobar organizator ima i komunikaciju sa policijom i sve to može da drži pod kontrolom. Problem sa ovim protestima je što nije jasno vidljiv organizator i što sve izgleda vrlo spontano, a to nosi opasnost da bude zloupotrebljeno od onih koji znaju šta hoće da urade“, smatra Šikman.

Upravo ovaj događaj, kaže on, pokazao je punu moć društvenih mreža u pokretanju događaja koji mogu doprineti nekoj konkretnoj promeni.

„Društvene mreže su sredstvo i ako se koriste kao telefon, zaista mogu biti sredstvo organizovanja. Na kraju krajeva, mladi su uvek na društvenim mrežama i njihovo korišćenje je apsolutno legitimno. Svaku vrstu protesta koja pokušava da promeni stvari na bolje apsolutno podržavam i nadam se da će organizatori uvideti da sama njihova spontanost ili neorganizovanost može doprineti tome da ne dođu do ciljeva koje su oni hteli.... Već da druge grupe iskoriste njihov protest“, zaključuje Siniša Šikman.

Osim u Beogradu, protesti su u ponedeljak održani u Novom Sadu i Nišu gde se okupilo nekoliko stotina mladih ljudi.