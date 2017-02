Slučaj Miloša Marovića: Srpsko državljanstvo za spas od crnogorskog zatvora?

Miloš Marović, sin dugogodišnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozara Marovića, dobio je srpsko državljanstvo, što otvara mogućnost da zatvorsku kaznu služi u toj zemlji, možda i u formi kućnog pritvora.

Iako je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u Budvi u mjestu Prijevor kod Jaza, Miloš Marović, za kojim je izdata sudska naredba za izdavanje potjernice, dobio je državljanstvo Srbije – potvrdio je za RSE Zdravko Begović, njegov advokat.

"Tačna je informacija koja je objavljena u medijima da je moj branjenik Miloš Marović dobio državljanstvo Republike Srbije. On je u redovnoj proceduri podnio zahtjev za dobijanje srbijanskog državljanstva. Prije svega zbog činjenice što je on živio u Beogradu i prije pokretanja krivičnog postupaka koji je okončan pred Višim sudom u Podgorici protiv njega", ističe Begović.

Begović dodaje da u Srbiji živi porodica Miloša Marovića što predstavlja "jedan od glavnih razloga zbog kojih je on tražio dobijanje državljanstva Republike Srbije".

"U ovom trenutku, kada je on već državljanin Srbije, on ima zakonsku mogućnost da kaznu zatvora na koju je osuđen – a to je kazna od godinu dana s obzirom da je jedan mjesec već izdržao i ukoliko dobije saglasnost nadležnih ministarstava Crne Gore i Srbije – izdržava u Beogradu", dodaje advokat Begović.

Na pitanje: kako je moguće da se osuđenom Milošu Maroviću odobri državljanstvo Srbije u trenutku kada je trebao da se javi na izdržavanje zatvorske kazne jer je sud odbio zahtjev za odlaganjem iste – Begović objašnjava:

"Nije mi to toliko važno i intrigantno, tako da nemam informaciju za vas o tome. On je u redovnoj proceduri dobio državljanstvo, a pitanje možete postaviti nadležnima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da vam daju precizne i tačne podatke."



Ugledni beogradski advokat Rajko Danilović za RSE kaže da zna da je Miloš Marović, sin Svetozara Marovića koji je osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu, dobio državljanstvo Republike Srbije.

"Pa dobro, to jedno drugo ne isključuje. Državljanstvo je dobio jer je vjerovatno imao uslove koji se traže za dobijanje državljanstva, a izdržavanje kazne mu stoji. Između Crne Gore i Srbije postoji sporazum", ističe Danilović.

Za razliku od crnogorskog zakonodavstva po kome lice koje je osuđeno na zatvorsku kaznu u drugoj državi ne može dobiti državljanstvo Crne Gore, u Srbiji to nije tako, objašnjava advokat Rajko Danilović, tumačeći Zakon o državljanstvu Republike Srbije.

"Može u Srbiji, tako je određeno, ali ostaje njegova obaveza izdržavanja kazne u Crnoj Gori. Kako će se to razriješiti, to ćemo vidjeti", riječi su Danilovića.

Povoljnost "kućnog pritvora"

Kotorski Osnovni sud 1. februara 2017. godine donio je naredbu za izdavanje potjernice za osuđenim Milošem Marovićem, koji je trebao da počne izdržavanje zatvorske kazne 8. januara, ali je tražio odlaganje zbog liječenja u Beogradu.

Taj sud je 16. januara odbio zahtjev Marovića za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, pošto, kako je saopšeno iz tog suda, nije obolio od teže akutne bolesti.

Milošu Maroviću je izrečena presuda u julu 2016. godine nakon što je Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice u slučaju "Prijevor". Prema toj nagodbi, tužilaštvo je prihvatilo Marovićevu ponudu da "grijehe u slučaju Prijevor plati tako što će provesti godinu u zatvoru i isplatiti 380.000 eura".

Zbog liječenja u Beogradu, odgađanje zatvorske kazne zatražio je i dobio i Milošev otac, dugogodišnji visoki funkcioner DPS-a, nekadašnje savezne države i dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore – Svetozar Marović. On treba da vrati više od milion eura i da odsluži zatvorsku kaznu od tri godine i deset mjeseci.



Dok je čekao da dobije državljanstvo Srbije, Miloš Marović je istovremeno od nadležnih u Crnoj Gori tražio odlaganje izdržavanja zatvorske kazne zbog liječenja u Beogradu.

Stoga crnogorska javnost spekuliše o razlozima zbog kojih je mlađi Marović tražio državljanstvo Republike Srbije i traži ih u mogućim olakšavajućim zakonskim uslovima za izdržavanje kazne u Srbiji, pošto tamošnje zakonodavstvo poznaje zamjenu zatvora mjerom kućnog zatvora.

"Možda je za javnost intrigantna činjenica da bi eventualno, ukoliko bi zaista izdržavao kaznu zatvora u Srbiji, Miloš Marović mogao da iskoristi povoljnost koja se odnosi na tzv. kućni pritvor, jer u Srbiji ko bude osuđen na kaznu zatvora do godinu dana može da izdržava kaznu u kućnom pritvoru. To je nešto što je on iskoristio, između ostalog, i što bi eventualno bila jedna prednost dobijanja tog srbijanskog državljanstva", kaže advokat Begović, uz napomenu da Miloš Marović nije odugovlačio sa izdržavanjem kazne u Crnoj Gori nego je "samo zbog bolesti bio spriječen da stupi na izdržavanje kazne".