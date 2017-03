Agrokor: Vrijednost dionica pada, čeka se dogovor

Agrokor, koji je doveden u krizu skupim zaduživanjem svog većinskog vlasnika Ivice Todorića, nalazi se u vrlo labilnoj poziciji, jer bilo koji vjerovnik može zatražiti blokadu i stečaj neke od tvrtki u koncernu, što bi – upozoravaju analitičari – moglo izazvati domino-efekt. Pada vrijednost dionica tvrtki iz sustava Agrokora. Vladin plan da reagiraju posebnim zakonom je riskantan, ali, s obzirom na važnost Agrokora za Hrvatsku, razumljiv.

Odlazak premijera Andreja Plenkovića na Maltu i odgoda sjednice Vlade do petka dale su pravnim stručnjacima dodatno vrijeme da izbruse zakon kojim Vlada želi pomoći Agrokoru, a kojeg su mediji već prozvali "lex Agrokor". Premijer odbija kritike da će zakon pogodovati samo jednoj tvrtki, da ne poštuje zakone tržišta i da je protuustavan.

"Hrvatski Ustav štiti vlasništvo, štiti slobodu poduzetništva, jednakost i učinit ćemo sve da ovaj zakon bude u skladu s Ustavom, gledaju ga kompetentni stručnjaci za to područje", rekao je Plenković.

Isto tako, poručio je prvi čovjek Vlade Hrvatske, imamo odgovornost da kao Vlada štitimo ukupno funkcioniranje hrvatskog gospodarstva i našeg financijskog sustava.

"Brojne članice EU i druge zemlje znale su se ponekad naći u sličnim okolnostima i sličnim situacijama i većina ih je posezala za posebnim, izvanrednim zakonskim rješenjima, koja su za takve situacije bile najprimjerenije", zaključio je premijer.



Zakon o sistemski važnim kompanijama koje ne mogu otplaćivati svoje dugove odnosio bi se na kompanije sa preko 8.000 zaposlenih i dugom preko milijardu eura, a namjera je da se njime stvori zakonski i proceduralni okvir koji u ograničenom vremenskom razdoblju osigurava uvjete za transformaciju kompanije uz pravedan i fer tretman svih postojećih vjerovnika.

Plenković naglašava kako je želja Vlade da se rješenje, odnosno ozdravljenje kompanije, nađe dogovorom vlasnika i uprave Agrokora, aktualnih i potencijalnih kreditora i vjerovnika, a zakon će biti tu ako stvari ne krenu tim tokom.

I sam Todorić je najavio svojim dobavljačima i vjerovnicima – a dug Agrokora prema njima procjenjuje se na 16 milijardi kuna (2,1 milijardu eura) – da će do kraja tjedna finalizirati dogovor s bankarima o novoj financijskoj injekciji koja bi trebala popraviti likvidnost sustava.

Posljedice postupaka plaćaju svi

Situacija sa Agrokorom jest ozbiljna, upozorava u izjavi za RSE ekonomski novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić.

"Sada smo u situaciji da je firma u jakoj krizi likvidnosti koja prijeti time da dođe do blokade određenih tvrtki. Podaci sa burzi pokazuju da određene dionice padaju po 10 – 15 posto, a korporativne obveznice Agrokora nastavljaju jaki pad. Očigledno je došlo do toga da tvrtki prijeti raspad i sada je zbilja svaka sekunda jako bitna, jer u određenom trenutku neki dobavljač – ako blokira neku od Agrokorovih tvrtki – ona ide u blokadu, može se pokrenuti postupak stečaja, a to bi moglo izazvati domino-efekt", ističe Laušić.

Dionički indeks zagrebačke burze Crobex pao je za četiri posto, a što se tiče dionica iz sustava Agrokora, najjači pad vrijednosti je kod dionica Jamnice, čija je cijena bila 17,6 posto niža nego na zatvaranju dan ranije, a dionice Leda pale su za 14,3 posto.

Najavljeni zakon je Vladina poruka Todoriću, investitorima i vjerovnicima da se što brže nađu rješenje za Agrokor, opisuje Vladinu namjeru novinar Laušić.

"Ako oni hitno ne riješe situaciju i ne dogovore se o vlasničkom i poslovnom restrukturiranju tvrtke, da će onda oni uletiti u tu priču. To je u gospodarskom i političkom smislu nuklearno oružje koje nosi niz rizika, ali Vladi – budući da se radi o, za hrvatske prilike, ogromnoj tvrtki – to u slučaju raspada nosi određeni sistemski rizik, ali Vlada će morati reagirati na taj način, iako je pitanje – koliko je pametno uplesti se u tu priču?", kaže Frenki Laušić.

Iz opozicije poručuju da zakon treba usuglasiti sa svima zainteresiranima, jer će, inače, sve rezultirati time da će Vlada u Agrokoru imenovati povjerenika, a posljedice njegovih postupaka plaćat će svi.

Iz središnje banke upućene su smirujuće poruke – na pitanje o mogućem utjecaju Agrokora na hrvatski bankovni sustav, guverner Hrvatska narodne banke Boris Vujčić kaže kako je taj sustav, zbog izuzetno visoke kapitaliziranosti banaka, izuzetno stabilan i da će takav i ostati.