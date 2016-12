NASA: Naša planeta je glineni golub

Izvor: Guardian

Zemlja je prepuštena na milost i nemilost asteroidima i kometama i u slučaju da naleti neko veliko nebesko tijelo gotovo da ne bi bilo vremena da se spriječi ili bar ublaži katastrofa, tvrde iz NASA.

"Potpuno smo nepripremljeni za iznenadni udar asteroida ili kometa", upozorio je Joseph Nuth, koji radi u Godard centru za svemirske letove, na konferenciji Američke geofizičke unije u San Franciscu.



On objašnjava da su velike komete ili asteroidi koji bi mogli sa Zemlje da zbrišu civilizaciju vrlo rijetki, ali se mogu sudariti sa našom planetom svakih 50 do 60 miliona godina.



"Budući da je kometa koja je izazvala izumiranje dinosaurusa udarila prije 65 miliona godina, možda smo malo i probili taj rok", precizira Nuth.



On upozorava da je najveći problem to što u ovom trenutku ne možemo ništa preduzeti da to spriječimo.



Komete uglavnom prolaze na većoj udaljenosti od Zemlje, ali se povremeno, ipak, nađu u njenoj blizini, navodi Guardian.



Posljednji bliski susret dogodio se 1996. godine, kada je velika kometa udarila u Jupiter, i 2014. godine, kada je prošla blizu Marsa.



Pošto je ta kometa otkrivena samo 22 mjeseca ranije, a da je bilo riječi o potencijalnom sudaru sa Zemljom, ne bismo imali dovoljno vremena za lansiranje misije za skretanje putanje.



"Priprema za lansiranje svemirske letjelice traje pet godina, a mi smo imali svega 22 mjeseca", pojašnjava Nuth.



NASA je početkom ove godine osnovala Odjeljenje za planetarnu odbranu, koje se bavi otkrivanjem i praćenjem svemirskih objekata koji su u blizini Zemlje.



Naučnici su otkrili da je 90 posto svemirskih objekata u blizini Zemlje veće od kilometra, odnosno da su dovoljno veliki da devastiraju planetu.



Manja svemirska tijela, također, mogu biti prilično opasna. Od ukupno 1.748 potencijalno opasnih asteroida, NASA je pronašla 874 asteroida veličine jednog kilometra.



Naučnica u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos Cathy Plesko kaže da postoje dva načina za odbranu od asteroida - nuklearna bojeva glava ili kinetički udarač, koji je, zapravo, veliki top.



"Tehnologija topa je vrlo dobra, jer velikom brzinom presreće metu i efikasnija je od eksploziva", objašnjava ona.



Međutim, kalibriranje topa potrajalo bi mnogo duže, nego da se u svrhu odbrane planete upotrijebi nuklearno oružje.



"Problem je i što nemamo dovoljno informacija o tome šta se nalazi u eventualnom asteroidu ili kometi", objašnjava Plesko.