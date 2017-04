U terorističkom napadu u metrou Sent Peterburga devet mrtvih

Eskploziju u metrou u centru ruskog grada Sent Peterburga u kojoj je, prema posljednjim potvrđenim informacijama, danas poginulo devet ljudi, a deseci su ranjeni, vlasti su okarakterisale kao teroristički napad.

Portparol kancelarije ruskog državnog tužioca potvrdio je samo nekoliko sati nakon eksplozije koja se desila između dvije stanice metroa u Sent Peterburgu da se radi o terorističkom napadu.

Državni antiteroristički komitet objavio je da je devet ljudi ubijeno, a više od 20 teško ranjeno.

Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je izjavio da su ga snage sigurnosti informisale o eksploziji i da vlasti istražuju sve moguće uzroke eksplozije.

Ruski državni antiteroristički komitet u saopštenju je naveo da se eksplozija desila na vozu metroa između stanica Tehnološki institut i Senaja ​u centru grada, u 2.40 sati.

Snimci koji kolaju društvenim mrežama i koje su objavili i mnogi ruski mediji, pokazuju razorene vagone metroa i gusti dim na metro stanici. Na platformi leže ranjeni i poginuli.

(Video: Jedan od snimaka sa društvenih mreža)

U prvim reakcijama Američka ambasada u Rusiji saopštila je da saosjeća sa žrtvama i njihovim porodicama.

Portparol Ambasade Maria Olson na Tviteru je napisala kako su u ovoj ambasadi šokirani i tužni zbog eksplozije.

Predsjednik Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Pedro Agramunt na Tviteru je napisao kako ga je vijest iz Sent Peterburga jako pogodila, tim više što je bio tamo prošle sedmice.

"Užasna tragedija. Moje misli su sa žrtvama i ranjenima", napisao je.

Saosjećanje sa žrtvama putem Tvitera iskazao je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.

Samoubilački bombaški napadi desili su se u Moskvi i drugim ruskim gradovima nekoliko puta u posljednjih dvadeset godina, a za napade su često okrivljavani pobunjenici iz Čečenije i drugih dijelova ruskog sjevernog Kavkaza,

U posljednjem napadu te vrste, dvojica bombaša samoubica ubili su više od 20 ljudi u Volgogradu u decembru 2013. godine.

U eksploziji voza na liniji od Moskve do Sent Peterburga 2009. godine ubijeno je 27 ljudi, ali do sada nije bilo napada u samom Sent Peterburgu, drugom po veličini gradu Rusije.