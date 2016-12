Odlazak alhemičara pop muzike

Otišla je još jedna zvezda. Pevač Džordž Majkl preminuo je u 54. godini, u svom domu u Oksfordširu.

Britanski pevač, koji je karijeru započeo u duetu „Vem“ (Wham!) a kasnije se proslavio kao solo pevač, preminuo je „mirno u svom domu“, naveli su njegovi menadžeri.

„Sa velikom žalošću moram da vam saopštim da je naš voljeni sin, brat i prijatelj preminuo mirno u svom domu tokom Božića. Porodica bi želela da zamoli za privatnost tokom ovog teškog emotivnog perioda. Neće biti nikakvih daljih komentara“, ističe se u saopštenju.

Naknadno je, prenosi CCN, saopšteno da je navodno preminuo od posledica srčanog zastoja.

Georgis Kirijakos Panajtou, ili Džordž Majkl, bio je britanski pevač i kompozitor, sin grčkog imigranta. Tokom više od 30 godina karijere osvojio je dva Gremija, a prodao je preko 100 miliona albuma.

Počeo je u grupi Wham! koju je oformio sa drugom iz srednje škole Endruom Ridžlijem. Duo je doživeo veliku popularnost pesmama "Wake Me Up Before You Go Go", "Careless Whisper", "Freedom", "The Edge of Heaven"...

U periodu od 1982. do 1986 Wham! je prodao preko 25 miliona albuma.

Oproštajnom koncertu benda 28. juna 1986, na Vembliju prisustvovalo je oko 72.000 obožavalaca.

Nakon toga, Džordž Majkl nastavlja sa svojom solo karijerom. Ideja mu je bila da da promeni imidž muzičara za tinejdžere. Svoj prvi solo album “Faith” izdaje 1987. koji je prodat u 20 miliona primeraka.

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina, Džordž Majkl postaje prava pop ikona koja sa sobom donosi i neke nove trendove.

Spot za pesmu "Freedom" iz 1990. godine bio je nešto apsolutno drugačije - ideja da supermodeli Naomi Kembel, Linda Evanđelista, Tatjana Patic, Sindi Kraford i Kristi Tarlington plešu i glume naišla je na oduševljenje čak i onih koji nisu bili obožavaoci takvog zvuka.

Upravo ove godine, u oktobru, je povodom jubileja snimanja napravljen spot - moderna verzija za istu pesmu - ali sa supermodelima današnjice Adrijanom Lima, Džoan Smals, Anom Ecers, Irinom Šajk, Tejlor Hil.

Od pop zvezde do soul muzičara. Džordž Majkl se svrstao u red onih koji su dokazali da se uz pop muziku može i odrastati, a ne samo zabavljati, kaže muzičar Dejan Cukić:

„On je u jednom trenutku počeo kao klasična pop zvezda, što ga je u krugovima ljudi kao što sam ja, posvećenih slušalaca rok muzike, na neki način stavilo u drugi plan. Međutim, ono što poštujem kod Džordža Majkla i kod takvih ljudi je što je razvijao svoju karijeru. Nije dopustio da se zaključa u položaj pop zvezde. Bio je nesumnjivo veoma talentovan.

Za mene je prekretnica u pogledu na njega bio koncert posvećen Fredu Merkuriju 1993. godine, kada su mnogi veliki svetski muzičari izašli na scenu da pokušaju da otpevaju pesme grupe Queen i svi se uglavnom obrukali, što se na kasnijim izdanjima ne čuje jer su svi očigledno pevali ponovo u studiju.

Ja sam, međutim, gledao taj živi prenos kada gde smo bili svedoci mnogo neuspelih pokušaja. Za razliku od Džordža Majkla koji je izašao i besprekorno otpevao `Somebody to love`. Sa druge strane on se kao autor očigledno razvijao od te pop varijante u početku do vrlo ozbiljno belog soula koji je pevao.“

Takođe, Džordž Majkl će ostati upamćen kao muzičar koji je posvećeno povezivao poruke popa i one koje dolaze iz modnog sveta. Stvarajući tako jedinstveni glamurozni, a opet prijemčivi izraz.

„On je jedan od poslednjih takvih primera. Beatles su uspostavili takav način građenja karijere sa takvim fantastičnim skokom, od `She loves you` do `Strawberry fields`. Utrli su put da pop kultura postane medij kojim se ne može samo zabavljati u detinjstvu već i odrastati. To je, na žalost, kasnije sama muzička industrija a čini mi se i politički establišment, trudio da takve mogućnosti ograniči. Džorž Majkl je, da tako kažem, jedna od poslednjih žrtava tog pokušaja.“

Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi... Buran život, poroci, hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike, pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja, "napadi straha" koje je govorio da ima… Džordž Majkl je bio tema koja je uvek punila novinske stubce.

Tokom svoje solo karijere izdao je šest albuma i dve kompilacije. Poslednji album, "Simfonika", objavljen je 2014, nakon desetogodišnje pauze.

Ove godine najavio je da se vraća karijeri. Početkom meseca je objavljeno da sa tekstopiscem i producentom Naughty Boy radi na novom albumu.

Vest o smrti preplavila je društvene mreže.

"U šoku sam, izgubio sam voljenog prijatelja, najljubazniju i najdarežljiviju dušu i brilijantnog umetnika. Moje misli su s njegovom porodicom i njegovim obožavaocima", napisao je Elton Džon pored njihove fotografije.

“Neverovatno. Počivaj u miru", napisao je Riki Gervais.

"Ne, ne i Džordž Majkl. Još jedan muzički velikan nas je napustio ove godine. 2016. može odje…", napisao je bivši fudbaler Gari Lineker.

"2016. izgubili smo još jednu talentovanu dušu. Naše misli su s porodicom", napisali su članovi grupe Duran Duran.

Obožavaoci navode stihove ovog superstara, a Last Christmas je, simbolično, zbog praznika, najšerovaniji video zvezde koja je rano otišla.