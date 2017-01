Pogled na Srebrenicu iz fotelje

Raskol u najvećoj partiji koja okuplja bošnjačko biračko tijelo u Bosni i Hercegovini - Stranci demokratske akcije (SDA) počeo je još na posljednjem kongresu, a kulminirao tokom predizborne kampanje u jesen 2016 godine. Rezultat, kako se ocjenjuje, loše vođene izborne kampanje je činjenica da je ova stranka na izborima prošle godine izgubila mnoga načelnička mjesta, ali i vlast u Srebrenici.

U međuvremenu, četiri državna poslanika, člana SDA, zbog neslaganja sa rukovodstvom počela su da djeluju van okrilja kluba partije. Stranka se podijelila i u Srebrenici, gdje je veći dio ostao da djeluje kao opozicija, dok je manji dio odbornika ušao u vlast.

Neslaganja u SDA u Srebrenici postao je vidljiv nakon što je bivši načelnik te Opštine Ćamil Duraković, kojeg su podržavale stranke sa bošnjačkim predznakom, izgubio trku za ponovni izbor za tu poziciju, a Bošnjaci skupštinsku većinu.

Od sedam izabranih odbornika koalicije predvođene SDA pet je prešlo u opoziciju. Ova petorka bila je predvođena Alijom Tabakovićem, koji je na lokalnim izborima dobio najviše glasova na listi. Napustili su sjednicu na kojoj je predsjednik Opštinskog odbora SDA Hamdija Fejzić izabran za predsjednika Skupštine Opštine Srebrenica.

Analitičar i nekadašnji član Izborne komisije BiH Vehid Šehić nije iznenađen onim što se dogodilo u Srebrenici

"Iz jednog prostog razloga, zato što tamo dugo vremena postoji jedan sukob između ljudi koji su se istinski vratili i žive u Srebrenici i onih koji daljinski vole Srebrenicu, kada su u pitanju određene funkcije. To se moglo vidjeti u posljednjoj predizbornoj kampanji. Moglo se to vidjeti i ranije prije ovih lokalnih izbora, tako da je bilo za očekivati da će doći do raskola", kaže Šehić.

Spreman se "žrtvovati" za BiH

Centrala stranke iz Sarajeva reagovala je prije nekoliko dana. Oformili su povjerenstvo za Srebrenicu koje treba da smiri situaciju na loklanom nivou u Srebrenici, a prvi potez je bio smjena Hamdije Fejzića sa mjesta predsjednika Opštinskog odbora SDA. Fejzić, koji već obnaša funkciju predsjdavajućeg lokalne skupštine, kaže da bi rukovodstvo stranke trebalo da se zapita kakvu poruku šalje i biračima i članstvu.

“Ako je to cijena za BiH ja sam spreman, ja sam to već rekao jednom, da sam spreman mnogo više dati nego što je to. Mislim da Predsjedništvo nije starije od Glavnog odbora, koji je podržao prije mjesec dana rad Opštinskog odbora Srebrenica. Pa nek se oni zapitaju u svojoj hijerarhiji šta su uradili, da li su napravili pravu stvar i kakvu poruku šalju i biračima i članstvu SDA", kaže Fejzić.

Aija Tabaković, s druge strane, smatra da će povjerenstvo uspjeti da riješi nagomilane probleme među članovima SDA u Srebrenici.

"Vjerujemo da ćemo u narednih mjesec i po dana imati mirnu situaciju unutar bošnjačkog korpusa. Tragaćemo za rješenjima i vratiti pouzdanje Ii povjerenje kod naših ljudi", dodaje on.

No, i jedni i drugi tvrde da se radi o borbama za fotelje i međusobno se optužuju - ko gdje živi - u Srebrenici ili Federaciji BiH. U jednoj ocjeni su ipak složni - da je sukob počeo još prije lokalnih izbora i da dolazi iz viših nivoa stranke, zbog čega su, kako kažu i izbori u ovoj opštini izgubljeni.

Vehid Šehić također kaže da se godinama upozoravalo na činjenicu da neki političari koji su se kandidovali za izbore u Srebrenici nikada nisu faktički ni živjeli u tom bosanskohercegovačkom gradiću.

"Za mene je uvijek bilo upitno, etički nemoralno i apsolutno neprihvatljivo da ljudi Srebrenicu vide kroz fotelju jer ne žive tamo i ne znaju kako je njima živjeti subotom i nedjeljom. Tako da sam se uvijek zalagao da se može kandidovati za bilo koju funkciju u Srebrenici samo osoba koja ima stvarno prebivalište u Srebrenici. Jer u jednom vremenu od ne znam koliko odbornika u Skupštini Opštine Srebrenica samo tri odbornika živjela su u Srebrenici svi ostali bili su putujući odbornici", zaključuje Šehić.