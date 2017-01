Senat SAD drži otvorena vrata NATO

Sasvim je bilo očekivano da će Spoljnopolitički odbor novog saziva Senata SAD jednoglasno odobriti ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Nakon što se uskoro izjasni Senat u punom sazivu, očekuje se da će i preostalih pet zemalja članica Alijanse ratifikovati protokol za Crnu Goru.

Sagovornici RSE ocjenjuju da je poslata jasna poruka da Amerika neće mijenjati odnos prema NATO-u, niti spoljnu politiku, a da će zadržati otvorena vrata za članstvo u NATO.

Prema riječima Save Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna. Kentera ocjenjuje da je najavljenim prihvatanjem protokola u Senatu poslata poruka i svim saveznicima u Alijansi.

"Vidi se da se želi proširenje NATO-a, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica, i da se želi poslati jedan signal svim partnerima i članicama NATO-a, da je SAD vrlo snažno uz NATO, da je vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će podržavati politiku otvorenih vrata, a što će pokazati ratifikacijom protokola za Crnu Goru u Senatu", ističe Kentera.

Savo Kentera navodi da jasnija poruka od toga ne može biti, te da je to vrlo bitno, ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike.

"Važno je da saveznici znaju da mogu računati na Ameriku upravo zbog određenih bojazni koje postoje zbog novoizabranog predsjednika Trampa (Donald Tramp) da, možda, može skrenuti kurs Amerike u nekom drugom pravcu", ukazuje Kentera.



Do sada su 22 zemlje članice NATO ratifikovale protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku Spoljnopolitičkog odbora SAD potvrdi i dvije trećine od 100 članova Senata.

Nakon što Sjedinjene Američke Države donesu odluku u Senatu, ostaće još pet zemalja. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom Odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori.

O tom uticaju govori dio prijedloga Rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Čarls Tanok, a čije djelove prenosi podgorička Pobjeda da "Evropski parlament primjećuje pokušaje Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori".

Moguće poboljšanje odnosa Crne Gore i Rusije

Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država o Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.

"To je izuzetno bitno jer se šalje jasna poruka, prije svega, Rusiji da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da ne treba da se miješa i da to nije njena stvar, te da je na kraju niko neće pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne. Vrlo je bitno da ovaj dio jugoistoka Evrope jasno stremi i vrlo jasno postaje dio Zapada i samo je pitanje dana kada će kompletna slika biti zaokružena, ne samo sa ulaskom Crne Gore, nego i drugih država na ovim prostorima u NATO", ocjenjuje Kentera.

Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ističe da na globalnom planu polako splašnjavaju tenzije, te smatra da će – kako se bude privodio kraju crnogorski put u NATO – doći čak i do obnavljanja i poboljšanja odnosa Crne Gore i Rusije.

"Čini se da se polako tenzija između glavnih igrača na svjetskoj sceni polako spušta i svakako da se očekuje da u narednom periodu dođe i do smanjenja tih tenzija, a samim tim, možda, i do poboljšanja odnosa između Crne Gore i pojedinih svjetskih sila. Prije svega tu mislim na Rusiju, jer čini se da u nekoliko posljednjih nedjelja iz Rusije, ali i SAD-a, dolaze nove note, koje sve više inkliniraju ka povećanju i obnovi saradnje između Rusije i NATO-a. Te poruke su do sada bile dosta oprezne, ali su svakako zanimljive zato što je njihov ton i njihov smjer potpuno drugačiji od onog koji smo imali prilike da čujemo u prošloj ili pretprošloj godini", zaključuje Radulović.