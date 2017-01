Farkas: SAD će ratifikovati sporazum sa Crnom Gorom jer Kongres neće stati iza ruske agende

Bez obzira da li će odluka o ratifikaciji pristupnog ugovora Crne Gore sa NATO-om u američkom Senatu biti donijeta sljedeće sedmice ili nakon što na čelo američke administracije 20. januara dođe Donald Trump, bivša zamjenica pomoćnika ministra odbrane SAD, sada ekspert Atlanskog vijeća Evelyn Farkas (Evelin Farkaš), uvjerena je da proces učlanjenja Crne Gore u NATO ne može biti zaustavljen.

Prema njenim riječima, dvojica senatora koji su se protivili ratifikaciji u decembru, sada su pristali da daju saglasnost. Farkas takođe kaže da ne vjeruje da bi Trump mogao vršiti pritisak na Senat u vezi Crne Gore jer to nije u vrhu njegovih prioriteta, a ukoliko bi čak pokušao – naišao bi na snažno protivljenje.

"Sigurna sam da će proces ulaska Crne Gore u NATO biti okončan do kraja jer američki Kongres neće stati iza ruske agende", naglašava Evelyn Farkas u intervjuu za RSE.

RSE: Trenutna pozicija Bijele kuće i Pentagona je da podržavaju pristupanje Crne Gore NATO-u, ali Senat tu odluku tek treba da odobri i već je jednom odgođena početkom decembra. Očekuje se da bi trebala biti odobrena u januaru. Kako tumačite to odlaganje?

Farkas: Prvo treba reći da su pokašali da je odobre, ali su se dva senatora usprotivila i, prema mom saznanju, ta dva senatora su sada spremna da podrže pristupanje Crne Gore. Ovo nije zvanično, naravno, ali to je ono što sam čula nezvanično. Kalendar u Senatu je sada zaista pun, jer žele da budu spremni za razmatranje nominovanih kandidata i prijedloge za novu adminstraciju, kao što je kandidat za državnog sekretara kojeg je predložio novi predsjednik, kao i druge članove kabineta. Tako da će glasanje za pristup Crne Gore NATO-u morati, u neku ruku, da se takmiči sa tim.

Ali, iskreno, to je nešto što bi trebalo da zakažu veoma brzo i ako su ti senatori spremni da se saglase, onda to može biti jednoglasna odluka. To gotovo da možete uraditi telefonskim pozivom, pitati sve senatore da li ste saglasni i, ako jesu, to zabilježiti i to prolazi. Ali, ako neki senator ne želi skraćenu proceduru već redovnu, onda tu ima malo politike oko registrovanja podrške, ali, ako je jednoglasno, onda prolazi.

Nadam se da će to biti brzo, ali očigledno je potrebno izvršiti pritisak na Senat jer i sa drugih strana stiže pritisak na njihov kalendar i moraju da završavaju i druge poslove.

RSE: Koliko tačno brzo? Senat pitanje Crne Gore može uzeti na razmatranje u januaru, ali mnogi stručnjaci za evropsku sigurnost apeluju na senatore da osiguraju da SAD formalno odobre proširenje NATO-a prije nego što Barack Obama napusti dužnost 20. janura, da bi smanjili rizik da se Donald Trump usprotivi tome kada zvanično preuzme dužnost. Da li mislite da se to može dogoditi prije nego Obama napusti dužnost?

Farkas: Da, to bi mogli uraditi sljedeće sedmice i to bi moglo biti prije nego predsjednik Obama napusti dužnost.

Rusija priželjkuje ranjivost Balkana i Evrope

RSE: Rusija se snažno protivi priključenju Crne Gore u NATO, i imajući u vidu dosadašnju poziciju izabranog predsjednika Trumpa prema Rusiji, koja zabrinjava čak i mnoge evropske članice NATO-a, da li je moguće da proces pristupanja Crne Gore bude zaustavljen?

Farkas: Sve je moguće na ovom svijetu, ali bi zbog toga izuzetno zažalili, zato što je Crna Gora učinila sve što su NATO saveznici očekivali od nje u smislu da se potpuno spremila za pristupanje. Skoro sve članice Alijanse su glasale da prihvataju Crnu Goru kao novog saveznika, čime su praktično poslali poruku "da, naši narodi su spremni da vas brane i da se bore za vaš suverenitet". I narod Crne Gore takođe je odlučan da se priključi NATO-u i da potencijalno žrtvuju sebe da bi zaštitili drugih 28 članica.

Tako da je doneseno puno važnih odluka i uloženo puno teškog rada da bi smo došli do ove tačke. Poseban razlog zbog kojeg je ovo tako važno je što je to i za Crnu Goru i za Balkan još jedan korak naprijed ka povećanju stabilnosti na jugu Evrope, a to je nešto što ne treba uzimati zdravo za gotovo. Na žalost, ruska vlada to zna i pokušava da igra na svaku slabost na koju mogu, ne samo u Crnoj Gori već širom svijeta, uključujući i ovdje u Sjedinjenim Državama.

