Preletači u bh. politici: Ko ponudi više - od novca, do fotelje

Politički transferi, što za bh. prilike uglavnom znači interesno, a ne ideološko mijenjanje dresova, tzv. preletačima obezbjeđuje što duži ostanak na vlasti i opstanak na političkoj sceni. Transferi zavise od toga ko ponudi više – od novca, do fotelje. Najčešće su nespojivi s dotadašnjom političkom orijentacijom, pri čemu volja građana koji su ih birali, ponajprije po tom kriteriju, nema nikakvog značaja.

Ideološki stavovi, principi i politička opredjeljenja, za bh. političke prilike znače, odakle interesni vjetrovi pušu tamo ide i srce, ili preciznije ruka. Stranački dresovi se mijenjaju i po nekoliko puta, a većina tzv. preletača, birala je opcije po interesnoj osnovi. Jedan od najplastičnijih primjera je afera "dva papka" ili obezbjeđivanje većine u Narodnoj Skupštini Republike Srpske (RS), a kroz snimak na kojem premijerka tog entiteta Željka Cvijanović priznaje "kupovinu ruku":

"Jeste iz Šukalove stranke. Zato smo mi kupili drugu dvojicu, pa ćemo vidjeti jesmo li ih kvalitetno kupili... Ako oni izdaju, imamo drugu dvojicu. Eto."

Da svaka politička opcija ima svoju aferu "papak", pokazao je i primjer Unsko-sanskog kantona. Tamošnja skupštinska zastupnica Nedima Zulić iz Demokratske fronte (DF) prešla je u Stranku demokratske aktivnosti (A SDA), nakon što je pri posljednjoj rekonstrukciji Vlade tog kantona najprije glasala protiv, a nekoliko minuta kasnije promijenila mišljenje i glasala za smjenu Vlade. Kanton je zapao u krizu, a predsjedavajući Skupštine Nijaz Hušić se pita:

"Kolika je bila cijena ovoga što se sada dešava na USK? To je sigurno najodgovornija osoba za današnje stanje."

Ovakve stvari su moguće jer ne postoji politička odgovornost, niti obaveza prema biračima, ocjenjuje politička analitičarka Tanja Topić.

"To su vrlo lako i brzo prodali, uglavnom zbog ličnog profita. Međutim, mi imamo situaciju da se takva trgovina, prodaja i raznorazne usluge ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus i da ljudi koji sudjeluju u tom procesu imaju iskustvo sa tom vrstom političkog biznisa. Iako su građani obmanuti, čini mi se da ni njih ne možemo osloboditi odgovornosti. Nikada mi se barem ne čini da su građani kaznili jednu takvu vrstu ponašanja, a i sami vrlo često sudjeluju u kupoprodajnim odnosima sa političarima i svoj glas prodaju i za mizernih 20 konvertibilnih maraka", komentariše Topić.

Pitanje političke trgovine u BiH je počelo još davno. Prema pisanju Wikileaksa, koji se poziva na depešu tadašnjeg američkog ambasadora u BiH Douglasa McElhaneya, tzv. aprilski paket ustavnih promjena oboren je predizbornim mahinacijama, kupovinom i podmićivanjem dva zastupnika u parlamentu BiH.

Socijaldemokratska partija (SDP) BiH i DF iz svojih redova su, nedavno, nakon izbora gradonačelnika Sarajeva, isključili dvojicu svojih članova, koji su glasali suprotno stavu stranaka, navodeći da sumnjaju da se radi o nekoj vrsti trgovine.



Jedan od njih, Dado Stojnić, je čak fotografisao svoj pasoš i glasački listić kao dokaz. Potpredsjednik SDP BiH Zukan Helez kaže kako je pozadina drastičnih promjena političke opcije sigurno interesna. Rješenje vidi u izmjeni izbornog zakona, ali i partijskoj odgovornosti.

"Treba izmijeniti Izborni zakon. Puno veće probleme Tužilaštvo i sudstvo i pravosudne institucije ne rješavaju tamo. Evo, imamo Upravu za indirektno oporezivanje gdje se procjenjuje na dvije milijarde štete, akteri su sam politički vrh, i to je stalo. Za njih je to vjerovatno još uvijek sitno ili na margini nekih redoslijeda, a svakako je to jedan od načina da se uvede reda", kaže Helez.

Ovdje je, navodi, "još uvijek puno ljudi koji uđu u politiku iz potpuno ličnih interesa i unaprijed planiraju".

"Ali, ako pogledate genezu tih ljudi, ko su ustvari, malo analizirate, to su većinom ljudi koji su, prije dolaska na listu te političke opcije, već promijenili nekoliko političkih opcija. Tako možda, u postavljanju na liste prilikom pripreme za izbore treba puno više voditi računa. A svakako, u ove neke krupnije, za entitetske parlamente i državni Parlament, pa evo i ustavne promjene, gdje su ljudi preko noći prešli, promijenili političke opcije, tu bi trebalo svakako da se uključi Tužilaštvo i da kaže zadnju riječ", smatra Helez.

U politici se, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić, odavno izgubio moral, a s njim i obraz. Paralelno teče i urušavanje institucija.

"Ovdje postoji samo lično dobro. Ovdje niko ne poštuje institucije ove države, niko ne poštuje Ustav, državne zakone, ove države odluke, institucije ove države. Teško je sada očekivati da neke institucije reaguju. Tu u prvom redu mislim na tužilaštva, Sud, agencije koje treba da štite zakone ove države i da sankcionišu sve one koji se protive ili postupaju suprotno zakonu, ne rade svoj posao", ocjenjuje Šehić.



Pojedini ključni politički igrači i po nekoliko su puta mijenjali stranke, poput recimo Nikole Špirića, koji je obnašao brojne visoke funkcije, te je od radikala dospio do socijaldemokrate, tačnije kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Da se prelijetanje isplati pokazuje i primjer načelnika sarajevske općine Trnovo, Ibre Berila. Najprije bio kadar Stranke za BiH, potom SDA, onda načelnički mandat dobio kao član SDP BiH, otišao u DF i ponovni mandat dobio kao zajedniki kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) i Saveza za bolju budućnost (SBB).

Tako je odavno jasno da u BiH nema pricipijelnosti i odanosti prema biračima i političkoj opciji. Samo prema onome ko u datom momentu ponudi više - funkcija ili novca, svejedno.