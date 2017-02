Bijela kuća tražila od FBI da ospori priče o kontaktima Trump-Rusija

Šef kabineta Bijele kuće, Reince Priebus tražio je od Federalnog istražnog birao (FBI) da ospore medijske izvještaje o tome da su savjetnici u kampanji predsjednika SAD, Donalda Trumpa bili u učestalom kontaktu sa ruskim obavještajnim agentima tokom izbora, objavili su u četvrtak uveče američki mediji.

Navodi stižu dan nakon što je republikanska senatorka iz Komiteta za obavještajne službe rekla da je spremna da traži sudski poziv da bi se istražila poreska prijava američkog predsjednika zbog mogućih veza sa Rusijom.

Agencija Associated Press je, citirajući neidentifikovane izvore u Bijeloj kući, navela da je zahtjev šefa kabineta Donalda Trumpa, Reinca Priebusa, direktoru FBI, Jamesu Comeyu i zamjeniku direktora Andrewu McCabeu stigao nakon što je FBI rekao Bijeloj kući da vjeruju da izvještaj The New York Timesa (NYT) neprecizno opisuje kontakte Trumpovih savjetnika sa Rusijom.

Kako se navodi, Priebus je tražio od FBI zvaničnika da makar razgovaraju sa reporterima i da ospore izvještaj NYT i priče koje su proizašle iz njega, ali su oni, kako se navodi, odbili zahtjev i ništa javno nijesu rekli o tom pitanju.



CNN, koji je prvi izvijestio o zahtjevu Priebusa, naveo je da je Comey odbio takav zahtjev jer su navodni kontakti između Rusa i Trumpovih saradnika predmet istrage FBI koja je u toku.

Takav zahtjev Bijele kuće mogao bi biti neuobičajen i potencijalno kontroverzan zbog dugotrajne tradicije o zabrani komunikacije između Bijele kuće i FBI o istragama koje su u toku. Već je izazvao bijes među nekim demokratama.

Kako je izvjestio CNN, moguće je da je Priebus pristupio i drugim objavještajnim službama sa istim zahetjevom za intervenicijom prema medijima.

Sama Bijela kuća, je demantovala izvještaj New York Timesa, a Priebus ga je nazvao „potpunim smećem". Gostujući na TV Fox News u nedjelju 19. februara, Priebus je odbacio Timesovu priču kao „izdajnički tip optužbi“.

„Visoki zvaničnici obavještajne zajednice su me uvjerili da priča ne samo da nije precizna, već je ‘uveliko prenaduvana' i netačna. I nema ništa u tome“, rekao je Preibus prije pet dana.

Izvještaj američkih medija o pokušaju Bijele kuće da instruiše FBI stiže dan nakon što je republikanska članica Sentatskog obavještajnog komiteta rekla da je otvorena za mogućnost korištenja sudskog naloga da bi se istražila poreska prijava predsjednika SAD Donalda Trumpa zbog mogućih veza sa Rusijom.



U intervju sa Javni radio Mainea, senatorka Susan Collins takođe je rekla da mnogi članovi Komiteta, koji predvodi istragu Kongresa o ruskom miješanju u predsjedničke izbore 2016., planiraju da formalno zatraže svjedočenje, zbog kontakata sa ruskim zvaničnicima smijenjenog savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, Michaela Flynna, pred tim tijelom.

Na konkretno pitanje da li će Komitet tražiti sudski nalog da bi dobili uvid u Trumpovu poresku prijavu, što on odbija da objavi, republikanska senatorka Collins je rekla da se nada „dobrovoljnoj saradnji“, ali da je otvorena za upotrebu sudskog poziva ako bude neophodno.

„Ne znam hoće li nam to biti potrebno. Nadam se dobrovoljnoj saradnji... ali ako je neophodno da dobijemo odgovore, mislim da bismo bili za to. Svi smo odlučni da dobijemo odgovore. Ovo je obavještajna operacija na mnogo načina. Za to je naš komitet spcijalizovan. Navikli smo da istražujemo u dubinu ove oblasti“, poručila je senatorka.

Collins je u ovom intervjuu navela i da republikanci imaju samo jednog člana više od demokrata u Komitetu. Njen glas po pitanju sudskog naloga mogao bi biti odlučujući, budući da demokrate već mjesecima traže od Trumpa da objavi poresku prijavu.

Trump je odbio da objavi povraćaj poreza čime je prekršena dugodišnja tradicija među američkim predsjednicima.