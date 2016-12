Preminuo Džordž Majkl

Legendarni pop pevač Džordž Majkl preminuo je u 54. godini u svom domu u Oksfordširu, rekao je njegov izdavač, prenosi Bi-Bi-Si.

Britanski pevač, koji je karijeru započeo u duetu „Vem“ (Wham!) a kasnije se proslavio kao solo pevač, preminuo je „mirno u svom domu“, navodi se u saopštenju. Iz policije su za Bi-Bi-Si rekli da nije bilo nikakvih sumnjivih okolnosti.

„Sa velikom žalošću moram da vam saopštim da je naš voljeni sin, brat i prijatelj preminuo mirno u svom domu tokom Božića. Porodica bi želela da zamoli za privatnost tokom ovog teškog emotivnog perioda. Neće biti nikakvih daljih komentara“, ističe se u saopštenju.

Serija koncerata 2011. odložena je jer je Majkl primljen u bolnicu zbog teške upale plaća. Nakon što je primio terapiju u bečkoj bolnici pojavio se ispred doma u Londonu i otkrio da je bio na ivici smrti.

Početkom meseca najavljeno je da producent i tekstopisac Naughty Boy radi sa Majklom na novom albumu.

Jedan od najčuvenijih hitova grupe "Wham" je bio "Wake me up before you go-go",

Nakon raspada benda, Majkl je započeo uspešnu solo karijeru, a njegov prvi album "Faith" prodat je u više od 20 miliona primeraka.

Ostaće upamćeni njegovi hitovi poput "Freedom", "Careless whisper", "Last Christmas", "Jesus to a child"...

Spot za pesmu "Freedom" bio je svojevrsni bum u video-produkciji tog doba, jer je u njemu bile angažovano pet tadašnjih najplaćenijih svetskih top modela - Sindi Kraford, Linda Evanđelista....



Džord Majkl je grčkog porekla i pravo ime mu je Jorgos Kirijakos Panajotu, a rođen je 25. juna 1963. u Londonu.



Tokom karijere koja je trajala skoro četiri decenije, prodato je više od sto miliona albuma.

Dobitnik je brojnih priznanja, uključujući tri nagrade Brit, kao i dva Gremija.



Osim zbog muzike, novinske stupce punio je i zbog svog seksualnog opredeljenja i korišćenja droge.