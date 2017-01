Vukčević: Netačno je da nisam procesuirao zločine nad Srbima

Advokatska komora Beograda odbila je zahtev bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića za upis u advokatski imenik. Tu informaciju je u izjavi za Radio Slobodna Evropa (RSE) potvrdio Vladimir Vukčević. Zvanična odluka mu, kako kaže, još nije uručena.

Vukčević je precizirao da su mu članovi Upravnog odbora Komore zamerili da nije profesionalno obavljao funkciju tužioca za ratne zločine.

“Mislim da je to hajka na mene i na rad Tužilaštva. Jer šta se tu zamera? Zamera se da nisam u dovoljnoj meri procesuirao predmete srpskih žrtava – što je netačno. Glavna primedba je bila u tome da sam dopustio da Nataša Kandić (predsednica Inicijative za REKOM) preuzme aposultnu vlast u Tužilaštvu. Da se ona pita i da vodi politiku krivičnog progona... Odnosno da odlučuje ko će biti optužen, a ko neće. Tako da mi je bilo vrlo jasno kako će se to odigrati do kraja”, kaže Vukčević.

Bivši tužilac Vukčević naglašava da su kvalitet njegovog rada najvišim ocenama potvrđivale međunarodne instance. To garantuje naš profesionalizam, naglašava Vukčević.

“Mi smo napravili respektabilnu pravosudnu instituciju Srbije. Na određen način smo povratili poljuljan ugled srpskog pravosuđa. Jedna od ocena našeg rada su i izveštaji Savetu bezbednosti UN koje dvaput godišnje podnosi glavni tužilac Haškog tribunala o saradnji Srbije. Tu se naravno posmatra i progon izvršilaca ratnih zločina. Do momenta dok nisam došao svi su izveštaji bili negativni. Od kada sam stupio na dužnost skoro svi su bili pozitivni. Što je potvrda našeg rada. A ove patriote pod znacima navoda tvrde da sam bio 'produžena ruka' Haškog suda”, kaže Vukčević za RSE.

Ovo je drugi put da Advokatska komora Beograda odbija da u evidenciju uvede Vladimira Vukčevića a prethodni put je njegov zahtev odbijen uz obrazloženje da nije dostavio kompletnu dokumentaciju. Vukčević je bio prvi tužilac za ratne zločine i tu funkciju je obavljao od 2003. do 2015. godine, kada je penzionisan.