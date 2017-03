Senat SAD: Kako sa agresijom i propagandnim ratom Rusije?

Komitet za oružane snage američkog Senata održao je u utorak saslušanje na temu Američka politika i Strategija u Evropi i kako se boriti sa ruskom propagandom, na kojem su govorili bivši američki političko-vojni zvaničnici i bivši vrhovni komandant NATO snaga Philip Breedlove.

Kada je riječ o uticaju Rusije, uz Ukrajinu je upozoreno na djelovanje na Balkanu, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru i Srbiju.

Bivši generalni sekretar NATO-a Alexander Vershbow smatra da se Rusija protivi članstvu Crne Gore u Alijansu jer povlači crvenu liniju za bilo kakvo dalje proširenje zapadnog vojnog saveza.

"Najviše su zabrinuti zbog Ukrajine i Gruzije, ali mislim da Rusi i na Balkan gledaju kao na njihovu tradicionalnu sferu uticaja i koriste sve vrste sredstava, uključujući i pokušaj puča koji sam pomenuo, da bi spriječili pristupanje Crne Gore, čak i u ovako odmakloj fazi procesa", kaže Vershbow.

"Čak i Srbija, koja je ambivalentna prema NATO-u, mislim da je prilično alarmirana zbog toga što se njihova teritorija koristila za pripremu zavjere protiv susjedne države koju smatraju prijateljem, a ne neprijateljem", naveo je bivši generalni sekretar NATO-a pred Komitetom Senata za oružane snage.

Vershbow je kazao da kao veteran Alijanse smatra pogrešnim što će američki državni sekretar Rex Tillerson propustiti ministarski sastanak NATO-a, 5. i 6. aprila, a planira da posjeti Rusiju.

"To je nešto što se ne smije preskočiti, imajući u vidu izazove sa kojima se suočavamo. Ali mislim da je mnogo važnije pitanje konsultacija sa saveznicima prije nego što uđete u komunikaciju sa Rusima. Tako da se nadamo da će naći drugi način na koji se to može postići", kaže Alexander Wershbow.

Istovremeno, nekadašnji zamjenik državnog sekretara SAD-a i nekadašnji ambasador u Rusiji William Burns, sada predsjednik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, ocjenjuje da bi Tillerson definitivno morao da se konsultuje sa saveznicima imajući u vidu eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine koje je "inspirisala Rusija".

"Još jednom, jedina stvar koju bih naglasio je važnost veoma bliskih konsultacija sa našim saveznicima, tako da ovo ne postane sporni izvor debate i prilika za Putina (Vladimir) da nam postavlja klinove u točkove, nama, NATO-u, i EU saveznicama", kaže Burns, sa kojim su na saslušanju u Senatu bili i donedavni vrhovni komandant NATO-a, američki general Philipe Breedlove, bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright, te bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Stephen Hadley.

Propaganda kao politička agresija

Svi pozvani stručnjaci su ukazali na opasnost od ruske propagande i ulogu SAD-a kao svjetskog lidera u svjetlu odvraćanja ovih prijetnji.

General Breedlove je ukazao da je propagandni rat nekad nazivan jeftiniji, ali danas to izgleda drugačije.

"To je jeftiniji rat, govorili smo nekada, ali Rusi ulažu ogroman novac u to. Mislim da je to nešto na šta treba posebno da obratimo pažnju i saglasan sam sa nečim što je rečeno ranije - ne može se odgovarati 'milo za drago'. Odmah nakon što je malezijski avion MH17 oboren iznad Ukrajine 2014. godine, iznad oblasti koje kontrolišu proruski separtisti, Rusija je objavila četiri verzije tog događaja u javnosti, a nama je trebalo dvije godine da to demantujemo. Ne možemo odgovarati 'milo za drago'. Oni što treba da uradimo je da postavimo naše trupe, naše vrijednosti i naše linije tamo na jedan agresivan način, kako bi svijet vidio i drugu stranu priče", ističe Breedlove.

Za Vershbowa je ruska propaganda "politička agresija".

"Ja to zovem politička agresija, više nego vojna i, ipak, mnogo je jeftinija od vođenja rata. Oni vjerovatno mogu da kupe više od 4.000 hakera za cijenu jedne borbene letjelice F-35 .Tako da možemo računati da će Rusi proširiti svoje resurse kroz agresivno ponašanje na način na koji su to činili u vrijeme Hladnog rata", navodi Alexander Vershbow.

Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Stephen Hadley je naglasio važnost uloge Sjedinjenih Država u suočavanju sa svim navedenim prijetnjama.

"Vjerujemo da je vođstvo SAD-a u globalnom poretku neophodno radi osiguranja okvira za efikasno odgovaranje na ove prijetnje i radi napetka ka miru i prosperitetu, ovdje u SAD, ali i za naše prijatelje i saveznike širom svijeta", kaže Hadley, dok je bivša državna sekretarka Madeleine Albright poručila:

"Izolacionizam i povlačenje ne funkcionišu. To znamo jer smo to pokušali ranije."

Sagovornici američkog senatskog Komiteta za oružane snage su konstatovali da se Rusija miješa u izbore u Evropi i SAD i, prema riječima generala Breedlovea, sadašnji "vektor u odnosima SAD – Rusija nije dobar", jer je cilj Moskve da oslabi i podijeli NATO-a, EU i transatlantska partnerstva.

Rusija se ne može jednostavno tretirati kao reginalna sila u opadanju, jer Putin želi Rusiju koju neće ograničavati standardi Zapada.

"Moramo pokazati odlučnost i istrajnost da bi imali bolje karte u rukama", zaključuje William Burns.