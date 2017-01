Opskurni portali u javnom linču urednice na HTV-u

U Hrvatskoj nema mira za novinare. Dobra vijest je da je čovjek koji je prijetio predsjedniku novinarskog društva kazneno prijavljen za govor mržnje, ali loša je vijest da su opskurni desni portali objavili pismo u kojem se novinarku i urednicu javne televizije na temelju potpuno izmišljenih činjenica lažno optužuje da je radila za medije samoproglašene krajine, a da su joj otac i brat bili oficiri u vojsci pobunjenih Srba.

Taman kada je državno odvjetništvo ozbiljno shvatilo svoj posao i čovjeka koji je prijetio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva (HND) Saši Lekoviću kazneno prijavilo za govor mržnje, pa se netko mogao ponadati da dolaze bolji dani za kritičko i neovisno novinarstvo, opskurni portal dnevno.hr i još neki objavili su pismo jednog građanima koji na temelji izmišljenih konstrukcija optužuje urednicu na Hrvatskoj televiziji Jagodu Bastalić da su joj otac i brat bili oficiri u vojsci pobunjenih hrvatskih Srba, a da je ona u to vrijeme početkom devedesetih radila na radiju samoproglašene „Krajine“ u Okučanima.

Povod za pismo građanina, inače lokalnog dužnosnika izvanparlamentarne Hrvatske čiste stranke prava, je nezadovoljstvo načinom kako emisija „Labirint“ koju Jagoda Bastalić uređuje izvještava o predsjednici Grabar Kitarović. „To pismo je od početka do kraja puno laži“, kaže ona za naš program.

„Nikada nisam nijedan dan radila na bilo kojem radiju. Nikada u životu za vrijeme te takozvane 'Krajine' nisam bila na tom prostoru. Cijelo vrijeme sam bila u Zagrebu. Moj otac nije bio sata u ratu niti ima veze sa vojskom. Nikada nije bio ni u kakvim strukturama JNA. Nemam ni brata. Što ću vam još reći nakon toga? Jučer sam bila na policiji. Išla sam prijaviti jer su to opasne konstrukcije. Počela sam dobivati poruke, o tome se radi. Zamislite da vam to netko upakira na taj način... Znate što znači kada netko stavi da vam je obitelj bila neprijatelj. O čemu pričamo? To je sasvim jasno!“, dodaje Bastalić.

Ona kaže kako ima punu potporu kolega, ali i kako je sasvim moguće da je to pismo puno falsifikata došlo u stvari od nekih drugih kolega sa Hrvatske televizije.

Pokušali smo dobiti urednike portala dnevno.hr da nam objasne neprofesionalizam koji su pokazali objavljujući pismo građanina prepuno teških kvalifikacija, a da nisu provjerili niti jedan podatak na kojem se temelje te teške kvalifikacije, međutim nismo uspjeli stupiti u kontakt s njima, nego nam je preko tajnice poručeno da je „urednički posao obavljen“.

Naša sugovornica se preziva Bastalić po mužu, pa već na početku pada konstrukcija o ocu i bratu Bastalić „krajinskim“ oficirima, ali čak ni taj detalj urednici portala nisu željeli provjeriti.

Ovaj medijski linč odmah su osudili Hrvatsko novinarsko društvo i ogranak Društva na Hrvatskoj televiziji. Predsjednica Ogranka Sanja Mikleušević Pavić za naš program upozorava kako je prenošenjem pisma bez ikakve provjere nanesena nemjerljiva šteta Jagodi Bastalić, kako privatno, tako i profesionalno:

„Istovremeno, nanesena je velika šteta ugledu i vjerodostojnosti Hrvatske radio-televizije (HRT) čija je kolegica Bastalić dugogodišnja zaposlenica. Naš je stav da HRT mora naći način da se s ovim uistinu teškim klevetama obračuna pravnim putem, ali i da upozori javnost da su te insinuacije primjer apsolutnog novinarskog neprofesionalizma, na način da se tako teške klevete i neistine uopće ne provjeravaju. Meni je i na ljudskoj razini apsolutno nepojmljivo da se 2017. takvi tekstovi – tko god ih pisao – objavljuju bez ikakve provjere.“

Kako se autor pisma potpisao i svojim činom u Hrvatskoj vojsci, novinarsko društvo pozivana reakciju i Hrvatsku vojsku te braniteljske udruge jer - kako kažu – „ovo nije prvi puta da se oni koji vrijeđaju novinare, prijete im i huškaju na njih predstavljaju kao branitelji i hvale navodnim vojnim činovima.“

Čovjek koji je prijetio predsjedniku HND-a u tri navrata mu je slao prijeteće SMS-ove. Uhićen je koncem studenog prošle godine i odležao je mjesec dana u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Tužiteljstvo ga jeoptužilo zbog težeg oblika prijetnje za koji zakon predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora. Položaj mu otežava i činjenica da je prijetnje Lekoviću tužiteljstvo opisalo i kao zločin iz mržnje.

U 2016. godini u Hrvatskoj je, prema evidenciji Regionalne platforme za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara, bilo osam slučajeva ugrožavanja psihičkog ili fizičkog integriteta novinara - pokušaj ubojstva sabotažom vozila predsjednika HND-a Saše Lekovića, kao i zastrašivanje i prijetnje na njegov račun, fizički napadi na novinare Domagoja Margetića u Zagrebu, Antu Tomića u Splitu i Petra Panjkotu u Banja Luci u Bosni i Hercegovini, kao i prijetnje ravnateljici agencije Hina Branki Gabrijeli Valentić i urednicima portala forum.tm Sandri Bartolović i Goranu Borkoviću.

Godinu ranije bilo je devet slučajeva – fizički napadi na Željka Peratovića, Hrvoja Šimičevića i Antonija Mlikotu, zastrašivanje i prijetnje Emi Branici, prijetnje Katarini Marić Banje i Dragi Pilselu i tri slučaja prijetnje Domagoju Margetiću. Ukupno su zabilježena 23 slučaja raznih napada na novinare.