Oni bi željeli da drže i Evropu i Balkan što je moguće slabijima i ranjivijima na uticaj Rusije i da čine što je moguće nečuvenije akte i prema SAD-u, a naročito prema Crnoj Gori. Stoga, nadam se da će članice NATO-a biti odlučne i čvrste, te da će sama Crna Gora ostati odlučna da postane članica NATO-a, a ako zato bude potrebno više vremena – neka bude. Moje očekivanje je da Kongres neće stajati iza ruske agende.

RSE: Jedan od glavnih argumenta onih koji ne podržavaju članstvo Crne Gore u NATO je strah da bi to bila nepotrebna provokacija za Rusiju. Šta mislite o ovom argumentu? Da li je to realističan strah?

Farkas: To je smiješan argument. Crna Gora nema granicu sa Rusijom. Rusija nema nikakav neposredni interes kada je riječ o Crnoj Gori, ali Rusija na ovo gleda kao na neku vrstu takmičenja.

RSE: Ali ima pristup Jadranskom moru, što pojedini smatraju važnim za Rusiju.

Farkas: Pristup Jadranskom moru pripada državi Crnoj Gori. Rusija vrši pritisak jer se nada da bi konačno mogla postići svoj cilj i kupiti crnogorsku Luku Bar, a na šta je crnogorska vlada ispravno odbila i poručila "to je naša luka i ne želimo da postane ruska luka". Sa učlanjenjem Crne Gore u NATO, to će i ostati crnogorska luka i neće postati NATO luka, i tu Rusija griješi, jer ne razumije kako NATO radi.

To nije kao kada ste u ruskoj sferi uticaja, kada više nemate kontrolu i suverenitet nad sopstvenom lukom. Kad ste član NATO-a i dalje imate suverenu kontrolu nad sopstvenom lukom i samo doprinosite zajedničkoj sigurnosti, što zauzvrat pomaže i vama.

RSE: Znate da je posjeta senatora Johna McCaina i druga dva američka senatora Crnoj Gori otkazana u posljednjem trenutku. Ima li nešto što bi trebalo da čitamo između redova?

Farkas: Ne, uopšte. To troje senatora su veoma posvećeni i imaju čvrst stav prema Rusiji, te žele osigurati da Rusija ne zastrašuje Crnu Goru ili bilo koju drugu državu. Koliko znam imali su veoma ograničeno vrijeme za taj put i morali su da donesu veoma teške odluke. Bio je to put koji se odužio tamo gdje su bili i onda bi za posjetu Crnoj Gori trebalo dodatnog vremena. Ja iz toga ne bih dovodila u pitanje njihovu posvećenost.

Poznajem senatora McCaina i senatora Lindsayja Grahama, ne poznajem senatorku Amy Klobuchar, ali u njihovoj kompletnoj komunikaciji veoma su jasno stavljali do znanja da im nije bila namjera da zapostave ili daju bilo kakve indikacije da opada njihova podrška Crnoj Gori, već da žele vidjeti Crnu Goru u NATO-u i ostanu čvrsti u stavu prema Rusiji.

Ako Senat bude odlučan, Trump neće imati priliku da odlučuje

RSE: Možemo li zaključiti da vi očekujte da bi sljedeće sedmice američki Senat mogao ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore sa NATO-om?

Farkas: Ako ne sljedeće sedmice, onda sigurno u narednih mjesec dana ili nešto više. Tačno vrijeme je teško predvidjeti i to nije zbog Crne Gore, zaista ne, već zbog nadmetanja u prioritetima za Senat. Raspored je natrpan i zato sve mora biti uklopljeno. Ali znam da ima puno članova potpuno povećenih da to bude završeno i, bez obzira da li će se dogoditi prije odlaska Obame ili kasnije, mislim da će se dogoditi. Ne vjerujem da bi Senat, čak ukoliko bi se nova administracija protivila, odustao od ratifikacije.

RSE: Ima stručanjaka koji smatraju da će ratifikovanje sporazuma Crne Gore sa NATO-om biti prvi test vanjske politike gospodina Trumpa, tačnije njegove politike prema Rusiji. Šta mislite o tome?

Farkas: Mislim da to nije tačno. To uopšte nije pitanje koje je na radaru predsjednika Trumpa, a on ima toliko puno pitanja i izazova pred sobom kada je riječ o Rusiji, da ne mislim da se ovo nalazi na vrhu te liste, a ako Senat bude odlučan i radio svoj posao, kao što očekujem, on neće imati priliku da se time bavi. Tako da, i ukoliko bi predsjednik Trump pokušao da izvrši pritisak na Senat po pitanju Crne Gore, to samo može izazvati odlučnu negativnu reakciju Senata.

RSE: Kakve bi bile posljedice ako bi Crna Gora iz bilo kojeg razloga ostala van NATO-a?

Farkas: To bi bio udarac za NATO i udarac po balkansku bezbjednost i Crnu Goru. Ali zaista očekujem da se to neće dogoditi, jer smo skoro tu sa učlanjenjem Crne Gore i sigurna sam da će Crna Gora ući u NATO.