Putin kod Orbana: Nada u poboljšanje odnosa Rusije i EU

Ruski predsjednik Vladmir Putin danas je u Mađarskoj u drugoj službenoj posjeti ovoj članici EU u posljednje dvije godine. Imajući u vidu Orbanove desne i populističke tendencije, Putinova posjeta brine mnoge u EU.

Mađarski predsjednik Viktor Orban kaže da se nada da će se odnosi između Rusije i Evropske unije popraviti u bliskoj budućnosti, te je ohrabrio obje strane da povećaju saradnju. Nakon razgovora sa Putinom u Budimpešti, Orban je rekao:

"Nadamo se da ćemo u vrlo bliskoj budućnosti pozdraviti nove, dobre odnose između Rusije i EU" i dodao da je antiruska politika "postala veoma moderna" u Zapadnoj Evropi, što je otežalo ekonomsku saradnju, ali da vidi naznake promjena takvog ponašanja.

"Promjene koje se trenutno dešavaju stvaraju mnogo bolje uslove za Evropljane i Ruse, naročito za saradnju Mađara i Rusa. Ja sa optimizmom gledam prema budućnim godinama i mislim da je glavni uslov mira u Evropi dobro izbalansiran odnos između Rusije i EU" rekao je Orban.

Govoreći na press koferenciji sa svojim domaćinom u Budimpešti, Putin se osvrnuo na obnovljene sukobe na istoku Ukrajine. Kako je rekao, nada se da će "trijeznih glava" vlasti Ukrajine spriječiti da se situacija dalje pogoršava.

"Nadam se da će trijeznih glava snage u Ukrajini i narod biti zainteresovani za političko rješenje i da neće dozvoliti da se situacija na jugoistoku Ukrajine razvije prema najgorem scenariju. Naprotiv, očekujem da će u fokusu napora svih biti isunjavanje sporazuma iz Minska", rekao je Putin.

Njemačka i Francuska insistiraju da nema ukidanja sancija Rusiji dok Moskva ne ispuni svoj dio sporazuma iz Minska.

Posljednjih dana borbe između vladainih snaga i proruskih separatista na istoku Ukrajie su intenzivirane, a ukrajinska vojska je objavila da je ubijeno sedam njihovih vojnika.

EU zabrinuta zbog Putinove posjete

Posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina mađarskom premijeru Viktoru Orbanu stiže u vrijeme naglašene zabrinutosti evropskog bloka u vezi političkih gledišta američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je u više navrata iskazao prezir prema EU, te želju za tješnjom saradnjom sa Moskvom.

"Zabrinuti smo zbog ove posjete, u to nema sumnje" rekao je za RSE uče jedan zvaničnik u Briselu, želeći da ostane anoniman.

"Ovo je Putinova godina. On pokušava da podijeli Evropu, koju Višegradska četvorka (Češka Republika, Mađarska, Poljska i Slovačka), naročito Mađarska, čine još više podijeljenom, potezima kao što je ovaj (pozivanje Putina u Budimpeštu), a SAD pri tom prvi put ne predstavljaju kontrabalans Putinu", naveo je ovaj neimenovani evropski zvaničnik.

Putinova posjeta, druga u posljednje dvije godine, i treći zvanični susret sa Orbanom, prvenstveno je fokusirana na ekonomske teme, uključujući i kontroverznu Paks nuklernu termoelektranu koju bi trebala da gradi Rusija, te nove sporazumi o kupovini prirodnog gasa.

Putina rijetko pozivaju u EU, od kada je Moskva nelegalno aneksirala ukrajinsko poluostrvo Krim u martu 2014, nakon čega joj je EU uvela sankcije.

Analitičari ovu posjetu tumače kao priliku da Putin ohrabri Mađarsku u njihovim naporima da EU ukine sankcije za Rusiju.

"Nijesam iznenađen čestim posjetama ruskog predsjednika Mađarskoj, uključujući i ovu, jer one samo ilustruju to da je Putin zainteresovan da nastavi pritisak na EU" rekao je litvanski europoslanik Petras Austrevicius za RSE, dodajući kako je "siguran da je to još jedan od njegovih napora da uništi našu solidarnost".

Lažne brojke

Mađarski ministar vanjskih poslova, Peter Szijjarto založio se za ukidanje sankcija EU Rusiji prošlog petka, uz obrazloženje da nijesu uspjele da promijene ništa po pitanju ruske umiješanosti u situaciju u Ukraijini, a da su imale ozbiljne štete po mađarsku ekonomiju.

Prema Szjjartovim riječima, ne treba slaviti sankcije jer su pogodile rusku ekonomiju, jer je to loša vijest i za Evropu. Kako je rekao, Mađarska je izgubila 6.5 milijardi izvoza u Rusiju zbog sankcija i kontrasankcija kojima je Moskva uzvratila.

Mađarski analitičar Peter Kreko, direktor Političkog kapital instituta iz Budimpešte za "Moscow Times" je rekao da su vladine ekonomske brojke o štetama od sankcija "jednostvano lažne" i namjerno falsifikovane.

Rusija sa svoje strane tvrdi da je rusko-mađarska bilateralna razmjena smanjena za 50 posto u protekle tri godine.

Argumenti mađarskog ministra vanjskih poslova vrlo su slični onima koje su imali slovački premijer Robert Fico i češki predsjednik Miloš Zeman kada su avgusta prošle godine tražili od EU da se ukinu sankcije Rusiji.

Ovakvi komentari muzika su za uši Kremlja, koji se nada da će se ovi zvanični stavovi proširiti i na Zapadnu Evropu sa pobjedama kandidata koje podržava Rusija, u martu u Holandiji i u maju na predsjedničkim izborima u Francuskoj.

"Kakav divan svijet", uzviknuo je Orban nakon Trumpove iznađujuće pobjede na predsjedničkim izborima u SAD u novembru. Populista Orban je, prema izvještajima, jedan od prvih stranih lidera koji je zvao biznismena i bivšu reality zvijezdu nakon trujmfa na predsjedničkim izborima da mu čestita.

"Tajming Putinove posjete je, možemo reći, savršen. Posjeta ima veliki značaj imajući u vidu velika očekivanja širom svijeta o poboljšanju odnosa SAD i Rusije", rekao je Szijjarto.

Orban koji je popularnost u Mađarskoj ranih devedesetih ostvario kao "antisovjetski borac za slobodu", danas svoj zakoret i insistiranje na bliskim vezama sa Moskvom brani potrebom da od Rusije dobije jeftinu energiju i njegovom obavezom da mu "interesi Mađarskog naroda budu prvi".