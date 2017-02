Hrvatsko oružje posredno u Siriji

Hrvatska već više godina izvozi u treće zemlje naoružanje i municiju, koje potom posrednim kanalima stiže u ruke boraca prozapadne sirijske opozicije. U tom kontekstu izvoz u Saudijsku Arabiju u protekloj godini je osjetno porastao, međutim analitičari u tome ne vide ništa sporno. Oružje hrvatske proizvodnje u rukama islamističkih terorista je njihov ratni plijen, kažu analitičari.

Eksperti u Zagrebu ne vide ništa neobično niti sumnjivo u hrvatskom izvozu vojne opreme u Saudijsku Arabiju, koji je osjetno porastao u protekloj godini. Prema podacima koje iznose Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN) i Mreža za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP), u prvih devet mjeseci Hrvatska im je prodala mina, streljiva i raketnih bacača u vrijednosti od 88 milijuna američkih dolara.

Podaci za posljednji kvartal prošle godine nisu još objavljeni, kažu te dvije mreže. Prema istom izvoru, to je oružje i municija kasnije završilo na ratištu u Siriji u rukama prozapadne sirijske opozicije. Hrvatske vlasti kažu kako je sve bilo obavljeno zakonito, a i vojni analitičar i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa Dag Hammarskjold Marinko Ogorec za naš program kaže kako je Hrvatska postupala po domaćim i međunarodnim normama.

„Hrvatska ima ugovor sa Saudijskom Arabijom. To je objavljeno. To je posao koji se legitimno proveo i on je u potpunosti transparentan. U tom kontekstu Hrvatska je zemlja izvoznica, a Saudijska Arabija zemlja koja je kupac tog naoružanja. Sada je vrlo teško reći što se s tim oružjem dalje događa, jer je to sada ipak odgovornost Saudijske Arabije“, kaže Ogorec.

On podsjeća da Saudijska Arabija ni sa kime nije u ratu, a da su među najvećim izvoznicima oružja u svijetu i Švedska i Švicarska, kojima nitko ne može negirati da su demokratske i dobronamjerne.

Niz drugih tranzicijskih zemalja i zemalja nastalih raspadom Jugoslavije također prodaju oružje koje kasnije završava u Siriji. Tako su pred nekoliko mjeseci BIRN i OCCRP objavili da je od 2012. do tada iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Slovačke, Srbije i Rumunjske u Saudijsku Arabiju, UAE, Jordan i Tursku izvezeno oružja u vrijednosti od 1,2 milijarde eura. To je oružje – kaže isti izvor – većim dijelom završilo u Siriji.

Istraživači trgovine oružjem iz Amnesty International kažu kako su zemlje izvoznice oružja dužne spriječiti preusmjeravanje oružja prema nekoj drugoj zemlji, a u slučaju da to ne učine, da je to kršenje međunarodnog prava. Oni ne navode mehanizme pomoću kojih zemlje izvoznice oružja mogu spriječiti preusmjeravanje oružja nakon što ga preuzme novi vlasnik.

Ogorec uopće nije iznenađen fotografijama koje prikazuju islamističke teroriste sa oružjem hrvatske proizvodnje.

„Veliki dio tog oružja koje oni koriste je ratni plijen. Na kraju krajeva, u rukama terorista vidite i američko oružje, francusko oružje, rusko oružje itd. Osobno smatram da Hrvatska po tom pitanju nema apsolutno nikakvu krivicu“, zaključuje.