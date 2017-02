Gabrijel: Ne zalijetati se u trku u naoružanju

Njemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabrijel rekao je da će biti teško Njemačkoj da doda traženih 25 milijardi evra u budžet za odbranu kako bi ispunila cilj NATO-a, ako političari u isto vrijeme žele da snize poreze.



Gabrijel, socijaldemokrata, rekao je da je Njemačka posvećena cilju Alijanse, ali je naglasio da članice NATO moraju da se fokusiraju na izvorne uzroke bezbjednosnih prijetnji kao što su klimatske promjene i siromaštvo, a ne samo da se bave povećanjem vojne potrošnje.



On je postavio pitanje fokusiranja na vojnu potrošnju u smislu procenta društvenog bruto proizvoda, ističući da je Grčka ispunila zahtjev NATO od dva osto izdvajanja za vojsku, ali da sada ne može da isplati penzije.



On je dodao da Njemačku, takođe, treba pohvaliti zbog izdvajanja između 30 i 40 milijardi evra za integraciju više od jednog milion izbjeglica koji su raseljeni kao "rezultat ranijih propalih vojnih intervencija".



"Moramo da za kratko vrijeme nađemo 25 milijardi evra. Nemam pojma odakle ćemo to da uzmemo, to su milijarde evra, posebno kada u isto vrijeme potpisujemo sporazume o smanjenju poreza", istakao je Gabrijel.



On se založio za to da se ne treba zalijetati u novu trku u naoružanju jer to samo po sebi ne garantuje bezbjednost.