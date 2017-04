U Francuskoj predizborna tišina uoči predsedničkih izbora

U Francuskoj je danas na snazi predizborna tišina uoči prvog kruga predsedničkih izbora na kojima će se u nedelju nadmetati 11 kandidata.



Izborna tišina koja je počela u petak u ponoć, trajaće do nedelje u 20.00 sati, kada se zatvaraju birališta.



Skoro 47 miliona Francuza pozvano je na izbore čiji je ishod neizvestan zbog tesne razlike medju favoritima u prvom krugu: centriste Emanuela Makrona, ekstremne desničarke Marin Le Pen, desničara Fransoa Fijona i radikalnog levičara Žan-Lika Melanšona.



Ukupno 66.646 biračkih mesta biće otvoreno u nedelju u 8, a zatvoreno u 20 sati. Izbori na prekookeanskim francuskim teritorijama održavaju se u subotu.



Do sada nijedan kandidat na predsedničkim izborima u Francuskoj nije izabran u prvom, već u drugom krugu koji će ovog puta biti 7. maja.



Po Ustavu, neko može biti predsednik Francuske u samo dva mandata, što je do sada pošlo za rukom samo dovjici: socijalisti Fransoa Miteranu (1981-1995) kada je jedan mandat trajao sedam godina, i desničaru Žaku Širaku koji je imao jedan sedmogodišnji i jedan petogodišnji mandat.



Inauguracija novog predsednika trebalo bi da bude pre 14. maja, kada zvanično ističe mandat sadašnjem, socijalističkog predsedniku Fransoa Olandu, koji se nije kandidovao za drugi mandat.



Izbore će obezbedjivati 50.000 policajaca i žandarma kao i 7.000 vojnika.



Izbori se prvi put održavaju u Francuskoj dok je na snazi vanredno stanje. Uvedeno je posle terorističkih napada 2015, dok je ove nedelje doplo do napada u Parizu u kojem su poginuli policajac i napadač, a ranjene tri osobe.