Fajon: Nije vrijeme za dodatne podjele

O posljednjim odlukama Evropskog parlamenta – o Rezoluciji za BiH, o trgovinskom sporazumu između Evropske unije i Kanade (CETA), te o novoj uredbi kojom se mijenja Schengenski kodeks o granicama (SBC), govori zastupnica u Evropskom parlamentu (EP) iz Slovenije, Tanja Fajon.



RSE: Vi ste se već oglašavali saopštenjem vezano za Rezoluciju o napretku BiH u pocesu integrisanja, kada ste izrazili žaljenje što je EP zloupotrijebljen, kako ste napisali, 'za promicanje partikularnih interesa hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini'. Kako ocjenjujete ovaj dokument u cijelosti, nakon njegovog usvajanja?



Fajon: Ja mislim da je kolega Kristian (Cristian) Dan Preda napravio dobru, balansiranu Rezoluciju, sa pokušajem da se Bosni i Hercegovini šalje signal podrške i poziv vlastima u državi da sprovode ekonomske i socijalne reforme koje su bitne, ne samo za proces približavanja Evropskoj uniji, nego i za građane uopće – da se poboljša život u Bosni i Hercegovini. Rezolucija analizira sve, od borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala do reforme administracije, slobode medija–donosi kritike koje su potrebne da bi država napravila napredak dalje. To što sam već spomenula – malo mi je žao da smo imali izrazite rasprave i ulaganje amandmana poslanika iz Hrvatske u EP, koje su sa jedne strane previše koristile Evropski parlament za neke partikularne interese, u tom slučaju za hrvatsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, ali mislim da na kraju veliki dio amandmana nije bio prihvaćen.

Mislim da nije vrijeme, s jedne strane s obzirom na situaciju u kojoj živimo u regionu i Evropi, da pokušamo praviti dodatne podjele, a s druge strane, Bosna i Hercegovina kao jedna zemlja, mislim da ima budućnost.



Kada razgovaramo o procesu reformi – možda sam idealista – željela bih vjerovati da ljudi mogu živjeti zajedno i imati od toga koristi.U svakom slučaju, ja sam političar koji ne želi diktirati što treba, nisam ni u poziciji da diktiram što treba država da učini. Svaka promjena treba, naravno, doći iznutra i biti prihvaćena od svih. To je najbolji argument da se može realizirati bolja budućnost.



RSE: Jedna od odluka Evropskog parlamenta koja izaziva pažnju jei ratifikacija trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Kanade. Vi ste bili protiv.



Fajon: Da, tako je. Priznajem, ja sam imala tešku odluku jer praktično do posljednjeg trenutka nisam bila sigurna. Bili su i argumenti i 'za' i 'protiv' dobri. U principu, želim da kažem, nisam protiv slobodne trgovine, ali čini mi se da je potrebna reforma, u tom procesu prihvaćanja sporazuma bilo je previše tajnosti. Na kraju, angažman Evropljana, građana, i u Sloveniji, bio je tako jak da je bilo previše otvorenih pitanja i sve garancije koje smo možda dobili u samom procesu nisu me uvjerile da je taj sporazum toliko dobar da mu želim dati podršku. To ne znači da sam protiv Kanade. Naprotiv, podržala sam Sporazum o strateškom partnerstvu , tj. o političkoj suradnji EU – Kanada, ali želim da napravimo neki bolji dogovor, možda i na način da surađuje i civilno društvo, građani, da na kraju ne bude toliko nejasnih pitanja i protesta, kakvih je bilo u posljednje vrijeme. To je nešto što kao političar osjećam da je potrebno imati na umu – kad to toliko ljudi traži - i pravnici, i akademici, i mladi ljudi – da nešto nije u redu, da je potrebno to poslušati.



RSE: Evropski parlament je također odobrio uredbu kojom se mijenja Šengenski kodeks o granicama. Kako je saopšteno, odluka je donesena u nastojanju da se pojača sigurnost. Kako Vi vidite ovu izmjenu?



Fajon: Nova pravila za šengenske granice znače da će se sada, od proljeća nadalje, vjerovatno, uzimati lični podaci svih putnika pa tako i državljana EU, takođe. A što me smeta? U redu je da imamo nova pravila, sve zbog bezbjednosti, ali bojim se da ne nudimo dovoljno mogućnosti nacionalnim organima da riješe neke, možda, vanredne situacija, probleme tokom turističke sezone. Tada ćemo imati tranzit preko Slovenije u Hrvatsku – vjerovatno će već ove godine biti duge kolone, zbog kontrole svakog putnika, a to, mislim, više nije prava bezbjednosna mjera. Čini mi se, otišli smo predaleko i nismo našli najbolji konsenzus.



Promjene Šengena su dobre kada osiguravamo bezbjednost, ali neke možda idu predaleko, u privatnost.Sigurno će biti to što sam već spomenula – duže kolone, ne samo na kopnenim granicama već i na aerodromima. Zamislite koliko putnika svaki dan putuje u Evropu i van Evrope. Ako se svaki dan pregledavaju temeljito lični podaci, to će biti, naravno, veliki, veliki, ne samo organizacijski već i finansijski zalogaj.