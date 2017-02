Zaev zatražio mandat da formira vladu

Lider Socijaldemokratskog saveza (SDSM) Zoran Zaev predao je potpise 67 poslanika predsedniku države Gjorgu Ivanovu, od koga je zatražio mandat za formiranje nove Vlade. Pre ulaska u predsedničku vilu, Zaev je naglasio da sledi miran i brz transfer vlasti u Makedoniji.

“Ovo je veliki, istorijski dan za Republiku Makedoniju. U rukama držim 67 potpisa poslanika koji garantuju mogućnost za novu Vladu građana Republike Makedonije. Istovremeno, ovi potpisi omogućuju kraj krize u zemlji i mogućnost konačnog napretka države. Očekujem da mi Ivanov uruči mandat u najbržem mogućem roku da bi mogli početi pregovore o formiranju nove vlade.”

U toku vikenda iz SDSM-a su saopštili da imaju obezbeđenu parlamentarnu većinu, odnosno potpise 67 poslanika koji daju podršku za dobijanje mandata, za šta mu treba 61 potpis.

Ova partija ima 49 poslanika, a svoju podršku su dali i Demokratska unija za integraciju (DUI) sa deset poslanika i još dve koalicije i partije Albanaca sa osam potpisa.

Centralni odbor SDSM-a je tokom vikenda jednoglasno utvrdio Zorana Zaeva za mandatara za sastav nove vlade.

Predsednik Ivanov, nakon što VMRO DPMNE nije uspela da formira vladu, je saopštio da osim dokaza o parlamentarnoj većini, traži i još dva uslova – zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i učvršćivanje unitarnog karaktera države i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti.

Deo javnosti i neki eksperti upozoravaju da Ivanov može odlučiti da ne preda mandat Zaevu, pozivajući se na to da nisu ispunjeni ovi uslovi. To se može desiti, kako se ističe, jer je on blizak sadašnjoj vladajućoj partiji VMRO DPMNE, koja ga je predložila za predsednika.

Portparol DUI Bujar Osmani, posle odluke da će njegova partija dati potpise Zaevu, je rekao da će u narednim danima oni doneti odluku da li će partija biti u opoziciji ili deo nove vlade, dodajući da će se o tome izjasniti nakon dobivanja mandata.

U međuvremenu, dosadašnja vladajuća partija VMRO DPMNE izražava nezadovoljstvo postignutim dogovorom između SDSM-a i partija Albanaca, najavljujući razne mere i aktivnosti kojima, kako navode, neće dozvoliti da se narušava unitarnost države.

Lider partije Nikola Gruevski je pozvao Zaeva da ne formira vladu sa DUI, dodajući da ako ga posluša, VMRO DPMNE će podržati manjinsku vladu sa Zaevim na čelu.

Gruevski je na svom Facebook profilu napisao da će oni podržati Zaeva ukoliko on odustane od zakona o upotrebi jezika, platforme partija Albanaca i redefinisanja države.