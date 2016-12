Protesti u Podgorici: Ne udarajate tamo gdje je najtanje!

Ispred zgrade crnogorske Skupštine više stotina gradjana, koji su se okupili na poziv Unije slobodnih sindikata, zatražilo je od poslanika da na sjutrašnjoj (utorak) sjednici ne usvoje Vladin plan ekonomskih mjera, koji doživljavaju kao udar na najsiromašnije slojeve stanovništva.

“Neka vrate milione koje su dali Acu Djukanoviću, Svetozaru Maroviću, Safetu Kaliću i Rusima i neka to daju ženama koje radjaju i drže ovu Crnu Goru.“

Tako Zlatana Kruščić, jedna od majki koje se smatraju najviše pogodjenima Vladinim planom kresanja budžeta za sljedeću godinu, poručuje kako država najprije treba da zahvati iz džepova onih koji su se najviše obogatili u tranzicionom periodu, a ne da „udari tamo gdje je najtanje“.

Posjetimo, kako bi javne finansije učinila održivim, nova Vlada sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, odlučila se za niz nepopularnih mjera, medju kojima je najkontroverznija namjera da socijalne naknade majkama sa troje i više djece, koje su do sada primale 336 eura smanji na 264, dok bi naknade od 192 eura srezala na 144 eura. No, za razliku od majki čije se mjesečne dotacije smanjuju do 25 odsto, Vlada se odlučila da funkcionerske plate umanji svega osam odsto. Ništa manje trn u oku osiromašenim gradjenima nije namjera kabineta premijera Markovića da do 2018 godine ukine dječiji dodatak i uvede novu akcizu od devet centi na litar goriva, što bi lančano vodilo povećanju cijena proizvoda i usluga. U kakvom ambijentu crnogorski gradjani i radnici žive govorio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković.



“Svjedoci smo činjenice da su svuda oko nas prisutni korupcija i kriminal. Samo se zidaju i grade poslovno-stambeni prostori tamo gdje su nekada bili poznate i renomirane fabrike. Ogradili su nam i ozidali morsku obalu, uzeli nam zelene površine za zgrade i parkinge. Svakim danom i sve više oduzimaju nam od života dostojnog čovjeka u 21-vom vijeku.“

Kekovićeva koleginica iz Unije slobodnih sindikata Lidija Pejović istakla je kako nije pravdeno da Vlada oduzima onima koji najmanje imaju a ne zahvata od onih, kojima se, kako je rekla, iz džepova preliva.

“Znači postoji izbor. Da se ne reže tamo gdje ionako fali, nego da se uzme od onih koji imaju previše i koji ne izvršavaju obaveze prema državi.“

Sa druge strane, nakon nedavnog sastanka sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata, odgovor premijera Duška Markovića bio je da Vlada ne može da odustane od predloženih mjera, a neposredno po usvajanju Prijedloga, potpredsjednik Vlade Milutin Simović javnost je informisao o svom vidjenju novih mjera.

“Nema smanjenja plata svih zaposlenih u javnom sektoru. Smanjili smo plate sebi, odnosno funkcionerima. Nijesmo odlučili da ne uskladjujemo penzije, već naprotiv, odlučili smo da nastavimo uskladjivanje penzija. Nema povećanja poreza, nema značajnijeg smanjenja socijalnih davanja, nema smanjenja plata u prosvjeti i zdravstvu. Dakle, što bi se reklo, nijesmo rezali dje je najtanje.“

Srdja Keković pak poručio je sa danjašnjeg skupa u ponedjeljak ispred zgrade Parlamenta kako je Vlada mogla da posegne za mnogo bezbolnijim mehanizmima uravnoteženja budžeta.

“Krajnje je vrijeme da se teret svih promašenih privatizacija , a ne znamo ni koja je pogodila centar, i pogrešnih ekonomskih politika, prenese na vlasnika kapitala, da se oporezuje bogatstvo i luksuz. Naveli smo im brojne pozicije sa kojih mogu da prihoduju stotine miliona eura u korist budžeta a da to ne rade na teret najugroženijih slojeva našeg društva.“



Više od dvije decenije najveći dio građana Crne Gore živi veoma skromno. Broj apsolutno siromašnih se kreće oko desetak posto, ali je nekoliko desetina procenata ukupnog stanovništva veoma blizu te statističke crte. Sada, kada je očigledno da je državna kasa sve praznija, a javni dug sve veći, Vlada želi da stabilizuje javne finansije upravo na teret tog najšireg sloja stanovništva. Stoga iz Unije sindikata očekuju da poslanici crnogorske Skupštine na sjutrašnjoj sjednici ne podrže vladin program mjera štednje.