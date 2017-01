Pukotina Larson C na Antarktiku proširila se za još deset kilometara

Izvor: BBC

Pukotina ledenog brijega na Antarktiku nastavila se širiti i od 1. januara se proširila za deset kilometara.

Ovo je čini jednom od najvećih santi leda ikad snimljenih, tvrde istraživači s Univerziteta Swansea i Aberystwyth.



Procjep na ledenoj plohi Larson C iznenada se proširio od decembra prošle godine, a istraživači u Swanseu su rekli da će biti izgubljen komad veličine četvrtine teritorije Velsa, ukoliko se još proširi.



Larsen C je debljine 350 kilometara i pluta na moru, na ivici zapadnog Antarktika. Istraživači ga prate godinama gledajući ga sa strepnjom nakon raspada Larsena A 1995. godine i iznenadnim raspadom ledenog brijega Larsena B 2002. godine.



Naučnici predviđaju da je ovo geografski, a ne klimatološki događaj.



Ukoliko se ponovo odvoji veći komad, tada bi moglo doći do povećanja nivoa mora. Takvo nešto još uvijek se ne predviđa.