Studenti u Tuzli nakon fizičkog obračuna profesora: Pustite nas na miru

U Tuzli se ne prestaje stišavati svađa na relaciji Vlada Tuzlanskog kantona (TK) - Univerzitet u Tuzli, nakon nezvaničnog sastanka rektora Univerziteta u Tuzli i vladajuće Stranke demokratske akcije (SDA) u Tuzlanskom kantonu na kojem je došlo i do fizičkog obračuna među profesorima zbog podjele pozicija.

Tuzlanski univerzitet pokazao je pravu sliku obrazovne politike u BiH. Ta politika podrazumjeva isključivo biranje profesora, dekana prema političkoj dužnosti. Treba podsjetiti da proteklih deset dana na Univerzitetu u Tuzli traje borba profesora i aktivista s političkim pritiscima da dekani više ne budu članovi senata.

Naime, nakon što je profesor Ustavnog prava Zlatan Begić jedini javno progovorio o onome što se događa na Univerzitetu te da su se zbog pozicija pojedinici spremni i fizički obračunavati, uslijedile su prijetnje Begićevoj obitelji. Te prijetnje, upućene su i Begićevoj supruzi Ameli Begić, nakon što se javno suprostavila premijeru TK Begi Gutiću i iznijela svoje obrazovne i znanstvene reference koje je stekla u BiH i inozemstvu.

Profesorica Begić usprotivila se nakon optužbi premijera Gutića da je na Univerzitetu angažirana zahvaljujući utjecajima rektora Nurića iza kojeg ovih dana javno stoji njen suprug, profesor Zlatan Begić.

„Evo vam moj doktorat i knjige iz kojih djeca danas uče. U integritet moje porodice nećete dirati. Ne zbog toga što sam ja supruga Zlatana Begića nego zato što sam ja to što jesam. Jer sam profesorica iz čijih knjiga danas djeca uče“, rekla je javno profesorica Begić.

Na prosvjedima, koji su danas putem društevnih mreža najavljeni u znak podrške profesoru Zlatanu Begiću, nije se pojavio nitko od studenata kao ni profesora Pravnog fakulteta.

Studenti Filozofoskog fakulteta očitovali su se samo s porukom rektoru i premijeru - da budu pušteni na miru.

Rektor Samir Nurić još je jednom ponovio da neće pasti pod utjecaj politike, iako je i sam član najutjecajnije stranke – SDA.

„Studente pozivam da se vrate u učionice, nastavnike i asistente. Da pokažemo da nas ne može bilo kakvo uplitanje ili intervencija iz vana destabilizirati i dovesti do poremećaja, a posebno poremećaja u radu Univerziteta. Nisam mislio podnijeti ostavku kao rektor, ali ako me pozivaju da kao stranački kadar podnesem ostavku ja ću to svakako učiniti“, rekao je Nurić.

Brojni studenti danas su stajali po strani dok su se pred njihovim fakultetom aktivisti okupili i prosvjedovali u znak podrške profesoru Begiću. Međutim, rijetko tko je želio pred novinare. Na naše pitanje: „Zašto ne žele javno govoriti?“, zamolili su nas da ih „pustimo na miru“.

Tek jedan od studenata druge godine Pravnog fakulteta prokomentirao je:

„Na prvoj godini studenti uopće nisu upućeni. Na drugoj godini se još uvijek sve lomi. Treća godina je uz profesora Begića. Četvrta godina je pod velikim utjecajem Asocijacije unije studenata i oni su baš opredjeljeni za stranku.“

Dok je rektor Samir Nurić danas održavao konferenciju za novinare samo nekoliko metara dalje studenti su održali svoju sjednicu.

„Zaista bih volio da se u Tuzli vidimo po pitanju boljih stvari. Jer sve ovo negativno utječe na sve nas. Bojim se da će Univerzitet u Tuzli još više pasti i da se naša diploma neće moći nostrificirati. Za nas je to najveći problem. Problem pojedinaca i problem vladajućih struktura je nešto što itekako na nas utječe. Profesori ulaze u političke strukture, a nama govore o depolitizaciji Univerziteta. Mi to ne podržavamo.

Meni je žao što niste došli u jednu od prostorija na kampusu Univerziteta pa da vidite kakvi su to uslovi rada, a mi na to upozoravamo već, ne mjesecima, nego godinama. Ovdje vam je Bolonjski proces onakav kako to profesorima odgovara. Svaki profesor ima svoj Bolonjski proces. Svaki profesor ima svoju autonomiju na svom predmetu. Rade šta hoće i kako hoće. Ne blatimo Univerzitet jer ima čestitih i poštenih ljudi koji rade kako treba. Ali mi svi ovdje znamo koji je profesor u kojoj političkoj stranci. Oni to uopće ne kriju. Neki čak 80 posto svojih predavanja tome posvete i svi su mislioci onih tema osim onih koje nam trebaju predavati“, rekao je Nedžad Hodžić predsjednik Unije studenata.

Rektor Nurić danas je priznao novinarima da je imao punu podršku Stranke demokratske akcije pri imenovanju za rektora. Ponovio je da zbog toga neće urušavati integritet Univerziteta.

Osim pitanja o političkim pozicijama rijetko tko se referirao na pitanje novinara s N1 televizije koji su došli do dokumenata da je jedan od studenata završio fakultet i prije nego što je položio sve ispite, a na što mu je suglasnost dao dekan Rudarskog fakulteta prof. Kemal Gutić, brat premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića.