Agrokoru blokirani računi, banke postigle dogovor

Dobavljači su zahtjevima za naplatu dugova blokirali račune Agrokora i sedam tvrtki kćeri. Banke su postigle dogovor oko Agrokora, a dogovorene su i promjene u upravi. Sa svoje strane, Vlada je u hitnu saborsku proceduru poslala zakon o Agrokoru. Sabor će o njemu raspravljati već sljedećeg tjedna.

Zahtjevima za naplatu dospjelih dugova blokirani su računi Agrokora i njegovih tvrtki kćeri Belja, PIK-a Vrbovec, Velpra, Leda, Zvijezde, Tiska i Jamnice.

Prema pisanju jednog dnevnog lista, račun Agrokora d.d. blokirala je Porezna uprava zbog duga od 81 milijun kuna (10,8 milijuna eura) duga za PDV. Maloprodajni lanac Konzum nije blokiran.

Ivica Todorić, tvrdi politički tajnik i saborski zastupnik manje stranke vladajuće koalicije Most Nikola Grmoja, nije više vlasnik Agrokora.

"Što se tiče Ivice Todorića, mislim da je jasno svima da on više nije ni vlasnik Agrokora i da je to jedna završena priča. Mi mislimo da bi bilo puno zdravije za hrvatsko gospodarstvo i da bi to trebao biti plan ovog restrukturiranja napraviti puno manjih zdravih tvrtki koje bi bile okosnica hrvatskog gospodarstva", navodi Grmoja.



Stigao je i "lex Agrokor", kako su ga već nazvali mediji – na sjednici poslijepodne Vlada je usvojila i u saborsku raspravu uputila Nacrt prijedloga zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim se – uz suglasnost tvrtke i njezinih vjerovnika – ako je veća od 5.000 zaposlenih i dužna više od milijardu eura – može imenovati izvanrednog povjerenika u tvrtku koji bi vodio postupak izvanredne uprave.

"Krajnji cilj postupka izvanredne uprave jest postići nagodbu među vjerovnicima o načinu namirenja njihovih tražbina i o načinu transformacije, restrukturiranja i boljeg poslovanja kompanije", kaže potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Ne spašavamo Todorića, neizravno je poručio premijer Andrej Plenković.

"Smatramo da je ovaj zakon pravi i jedini mogući put kojim možemo krenuti u ono što je najbitnije, dakle ne pomaganje bilo kojoj pojedinoj osobi, niti bilo kojoj konkretnoj kompaniji, nego pomoć kvalitetnom i normalnom funkcioniranju hrvatskog gospodarstva i financijskog krvotoka, i ukupnoj stabilnosti", ističe Plenković.

Sabor će o zakonu o Agrokoru raspravljati u srijedu.

Šest glavnih banaka kreditora Agrokora, među kojima su i ruske Sberbank i VTB, danas poslijepodne usuglasilo je detalje standstill sporazuma za Agrokor, dakle, kratkoročno zamrzavanje vraćanja kamata u svrhu oporavka i promjene u upravljačkom timu kompanije.

Među ostalim, to će biti i postavljanje glavnog direktora za restrukturiranje kao glavne osobe za provedbu programa stabilizacije.