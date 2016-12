Koga Beograd naziva 'Mustafinim Srbima'?

Deo poslaničkog kluba Srpske liste vratio se u četvrtak, 22. decembra, u Skupštinu Kosova jer, kako navode, “samo povlačenje pred problemima i bojkot institucija već drugi put” nisu ništa promenili.

Poslanici ove liste, koji pripadaju Pokretu socijalista, kao i Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, prisustvuju sednici o budžetu Kosova. Ne prisustvuju oni koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci. Vlada Srbija ne podržava odluku o povratku.

Inače, unutar Srpske liste došlo je do raskola zbog prošlonedeljne smene Ljubomira Marića iz SNS-a, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave.

Predsednik poslaničkog kluba Srpske liste, Slavko Simić, pred skupštinskom govornicom u četvrtak kazao je da politički uslovi za povratak realno nisu ispunjeni jer svi moraju da budu svesni koliko je teško vratiti se u institucije gde se “ignorišu potrebe i prava zajednice”.

On je poručio Skupštini, Vladi i međunarodnoj zajednici da je ovo „poslednji pokušaj provere demokratije na Kosovu“.

„Srpska lista će preko svojih političkih predstavnika nastaviti da se dosledno bori za prava srpske zajednice. Borićemo se isključivo preko centralnih institucija i tako ispuniti naš cilj, a to je jače institucionalni pozicioniranje i poštovanje svih prava srpskog naroda koji živi na Kosovu.“

On je podsetio da je Srpska lista i dalje protiv Zakona o Trepči i Zakona o strateškim investicijama, ali je dodao da se samo direktnim učešćem mogu braniti interesi srpskog naroda.



„Sigurno je da su to zakoni koji ugrožavaju interese i opstanak Srba na Kosovu, ali, da bismo bili u mogućnosti da branimo naše vitalne interese, mi moramo da se vratimo ovde u institucije i dalje da pružamo otpor ovim zakonima koji zaista nisu dobri za srpsku zajednicu“.

On je dodao da će konstantno vršiti pritisak za poštovanjem koalicionog dogovora, kao i briselskog dogovora o Zajednici srpskih opština.

„To je prioritet našeg budućeg rada i delovanja, a isto tako očekujem da naši koalicioni partneri, Demokratski savez i Demokratska partija ispoštuju dogovore i odmah pokrenu proces formiranja Zajednice“, dodao je Simić.

Simić je takođe obavestio Skupštinu da poslanički klub Srpske liste više ne broji 11 već devet poslanika, jer su Nenad Rašić i Adem Hodža isključeni iz kluba zbog „političke krize unutar Srpske liste“.

Drugi deo Srpske liste u sredu je izdao saopštenje da je većina poslanika Srpske liste u Skupštini donela odluku o smeni Slavka Simića sa mesta šefa poslaničke grupe.

„Ovakvu odluku donela je većina (šest od 11) poslanika Srpske liste, nakon što je Simić, sa manjom grupom članova naše poslaničke grupe, tajno dogovorio sa kosovskim premijerom Isom Mustafom smenu ministra Ljubomira Marića“, dodaje se u saopštenju kojeg su potpisali poslanici Jelena Bontić, Jasmina Živković, Saša Milosavljević, Srđan Popović, Adem Hodža i Nenad Rašić.

Simić je nakon toga izjavio da nije i ne može biti smenjen, jer Lista Srpska broji devet poslanika, navodeći da su 21.12. dopisom informisali Skupštinu Kosova da su na sastanku prethodnog dana parlamentarnu grupu „Lista srpska“ napustili Nenad Rašić i Adem Hodža.

SNS protiv odluke o povratku

Potez poslanika Pokreta socijalista lojalnih premijeru Kosova Isi Mustafi, kojim se razbija jedinstvo srpskih predstavnika na KiM i nastoji narušiti državna politika zaštite Trepče i drugih ekonomskih, političkih, kulturnih, istorijskih i duhovnih dobara srpskog naroda na Kosovu, nema podršku zvaničnog Beograda i Vlade Srbije, navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića.



„Vlada Srbije je podržala reakciju Srpske liste na pokušaj otimanja Trepče i zadovoljna je zbog činjenice da većina poslanika legitimne poslaničke grupe Srpske liste ostaje pri odluci da ne učestvuje u radu parlamenta u Prištini, jer razlozi za početak srpskog političkog bojkota nisu otklonjeni, već su, naprotiv, eskalirali", dodaje Đurić.

"Ne želim da koristim teške reči, i u tom smislu ću nastojati da se i dalje suzdržavam, međutim ne mogu mnogo ni da zamerim svim onim ljudima koji funkcionere Pokreta socijalista sa KiM ovih dana nazivaju izdajnicima. Jasno je da su članovi Mustafinog Pokreta socijalista Čea Gevaru zamenili Enverom Hodžom za šaku albanskog novca."

I zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović je izjavio povodom povratka u Skupštinu Kosova dela poslanika Srpske liste da su “tvrdnje o izdaji Pokreta socijalista i nastavka politike Samostalne liberalne stranke tačne”.

U saopštenju koje je dostavljeno medijima navodi se da su “zarad malo vlasti i iluzija o političkoj bitnosti spremni da se odreknete svega što je važno našem narodu i pljunete u lice svim našim ljudima koji su sprečeni da se vrate u Mušutište, svim obespravljenim ljudima koji neće moći da ostvare svoja imovinska prava zbog zakona o verifikaciji imovine, svim radnicima Trepče, svima nama koji žimo na Kosovu i želimo da formiramo Zajednicu srpskih opština. Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja ne može ni da uđe u svoje hramove. Ali to vas ne interesuje, interesuje vas malo vlasti jer ste bili i ostali mali.“

“Potrudićemo se da vas svedemo na meru vlasti koju zaslužujete, tačnije da vas razvlastimo, jer ste se pokazali nedostojnim da predstavljate srpski narod“, zaključuje Stojanović.



Dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu, Petar Miletić, navodi da ovaj raskol nije iznenađenje.

„Nema jedinstva zato što to jedinstvo nije nastalo na nekoj političkoj platformi, na političkom programu, već jednostavno na raspodeli političkih funkcija i zato sada evo samo taj sukob među svima njima je eskalirao kada se Srpska lista podelila na dve grupe, onu vernu Vulinu i onu vernu Vučiću, iako se i ovi koji su verni Vulinu, zaklinju u vernost Vučiću“, navodi on.

U svoj ovoj situaciji, premijer Srbije Aleksandar Vučić ćuti i ne komunicira sa kosovskim Srbima već duže vreme.

„Premijer se nakon izbora na Kosovu sa kosovskim Srbima sastajao praktično na nedeljnom nivou. Međutim, on se već jedno vreme sa njima ne sastaje, sa njima ne razgovara. Iz kog razloga, ne znam. Da li on nije zadovoljan njima, ili da li je on jednostavno u potpunosti prepustio Marku Đuriću, to zaista ne znam i to je njihova unutrašnja organizacija“, zaključuje Miletić.