Naprednjaci postavljaju, naprednjaci otpuštaju

Politika pre stručnosti, podobnost pre znanja. Da li je to postao manir vladajućih struktura u Srbiji koje se, čini se sve učestalije, odriču dokazanih kadrova zbog navodne političke jeresi tih ljudi?

Poslednji primer je slučaj Tatjane Vešović, prvo ginekologa i medicinskog stručnjaka – pa tek onda stranačkog funkcionera Demokratske stranke (DS) u Vršcu. Za RSE je rekla da je smenjena sa pozicije načelnice Odeljenja ginekologije vršačke bolnice jer nije želela da se učlani u Srpsku naprednu stranku (SNS).

U bliskoj prošlosti bilo je još slučajeva sa sličnom konotacijom. Najupečatljivije je možda ono što se dogodilo nakon privatizacije TV Pančevo kada su, prema tvrdnjama novinara, otpuštanja počela kada su odbili istovetan zahtev novog menadženta.

"Svi u bolnici i gradu znaju da je ovo politička priča. U bolnici radim posao lekara. Na Ginekologiji u vršačkoj bolnici sam od 1995. godine. Van bolnice, pošto sam član Demokratske stranke, bavim se politikom. I naravno kao odbornica bavim se onim što je važno na lokalu", kaže za RSE Tatjana Vešović, doktorka koja je u zdravstvenom sistemu Srbije radi 27 godina.

Politički se aktivirala nakon lokalnih izbora održanih aprila prošle godine. Tada su, kaže, počele i da kolaju priče o njenoj smeni sa funkcije načelnice koju obavlja od 2011. Ove nedelje je pak, kako navodi, direktor upozorio da se ponaša politički nepodobno.

"Da treba malo da ućutim, da se ne eksponiram, da ne pričam. Moje pravo je da kritikujem i da sam nezadovoljna i svojim ličnim statusom i time kako se država ophodi prema zdravstvenim ustanovama. I uopšte situacijom u državi. Kada bi svi zdravstveni radnici krenuli da pričaju – mislim da bi se vrlo brzo promenila situacija u državi", podvlači doktorka Vešović.

Zvaničan razlog za smenu je, kako joj je predočeno, kašnjenje u renoviranju porodilišta bolnice u Vršcu.



"Direktor mi je rekao: zbog organizacionih sposobnosti. Kada sam ga pitala šta sam loše uradila odgovorio je da se dve godine čeka na renoviranje porodilišta", kaže doktorka.

"Prošle godine", navodi, "smo dobili odobrenje i urađena je projektna dokumentacija za novo porodilište i sada sve to stoji jer treba da se obezbedi novac".

"Pa šta sad ja treba da obezbedim i novac? Ili to treba da učini uprava, direktori, Pokrajinski sekretarijat, država..... Da bi se to renoviralo....“, podvlači Tatjana Vešović, koja u političkom delu svog života obavlja funkciju predsednice Gradskog odbora DS-a u Vršcu.

Stručnost i objektivnost, na koje se poziva naša sagovornica, bili su standardi koji su nadaleko poznatom učinili Radio-televiziju Pančevo. Pogotovo tokom devedesetih godina, kada većina drugih medija nije dosezala elementarne profesionalne standarde.

Međutim, pošto je RTV Pančevo postala vlasništvo kruševačkog biznismena Radoice Milosavljevića, pojedini novinari su u javnost izašli s tvrdnjama da je uredništvo od njih tražilo da potpišu pristupnicu SNS-u kako bi zadržali radna mesta. Iako je RTV Pančevo to oštro negirala sa nekolicinom nije produžen ugovor.

Vladimir Đoković, jedan od njih, kaže za RSE da je, međutim, ubrzo postalo jasno da njihove tvrdnje nisu bile samo puke klevete.



"Dokaz toga je bio u izbornoj kampanji kada su se lokalne televizije, među kojima i Televizija Pančevo direktno prenosile predizborne skupove samo jedne stranke i samo jednog kandidata za premijera – koji je bio premijer i pre toga. Pa je i sada premijer. Ono što prosto vidim kao neko ko se novinarstvom bavi dvadeset godina na prostoru grada Pančeva je da se sprovodi jedna vrsta uređivačke politike koja je obojena jasno stranački i to se afirmiše iz sve snage koliko god može", naglašava Đoković.

Ponudu za koju tvrdi da je dobio od rukovodstva TV Pančeva odbio je, kako kaže, iz profesionalnih razloga.

"Posle su me neki ljudi, prosto u ovom ambijentu u kome svi postajemo članovi jedne stranke u državi i u gradu, pitali što nisam to učinio jer ionako niko ne bi znao. Odgovorio sam da bih ja znao. Meni bi to bilo dovoljno. A mislim da ni novinarska profesija nema ništa od toga. Naprotiv, ima mnogo štete od ponižavanja i unižavanja novinara", zaključuje Vladimir Đoković.

Priče o političkoj nepodobnosti kao uzroku smene ili otkaza jeftina su opravdanja za neznanje i nerad. Stav je to Veroljuba Arsića, visokopozicioniranog funkcionera SNS-a koga smo pitali je li politizacija u potpunosti izgurala stručnost kao kriterijum za poslovni angažman.

"Ako neko dobro rukovodi nekim organom a vi vršite vlast u političkom smislu – suludo bi bilo da smenjujete tog koji radi dobro. Jer se u krajnjem slučaju njegovi rezultati pripisuju vama. Pogledajte samo na nivou Republike. Bivši zaštitnik građana (Saša Janković), koji je kandidat za predsednika Srbije, reizabran je glasovima SNS-a 2012. godine. Isto je i sa Rodoljubom Šabićem (poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja). Državna revizorska institucija takođe ima nepromenjeno rukovodstvo", naglašava Arsić.

Arsić dodaje da SNS redovno sprovodi kontrolu rada odbora na lokalnom nivou kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe, kao i da li rade u skladu sa politikom stranke i države.

Ipak, sudeći prema onome što nam je prenela doktorka Vešović, njeni rezultati izgleda da ne vrede dovoljno.

"Sve pohvale smo dobili, dokazi postoje. I od Ministartsva zdravlja, Pokrajinskog sekretarijata i portala Bebac. Kao jedna od najboljih službi u Opštoj bolnici Vršac. Ko je za to zaslužan? Ne kažem da sam samo ja, naravno, već sve moje kolege – nas sedam ginekologa koji tu radimo", zaključuje doktorka Tatjana Vešović.

Politička podobnost deluje da je već duže vreme sveprisutna pojava. Život u državi sa manjkom vladavine prava i viškom uticaja pojedinaca i partija, preti da je promoviše u društveno-prihvaljivo ponašanje.