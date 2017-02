Zaev formira novu makedonsku vladu?

Centralno predsedništvo Demokratske unije za integraciju (DUI), partije Albanaca koja je učestvovala u dosadašnjoj vladi, nakon sedam sati zasedanja, prihvatilo je izmene zakona o upotrebi jezika, o kome se pregovara sa Socijaldemokratskim savezom (SDSM), kao jednim od uslova o davanju podrške za sastav nove vlade.

Portparol partije Bujar Osmani u izjavi za RSE kaže da je ovo pitanje veoma važno i da je osnovni stub ovih pregovora, ali naglašava da se trebaju napraviti dodatne analize o drugim tačkama iz zajedničke platforme partija Albanaca, da bi moglo da se kaže da li daju podršku jednoj ili drugoj opciji.

"Od sutra nastavljamo debate u predsedništvu. Naravno, predsednik Ali Ahmeti ima i statutarno pravo da, ukoliko odluči dati podršku, to može učiniti bez sazivanja predsedništva", navodi Osmani.

U Socijaldemokratskom savezu ističu da očekuju da im DUI da potpise svih poslanika da bi predsednik partije Zoran Zaev mogao uzeti mandat, zato što je Makedoniji potrebno brzo formiranje vlade koja će početi rešavanje problema, jer je ovakvo stanje neodrživo i ide na štetu građana i države.

Osim potpisa desetoro poslanika partije Ahmetija, u drugim partijama Albanaca već su najavili da će dati potpise socijaldemokratima, ali da će tek onda pregovarati o vladi.

Kada skupi neophodnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika, Zaev treba zatražiti mandat od predsednika drzave Gjorga Ivanova. On je prvog februara saopštio da, osim dokaza o parlamentarnoj većini, traži još dva uslova – zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i učvršćivanje unitarnog karaktera države i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti.

Deo javnosti i neki stručnjaci upozoravaju da Ivanov može odlučiti da ne preda mandat Zaevu, pozivajući se na to da nisu ispunjeni ovi uslovi. To se može desiti, kako se navodi, zato što je on blizak sadašnjoj vladajućoj partiji VMRO DPMNE, koja ga je predložila za predsednika.

U ovoj partiji o najnovijem razvoju događaja smatraju da SDSM prodaje nacionalne i državne interese. Predsednik partije Nikola Gruevski u poslednjem obraćanju je rekao da oni ostaju na braniku države, te da će VMRO DPMNE braniti nacionalne i državne interese i da neće dozvoliti, kako je naglasio, defaktorizaciju makedonskog naroda.