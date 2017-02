Ministar odbrane SAD: NATO ključan za veze Amerike i Evrope

Ministar odbrane SAD James Mattis rekao izjavio je u Briselu da je NATO vojna alijansa ključna za veze između Amerike i Evrope i važna za SAD.

"Događaji iz 2014, su bili otrježnjujući i mi moramo nastaviti da se prilagođavamo novim bezbjednosnim izazovima. Ova Alijansa ostaje ključni temlj za SAD i cijelu transatlansku zajednicu, povezani kao što jesmo, svi. Kao što je predsjednik (Donald) Trump rekao, on snažno podržava NATO", rekao je Mattis novinarima prije sastanka ministra odbrane NATO u Briselu.

Ministri NATO-a u Briselu danas sa novim ministrom odbrane SAD generalom Jamesom Mattisom razgovaraju o troškovima Alijanse u borbi protiv terorizma.

"NATO je usred transformacije. On se uvijek prilagođavao bezbjednosnim izazovima, to nije ništa novo. Možda se tempo promjena malo ubrzao, ali to je nešto sa čime se možemo nositi", rekao je američki zvaničnik uoči susreta sa svojim kolegma iz Alijanse.

"Ovdje sam da saslušam moje kolege ministre, da imam veoma otvoren razgovor sa prijateljima i saveznicima, o tome gdje idemo kada je riječ o raspodjeli naših obaveza", naveo je Mattis.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je pozdravio novog američkog ministra odbrane Jamesa Mattisa, podsjećajući da on veoma dobro poznaje ustrojstvo zapadne vojne alijanse.

"Vi ste jedan ostvareni lider i poznajete NATO vemoma dobro. Već ste bili u službi kao vrhovni komandant savezničkih snaga za transforamciju i postarali se za to da se NATO prilagodi zahtjevnijoj bezbjednosnoj sredini. Ali NATO mora da nastavi da se adaptira i dalje i to je upravo ono čime ćemo se baviti na našem današnjem sastanku. Dakle, kako će NATO nastaviti da se prilagaođava novoj bezbjednosnoj sredini", naveo je Stoltenberg, pozdravljajući obećanu posvećenost SAD.

"Ovo je krucijalno vrijeme za transatlantsku Alijansu. Izazovi sa kojima se suočavamo su najkompleksniji i najzahtjevniji u ovoj generaciji. Ni Evropa nI Sjeverna Amerika se sa tim ne mogu nosti same. Snažan NATO je dobar za Evropu, jaka Evropa je dobra za Sjevernu Ameriku. I stoga pozdravljamo posvećenost SAD našim transatlantskim vezama. To je opredjeljenje koje možemo vidjeti ne samo na riječima već i na djelima. Američke trupe i oprema sada stižu u Poljsku i u Baltičke države.To je jasna demonstracija američke odlučnosti da stoji uz Evropu u ovim problematičnim vremenima", naveo je uoči sastanka Stoltenberg.

Dan prije dvodnevnog sastanka, generalani sekretar NATO-a je rekao da je "siguran" da će okupljanje "potvrditi drugotrajnost važnosti transatlanskih veza", te pozvao zemlje članice da uvjere SAD u njihovu posvećenost povaćanju troškova za odbranu.

Članice NATO-a, pak, takođe traže da ih SAD uvjere u svoju posvećenost Alijansi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u više navrata NATO nazivao "zastrjelim" i prijetio povlačenjem podrške SAD toj transatlantskoj vojnoj organizaciji ukoliko ostale članice ne povećaju svoj udio u troškovima odbrane.

Nervozne članice NATO-a takva uvjeravanja iz Trupmove administracije posebno očekuju nakon trogodišnjih agresivnih akcija Rusije, od koji su posebeno u strahu zemlje članice sa Baltika.

Trump je neprekidno kritikovao države članice NATO zato što nijesu uspjele da obezbijede povećnje troškova za odbranu za dva posto bruto društvenog proizvoda (BDP) koliko je bilo dogovoreno, a tražio je i pravedniju raspodjelu tereta.

Stoltenberg je rekao da su "troškovi za odbranu bili glavna tema" njegova dva telefonska razgovora sa Donaldom Trumpom.

Kada je u martu 2014. Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim i podržala separatiste na istoku Ukrajine u ratu u kojem je do sada poginulo više od 9.750 ljudi, članice NATO-a su se dogovorile da zaustave smanjenje vojnih budžeta i da krenu kao povećanju za dva posto BDP u narednoj deceniji.

Dvadeset i četiri od 28 članica NATO-a su zatim zaustavili smanjenje troškova odbrane.

Stolteberg je rekao da su SAD, Britanija, Poljska, Grčka i Estonija "već dostigle" planirano povećanje od dva posto" dok su Latvija, Litvanija i Rumunija blizu tog cilja.

Na sastanku u Briselu takođe se očekuje povećanje NATO učešća u borbi protiv terorizma, naročito protiv militanata takozvane "Islamske države".