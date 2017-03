Sukobi profesora u Tuzli: 'Počeli su da nas biju u našim kancelarijama'

O fizičkom obračunu među profesorima na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ) mnogo se govori među uglednim profesorima. Akademska zajednica u Tuzli doživjela je potpuni poraz u nedjelju na Rudarskom fakultetu dok je trajao sastanak između rektora Univerziteta u Tuzli, univerzitetskih profesora i čelnih ljudi Stranke demokratske akcije (SDA) u Tuzlanskom kantonu (TK).

Zanimljivo je da je susret organiziran zajedno s premijerom TK Begom Gutićem, predsjednikom SDA TK Mirsadom Kukićem uz još nekoliko stranačkih kolega, a ujedno i profesora kako bi se podijelile pozicije dekana i članova Senata Univerziteta.

Nakon što rektor UNTZ Samir Nurić, prema izjavama ostalih sudionika, nije pristao na uvjetovanja, uslijedili su fizički obračuni, te zatočenje rektora i njegove supruge na fakultetu. Sve ovo je, zapravo, preslika visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u koju se duboko ukorjenila politika.

Treba podsjetiti da je rektor Univerziteta u Tuzli Samir Nurić do prije godinu dana bio predsjednik Sindikata visokog obrazovanja. Tada je javno govorio o slabostima obrazovne politike na UNTZ. U nedjelju je doslovce sedam sati zajedno sa suprugom, također univerzitetskom profesoricom, morao izabrati da pristane na ostavku, ili poslušati ono što mu je vrh vlasti pokušao narediti, a to je da imenovanja na univerzitetu - od dekana do članova Senata - budu onakva kakve ih vlast vidi. Nurić nije pristao, a jedan od prorektora Bahrija Šarić je pretučen.

Profesor Ustavnog prava Zlatan Begić jedini je i prvi javno progovorio o onome što se taj dan događalo, a što se nastavilo i danas.

"Počeli su da nas biju u našim kancelarijama na Univerzitetu. Mi smo sinoć imali talačku krizu gdje su nosioci najveće izvršne i zakonodavne vlasti u TK, predsjednik Kantonalnog odbora SDA, uz svoje pomagače s Univerziteta, sedam sati držali rektora i njegovu suprugu pod prijetnjama i ucjenama i pod jednim odnosom koji se u punom smislu može nazvati talačkim. Jedan jedini razlog tome je to što ljudi nisu htjeli da rade nezakonito", riječi su Begića.



Profesor Rudarskog fakulteta Edin Delić, istaknuti aktivist i član Sindikata visokog obrazovanja, također se usprotivio politici koja se vodi na Univerzitetu.

"Mi smo došli u situaciju kada političari, predsjednici Vlada i predsjednici stranaka prebijaju i udaraju rektore univerziteta. Šta je sljedeće? Predsjednici Ustavnih sudova, sudije i tužioci! Dakle, došli smo do momenta kada su oni, koje možemo izravno nazvati političkom mafijom, obuhvatili sve korijene našeg društva. Ali moramo se tome oduprijeti", ističe Delić.

Mnogi se pitaju od kud i s kojim pravom premijer Vlade TK i predsjednik SDA, obojica iz Banovića, vrše pritisak na rektora Nurića.

Rješavanje kadrovske križaljke na Univerzitetu uz nazočnost prvih ljudi SDA u TK potvrda je duboke ukorijenjenosti politike u ovaj segment društva, ali i pristanak dijela akademske zajednice na takav način zauzimanja najviših pozicija unutar Univerziteta.

"Nauka nije kutija šibica pa da se stavi u nečiji džep. Nauka ima univerzalno značenje. Ali, mislim da ćemo svi morati progutati svoje sujete, jer sujete su problem. Posebno nas, iz akademske zajednice, koji smo kukavički šutili. Dok nam na kraju nisu pokucali na vrata kancelarija, a sljedeće je na vrata naših domova, zapamtite to dobro", kaže Zlatan Begić.

"Dno ljudskog i stručnog morala"

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, ističe da fizički obračun među profesorima u univerzitetskom gradu nije slika Tuzle, te da se Tuzlaci svega ovoga i te kako stide.

"Događa se to i u Tuzli, događa se nešto što nije bilo ni za vrijeme rata. Međutim, imamo još jedan veliki problem – kakvu poruku šaljemo mladim ljudima?! Ovdje su profesori zaboravili da njihov zadatak nije samo obrazovati nego i vaspitati mlade ljude. To je izostalo i zato danas imamo nemoral koji vlada u svim sferama našeg života. Meni je neprihvatljivo da fakultet radi subotom i nedjeljom. Ovo je samo pokazatelj da kada se profesori tuku - to je dno ljudskog i stručnog morala", ocjenjuje Šehić.



Primjer s Univerziteta u Tuzli samo je pokazao pravo stanje u visokoj obrazovnoj politici u Bosni i Hercegovini, smatra ekonomski analitičar iz Banjaluke Zoran Pavlović.

"Znate, kada dovedete ljude u bijedu, na nivo egzistencije – upitne egzistencije – onda se više ništa ne vrednuje kako treba. Mi smo zemlja koja je učinila da oni koji su je pokrali odnijeli su i budućnost našoj djeci", riječi su Pavlovića.

Tuzlanski web portal Front slobode proteklih 48 sati ne odustaje od javnog ukazivanja na niskosti i perfidnosti unutar jedne akademske zajednice – da se profesori tuku kako bi došli do pozicija.

"Imamo sve uslove da živimo ovdje lijepo, ali ne možemo od bande i siledžija osiljenog kriminala i korupcije", kaže urednik portala Front slobode Alen Haman.

Rektor Univerziteta u Tuzli Samir Nurić očitovao se tek javnim priopćenjem i priznao da trpi višemjesečne političke pritiske na koje ne pristaje.

O svemu onome što se događa proteklih godina, ali i dana, šuti nekoliko tisuća studenata koji obrazovanje dobivaju od onih koji tučnjavom uređuju međuljudske odnose, a sve zbog komadića bilo kakve vlasti ili moći.