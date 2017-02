Nelegalne 'javne' islamske škole u Crnoj Gori

Nakon upozorenja reisa Islamske zajednice (IZ) u Crnoj Gori Rifata Fejzića da na sjeveru Crne Gore postoje nelgalne islamske vjerske škole koje su van obrazovnog sistema države, ali i van kontrole Islamske zajednice u Crnoj Gori, iz civilnog sektora od države je zatražena provjera rada tih škola i moguće zloupotrebe djece u njima.

No, da li nadležni uopšte imaju saznanja o ovim školama, šta djeca u njima uče, te šta su prosvetne vlasti uradile ovim povodom?

Na teritoriji države Crne Gore, na sjeveru zemlje, rade dvije nelegalne islamske vjerske škole, kazao je reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić i precizirao da se škole i vrtić nalaze u Rožajama, a druga slična u Petnjici.

Iako nemaju odobrenje za rad od državnih prosvetnih organa te škole postoje i rade, tvrdi Fejzić, i upozorava da su one i van kontrole Islamske zajednice. Ne imenujući direktno pod čijom su jurisdikcijom ove škole, Fejzić jasno aludira na nekadašnjeg sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića, a od nedavno njegovog zamjenika Abdurahmana ef Kujevića.

"To u Rožajama je javno", kazao je za državnu televiziju Rifat Fejzić.

"To morate pitati državne organe. Kako je moguće da neko u jednoj državi, sa strane, otvara škole a da ga niko ne pita: zbog čega je otvorio te škole? Ta škola i dalje postoji u Rožajama, i ta, i niže neke škole i dječiji vrtić. Sve to postoji gore, sve to radi bez odobrenja, bez pitanja, bez kontrole, bez bilo čega.

Ja ću vam reći da mi imamo određene škole toga tipa i vjerujte da smo mi imali inspekcija koje nam dolaze i dan danas. Dolaze nam u određenim gradovima, a tamo to niko ne dira, to funkcioniše bez ikakvih smetnji. Niko ih ne pita što rade, niko ih ne pita po kojem planu rade, po kom programu rade i šta uče tu djecu“, objasnio je Fejzić.

Na novinarsko pitanje: kako je moguće da je u Medresi u Rožajama početkom decembra prošle godine djeci predavanje držao Kujević koji je sada (po medijskim navodima) na funkciji muftije sandžačkog, reis Rifat Fejzić je odgovorio:

"Taj gospodin kojeg ste vi spomenuli i koga ste nazvali sandžačkim muftijom je čovjek koji, po mojim informacijama, ima zabranu putovanja u zemlje EU. Dakle, neko ko ne može da putuje u zemlje EU zbog vjerovatno njegovih radikalnih stavova zato može bez ikakve dozvole da otvara škole po Crnoj Gori i da uči djecu. Čemu ih uči ja ne znam."

Na novinarsko pitanje: ko je nadležan za kontrolu tih škola i ko je kriv, Fejzić odgovara:

"Država, ko bi drugi bio. Nikad nije reagovala bar da ja znam. Nikada nijesu reagovali."

Ministarstvo prosvjete je potvrdilo da je "ustanova koja ima javno važeći obrazovni program Medresa u Tuzima", nadomak Podgorice. Iz tog resora, na čijem je čelu ministar Damir Šehović, su za RSE još precizirali da se "vjerske škole ne licenciraju po standardnim procedurama".

"Naime, srednje vjerske škole koje izvode javno važeće obrazovne programe imaju status srednjih škola, u smislu da su javne isprave koje izdaju ove ustanove važeće i uvažavaju se za nastavak obrazovanja.

Ustanova koja ima javno važeći obrazovni program je Medresa u Tuzima. Za eventualne dodatne informacije molimo vas da se obratite Upravi za inspekcijske poslove", stoji u odgovorima Ministarstva prosvjete.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (MUP) nije odgovaralo na pitanja RSE o tvrdnjama da na teritoriji Rožaja i Petnjice rade dvije nelegalne islamske vjerske škole, u kojima se djeca uče po vjerskim programima za koje odobrenje nijesu izdale institucije obrazovnog sistema i koje su bez kontrole Mešihata Islamske zajednice, već su sugerisali da odgovore potražimo u Ministarstvu prosvjete.

Da li su za lokalne vlasti Rožaja iznenađujuće izjave reisa Fejzića o postojanju i radu nelegalnih islamskih vjerski škola na njihovoj teritoriji i da li je tim povodom bilo kontakata lokalnih i državnih institucija nijesmo saznali, pošto od predsjenika Opštine Rožaje Ejupa Nurkovića nijesmo dobili odgovore.

Uz podsjećanje da je sloboda vjeroispovijesti garantovana Ustavom Crne Gore, Milan Radović iz nevladine organizacije Građanska alijansa (GA) kaže da su upozorenja reisa Fejzića potvrda da država nema dobro "zakonodavstvo koje uređuje ovu oblast". Radović smatra da nakon reisovih optužbi Vlada treba da iskontroliše te nelegalne obrazovne ustanove na sjeveru Crne Gore.

"Vlada, odnosno nadležna ministarstva, itekako imaju prostora da iskontrolišu da li se u tim školama uči nešto što može biti suprotno zaštiti života i zdravlju ljudi, javnog reda i mira i da li ugrožava ostala zajamčena prava. Posebno, kada se radi o obrazovanju djece. Tako da postoji prostora da država interveniše", kaže, ispred GA, Milan Radović.

On je upozorava da je država dužna da provjeri da li je ovim školama došlo do zloupotrebe djece.

"Imajući u vidu ozbiljnost navoda koji su izrečeni da dolazi čak i do zloupotrebe djece apsolutno je država dužna da te navode provjeri. I da utvrdi da li se tu zaista radi o zloupotrebi djece sa jedne strane, i sa druge strane, apsolutno je država dužna da iskontroliše da li određene edukativne ustanove, koje su osnovane na sjeveru, rade u skladu sa pozitivnim propisima naše države", zaključio je Radović.