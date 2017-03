Bandiću nije uspio manevar sa manjinama

Kako nije uspio sakupiti konsenzus za svoj prijedlog, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odustao je od ideje da – iako nemaju potreban postotak pripadnika manjine –​ pripadnici srpske, bošnjačke i albanske manjine u Zagrebu dobiju garantirana mjesta u Gradskoj skupštini. Većina stranaka ocijenila je to manevrom pred skore lokalne izbore u svibnju i odbila ga podržati.

Je li prijedlog kontroverznog zagrebačkog gradonačelnika da se na sljedećim lokalnim izborima u svibnju uz 51 gradskog zastupnika stranaka i nezavisnih lista bira i šest fiksnih zastupnika srpske, bošnjačke i albanske manjine pozitivna diskriminacija manjina ili pokušaj njihove predizborne političke zloupotrebe?

Bandić je predložio da se prag za zastupljenost manjina u predstavničkom tijelu lokalne samouprave sa zakonskih pet posto smanji na 0,5 posto i da Srbi dobiju tri gradska zastupnika, Bošnjaci dva i Albanci jednog. Kako su i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i socijaldemokrati (SDP) optužili Bandića za manipulaciju i najavili da neće podržati njegovu ideju, on je najavio da će manjine – kao i do sada – naći mjesto na njegovoj listi na skorim izborima, i povukao svoj prijedlog.

"Nikada nisam bio tužniji, nesretniji i razočaraniji. Isprika manjincima, ali nisam odustao. Bit će isto toliko pripadnika manjina na listi Stranke rada i solidarnosti, samo ih neće biti 57, nego će ući u kvotu 51. To je jedina razlika, tako da nismo bacili koplje u trnje. Znam da danas ovdje nije raspoloženje da to prođe, jer zadnjih dva tjedna vidim i sa lijeva i sa desna da se to neće prihvatiti", kazao je prvi čovjek Zagreba.

Doista, dvije najveće stranke u zagrebačkoj Gradskoj skupštini optužuju Bandića za izborni inženjering sa manjinama, čime želi poboljšati svoj oslabljeni rejting.

"To je čisto manipuliranje i iskorištavanje nacionalnih manjina u predizborne i izborne svrhe. Držimo to nedopustivim i ovakvu trgovinu mjestima u Skupštini grada Zagreba HDZ ne može i neće podržati", istakao je Andrija Mikulić u ime HDZ-a.

Socijaldemokrat Dominik Etlinger traži pojašnjenje.

"Mi smo zastupnici svih građana i još uvijek čekamo objašnjenje kako će ovaj prijedlog poboljšati prava i status nacionalnih manjina u gradu Zagrebu", riječi su Etlingera.

Bandićev je prijedlog bio crvena krpa za desničare, pa je njih dvadesetak i prosvjedovalo pred zgradom zagrebačke Gradske skupštine pred početak današnje sjednice.

"Formalno, Ustavni zakon o manjinama garantira manjinama koje sudjeluju sa pet posto u stanovništvu općine, grada ili županije da imaju svog predstavnika, a ako sudjeluju sa više od 15 posto da budu proporcionalno zastupljeni, a dopušta mogućnost da se manjinama omogući fiksna zastupljenost i ako imaju manje od zakonom propisanog postotka", kaže za RSE docentica sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Antonija Petrićušić, te dodaje:

"Dakle, kada je ova mjera predložena, ona nije bila na pravu neutemeljeni politički populizam, premda postoje određene sumnje da je ovakav jedan prijedlog posljedica više od jednog desetljeća duge klijentelističke povezanosti ne svih manjinskih zajednica nego nekih manjinskih elita i njihovih vođa sa gradonačelnikom, koji su se jako dobro pozicionirali u gradu i koji uz pomoć suradnje sa gradonačelnikom možda gradonačelniku osiguravaju dio njegovih glasova koji ga već dugi niz godina i u nizu mandata izabiru na vlast."



Međutim, kako god nazvali odnos Milana Bandića i manjina, činjenica je da manjine u Zagrebu u Bandićevih 17 godina mandata nemaju problema sa financiranje aktivnosti, što nije slučaj u siromašnijim sredinama. A Bandić je i ranije, i dok je bio šef zagrebačkih socijaldemokrata i otkako ima svoju stranku Milan Bandić 365 - Stranka rada i solidarnosti, na svojim listama uvijek visoko imao predstavnike manjina.