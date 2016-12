Markovina: Hrvatska se pretvorila u crkvenu državu

Atmosfera u hrvatskom društvu takva je da se granica dopuštenog pomakla i pojedinci mogu raditi što ih je volja, provoditi hajke nad ljudima, etiketirati ih, lagati, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Markovina, povijesničar i lider Nove ljevice u Hrvatskoj.

RSE: Godina na izmaku za Hrvatsku je bila uglavnom izborna, no mnogi analitičari ističu da je na društvenoj razini bila to godina dodatne fašizacije društva, istina neki kažu da je tek riječ o „light“ fašizmu, oživljavanju ustaštva, uz klerikalizaciju nekih javnih medija. Jesu li to pretjerane ocjene?

Markovina: Takve ocjene nisu nimalo pretjerane, jer otkada je Hrvatska ušla u EU 2013. nestale su praktično sve prepreke da se konzumira radikalni nacionalizam. Od tada nisu postavljani nikakvi uvjeti iz Evropske unije, a i sama Unija je pomalo skrenula prema desnom populizmu.

Na valu svega toga u Hrvatskoj je došlo do jedne sinergije desnih elemenata u HDZ-u koji se preovladali, Katoličke crkve i paraklerikalnih organizacija koje su na neki način očekivale da se dovrši ono što su oni mislili da nije dovršeno 90-tih godina, drugim riječima da se potpuno izbriše svaka lijeva tradicija iz javnog prostora, i ne samo tradicija, već svaka politička, javna i društvena ideja ili djelatnost u kulturi, politici, znanosti i obrazovanju, koja ima lijevu ideju.

Tako smo dobili ovo što sada imamo. U mnogome je za to zaslužna oportunistička politika SDP-a, koji je praktično dio toga vremena bio na vlasti.

RSE: Moram priznati da me je šokiralo kako su glavni mediji u Hrvatskoj na dan pada ruskog aviona u kojem je poginulo 92 ljudi, izuzev jedne TV kuće, emisije počinjali sa božićnim porukama hrvatskih biskupa i kardinala, a tek onda je išla vijest o tragediji. Što se zapravo događa s medijima u Hrvatskoj?

Markovina: Većina medija u Hrvatskoj formira jednu svoju paralelnu stvarnost tako da je izgubljeno, ne samo nepristrano izvještavanje, nego i normalna pravila novinarskog rada. Prve vijesti nisu logične (tragična smrt tolikog broja ljudi) zato što se Hrvatska ozbiljno pretvorila u crkvenu državu i to je činjenica koja je jasna svakome ko je sposoban promišljati.

Stoji i to da ti krugovi to ne žele priznati, ali zato ustrajavaju na nastavku takve vrste odnosa. Drugim riječima, posebno je HRT postala, gotovo, pa crkveni medij, prije svega klerikalni. Vi imate 13 ili 14 emisija koje izravno vode ljudi iz Katoličke crkve, ili ih „besplatno sponzorira“ crkva. I najveći dio informativnog programa su preuzeli ljudi takvog profila i njima sigurno nije na prvom mjestu interes javnosti, izvještavanje po profesionalnim uzusima, već odrađivanje političke zadaće, odnosno pretvaranje hrvatskog društva u klerikalno društvo.

RSE: Nakon osnivanja Nove ljevice primili ste i niz prijetnji. Da li je reagirala policija ili je danas normalno u Hrvatskoj prijetiti onima koji drugačije misle?

Markovina: Iskreno govoreći nisam prijavljivao policiji te prijetnje. Bilo ih je i ranije, ali ovaj put je stiglo 15-20 poruka da je i meni koji sam navikao na to postalo neizdržljivo. Problem nije u policiji, već je problem šira javnost i politička volja, jer ti anonimci ili poluanonimci koji prijete ljudima osjećaju da je to dopušteno.

Kada bi bili svijesni da će zbog takvog ponašanja snositi posljedice, ja sam siguran da se to ne bi događalo. Međutim, svima je jasno, uključujući i tim ljudima, da je atmosfera u društvu takva da se granica dopuštenog pomakla i da se sve više pomiče i da realno mogu raditi što ih volja, provoditi hajke nad ljudima, etiketirati ih, lagati ...i to je na djelu.

RSE: Sramotni su bili napadi na glumca Radu Šerbedžiju. Ministar branitelja kaže da se nema zbog čega ispričati. Kako je to moguće u jednom društvu koje se hvali da je civilizirano?

Markovina: Ideja da bilo koji ministar, a pogotovo onaj branitelja, se uopće bavi intervjuom nekog čovjeka, čak i neovisno o tome što su citati na koje se ministar poziva neistiniti, a što je i sam Šerbedžija jasno potvrdio. A čak i kad bi bili istiniti, što je ministra briga što neki pojedinac izjavljuje u medijima! Zar ćemo sada uvesti verbalni delikt? A upravo je to ono što se sada pokušava uraditi.

Na mala vrata se uvodi verbalni delikt. Ne mislim da će se to formalno pravno uvesti, ali sada svako ko ne misli unutar koda koji je zamišljen od nacionalističke desnice se proglašava za izdajnika, neprijatelja i pokazuju mu se izlazna vrata iz zemlje u kojoj je kod kuće. To je potpuno suludo, ali nažalost, to je diskurs koji se unormalio.

RSE: Odnosi na relaciji Zagreb-Beograd ponovno su zategnuti. Istina, Hrvatska je odblokirala Poglavlje 26 u pregovorima Srbije i EU, ali da li je to uopće bilo potrebno Zagrebu. Kako to tumačite?

Markovina: Naravno da nije bilo potrebno. To je neozbiljno. Kao prvo, to je izigravanje jačega, kao što je Slovenija blokirala Hrvatsku, sada Hrvatska to radi Srbiji. Sve se to događa na jednom malom prostoru koje bi primarno trebalo misliti o međusobnoj suradnji i nadvladavanju prošlosti i negativnih epizoda iz prošlog vremena.

Osim neozbiljnosti, to ujedno pokazuje dubinsku nesigurnost tih država i takvih državnih politika. Svima je jasno da je realna nezavinost i moć vanjskih politika i diplomacija svih ovih država nastalih po raspadu Jugoslavije minorna i zanemariva i da su svi oni poslušni đaci velikih politika. U hrvatskom slučaju američkih i zapadno-evropskih politika. To je samo predstava za nacionalističku javnost i da se dokaže kako smo ipak imali neki principijelni stav koji ćemo sutra povući. U svakom slučaju, to je u najmanju ruku žalosno.