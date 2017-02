Brojni verbalni incidenti, metež i psovke su ponovo u crnogorskoj Skupštini. Prva osuda stigla je iz crnogorske Vlade, ali i poziv da Vrhovno državno tužilaštvo procesuira nasilnike.

Za Vladu jučerašnji događaji u Skupštini, kada su poslanici Demokratskog fronta (DF) verbalno i fizički nasrnuli na poslanike Demokratske partije socijalista (DPS), predstavljaju razlog za ozbiljnu zabrinutost zbog agresivnog i nasilničkog ponašanja dijela poslanika opozicije i, generalno, podrivanje integriteta Skupštine.

Poslanici opozicionog DF-a su juče, nakon što je Skupština ukinula imunitet Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, ušli u zgradu Parlamenta i verbalano se obračunali sa poslanicima vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS), vrijeđajući i gurajući ih dok su poslanici DPS mirno otrpjeli sve uvrede. Bilo je više incidenata.

Ono što nijesu zabilježile medijske kamere je incident u kome je poslanica DF-a Marina Jočić fizički nasrnula na poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Centru bezbjednosti Podgorica (CB) Šćepanovićeva podnijela prijavu.

Šćepanovićeva tvrdi da je Jočićeva "udarila šakom u lice", o čemu postoje dokazi koje je nadležnima priložila uz izvještaj ljekara.

Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Marini Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je ispred CB Podgorica, udarac okarakterisao kao "malu vaspitnu packu".

Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacioalnosti Ljuiđ Škrelja koga je, kako tvrdi, poslanik DF-a Milan Knežević "vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi", te mu prijetio riječima "da će mi slomiti i drugu nogu".

Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis kaže da su slike incidenata iz Skupštine u kojima dominiraju uvrede i psovke "novo normalno ponašanje u Crnoj Gori".

Osvrnuvši se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, među kojima je i činjenica da "miting DF-a" ispred Skupštine nije uredno prijavljen.

"Oni šamaraju poslanice, oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. Šta je poenta svega toga – da ono što su željeli postići oni i postignu. Prema tome, to je u Crnoj Gori danas, ne samo normalno, nego i korisno ponašanje. Od našeg zgražavanja nad tom činjenicom nema ništa. S obzirom da je to postalo novo normalno i, kako rekoh, vrlo korisno ponašanje nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku", ocjenjuje Nikolaidis.



Budući da se incidenti ove vrste u Skupštini ne dešavaju prvi put, pitanje je kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma.

Da li se nemile slike pojedinih poslanika dok vrijeđaju i prijete kolegama, koje se iz skupštinskih prostorija preko malih ekrana sele u crnogorske domove, i sa političke pozornice – sele u svakodnevicu?

Da li je i jučerašnja prijetnja objavljena na Fejsbuku izvjesnog Novice Kneževića koji ima fotografije sa najvišim dunkcionerima DF-a, upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, plastičan primjer na koji način ovakve poruke iz Skupštine utiču na pojedine građane?

Naime, zbog zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva za procesuiranje poslanika Milana Kneževića i Andrije Mandića, Novica Knežević iz Šavnika je sa svog Fejsbuk naloga poručio Katniću da će "završiti kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić".

Policija je u Budvi uhapsila Kneževića, koji je potom saslušan u kotorskom užilaštvu i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo, kako je zvanično saopšteno, napad na službeno lice u vršenju službene radnje.

Andrej Nikolaidis ističe da je važno konstatovati da slike u kojima poslanici u skupštinskim prostorijama vrijeđaju, psuju i fizički nasrću na kolege šalju "groznu poruku građanima", ali da je od toga još važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije.

Stoga, Nikolaidis postavlja pitanje – da li Crna Gora jeste država?

"Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona eura nenaplaćenog poreza, kao problema države Crne Gore, i onoga što se juče desilo u Skupštini – taj je politički slijep. Slijep je zato što jeste slijep ili zato što želi da bude slijep. Ali ako država ne funkcioniše u domenu naplate poreza – ta država istovremeno odustaje od osnovnog prerogativa države a to je monopol na upotrebu nasilja", konstatuje Nikolaidis.

U ovom trenutku imamo, navodi Andrej Nikolaidis, "tajkune koji su van zakona, političke subjekte koji su van zakona i situaciju u kojoj je država Crna Gora odustala od monopola na upotrebu nasilja".

"Samim tim može se postaviti pitanje – da li ona i jeste država? To su pitanja na koja će morati da odgovore neki drugi ljudi, ali to je nešto što mislim da treba pomenuti zato što je potpuno očigledno", zaključuje književnik Nikolaidis.