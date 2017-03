Ljubiša Preletačević Beli: Od satire do predsedničke kandidature

“Moža i uspe nekako da uplaši te političare što su danas na vlasti. On je nešto drugačije, to je sigurno. Niko pre njega ništa slično nije uradio”, kaže student Beogradskog univerziteta Mihailo Stojković, povodom kandidature Ljubiše Preletačevića Belog na izborima za predsednika Srbije.

“Vrlo je atraktivno to njegovo belo odelo, kao i frizura. Puki amater koji je uspeo da se probije kroz taj prvi bedem. Da se uplaše da je on iskra koja će se pretvori u plamen i da ih sve skloni.”

Hoće li ishod prvog kruga predsedničkih izbora u Srbiji 2. aprila odlučiti Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli, politički autsajder, majstor performansa, zvezda lokalnih izbora pre godinu dana, ne samo u Mladenovcu u kome je osvojio 20 odsto glasova, predsednički kandidat koji je proteklih dana zapalio društvene mreže?

Kome može da pomrsi konce? Opozicionim kandidatima ili kandidatu vladajuće koalicije, sadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću koji bi da obezbedi ubedljivu pobedu u prvom izbornom krugu?

Ljubiša Preletačević Beli iz pokreta "Beli - Samo jako", najavljuje da će njegov prvi predsednički korak biti da vilu na Dedinju, u kojoj sada živi predsednik Tomislav Nikolić, ustupi studentima.

"Ja ću sa svojom dragom otići da živim u Ivanču (selo kod Mladenovca)", rekao je Preletačević za domaće medije, najavljujući kampanju "putujući cirkus - Beli karavan".

Svoju kampanju za sada uspešno vodi preko društvenih mreža koje je, kažu učesnici ovog savremenog načina komunikacije, "zapalio". Prenosimo jednu poruku: "Uđem u gradski prevoz, samo se čuje 'Ave Beli', 'Samo jako', odem na pijacu, samo čujem 'Ave Beli', sinoć šetam sa devojkom, uđem u kafić, samo čujem 'Ave Beli'."

Društvene mreže su prenele poruku da je Preletačević junak gimnazijalaca, a kao dokaz fotografiju učionice sa školskom tablom na kojoj piše: Ave Beli!

I tradicionalni mediji su prepuni priča o Belom na naslovnim stranama, i tabloidi bliski vlastima, i ozbiljni politički dnevnici, poput lista Danas, pa i televizijskih programa. O njemu piše i strana štampa, doduše ne Gardian.

Ne zna se da li će, kao prilikom prošlogodišnjih lokalnih izbora, projahati na belom konju u belom odelu, na Republičku izbornu komisiju sa potrebnim potpisima došao je u beloj limuzini, za sada se pojavljuje sa krznenim ogrtačem, vunenim čarapama, belim cipelama, sa repićem na vrh glave … I najavljuje karavan kroz Srbiju do izborne ćutnje.



"Ja doživljavam Preletačevića kao totalni poraz Srpske napredne stranke (SNS)", kaže profesorka Srbijanka Turajlić, inače angažovana u timu nestranačkog predsedničkog kandidata Saše Jankovića. Dalje objašnjava:

"Jer, do 2012. godine ljudi su bili nezadovoljni svim strankama i onda se pojavio SNS. Veliki broj ljudi je, na žalost, poverovao da će to biti nešto novo, da neće biti korupcije, da neće biti partijskog zapošljavanja, da neće biti svega onoga što je obesmislilo postojanje svih ostalih stranaka. A onda se za dve godine pokazalo da je to potpuno ista priča. Da se apsolutno ništa nije promenilo. I to je momenat u kome se pojavio Preletačević", objašnjava Turajlić.

Srđan Bogosavljević iz agencije Ipsos Stratedžik Markentinga kaže da je najviše nestabilnih glasača na koje može da računa Preletačević u taboru antivučićevskih, proevropskih kandidata. Tu je najviše onih koji se dvoume između različitih opcija, pre svega između Saše Jankovića, Vuka Jeremića, Saše Radulovića.

"Među njima je najviše razočaranih generalnom ponudom na izbornoj listi. Preletačević će možda među njima imati svoje glasače, a privući će, verovatno, i deo neopredeljenih", kaže Bogosavljević.

Dragomir Anđelković, politički analitičar koji se smatra bliskim vladajućim naprednjacima, procenjuje da Preletačević može da "pomrsi konce" i kandidatu vladajuće koalicije, ali i opoziciji:

"Ja mislim da Srpska napredna stranka u ovom momentu razmatra kako da se postavi i koliki je potencijal Preletačevića da privuče nove glasače. Jer ako uspe da ih privuče u većem broju, on može da napravi SNS-u veću štetu nego iko drugi, može da dovede do drugog kruga koji je u ovom momentu nemoguć, ili je do juče bio nemoguć. Istovremeno, opoziciji može da nanese strašnu štetu, da njihovim liderima udari šamar, da se dogodi da jedan Janković ili Jeremić budu iza Preletačevića", procenjuje Anđelković.

Glasači čija opcija nije "čvrsto za nekoga" već "za manje zlo" mogu se opredeliti za performera Preletačevića. Srđan Bogosavljević podseća da onog trenutka kad se on pojavio kao kandidat, na kladionicama se visoko kotirao.

Bogosavljević procenjuje da on može da osvoji par stotina hiljada glasova, da može podići izlaznost, a time i mogućnost za drugi izborni krug. Ipak, po Bogosavljeviću, nije verovatno da on sam dobije toliko glasova, da bi mogao biti jedan od dva kandidata u drugom izbornom krugu.

Pisac i naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu Igor Štiks analizira fenomen satiričara odnosno performera kao predsedničkog kandidata i najpre kaže da je to bunt protiv establišmenta ali i protiv svih partija:



"Ovako osmišljen performans još nisam video. Postoje ljudi koji, poput piratskih partija, jednako tako izražavaju svoj bunt protiv establišmenta, ali sa vrlo jasnim programom. Postoje i ličnosti koje se pojavljuju kao meteori koji obećavaju neku drugu politiku i zato dobijaju određeni broj glasova", kaže Štiks.

On ne smatra da bi Preletačevića trebalo otpisati kao detinjariju, niti bi one koji glasaju za njega optuživao "da ne razumeju ozbljinost trenutka".

"Mislim da je potrebno da se i takav bunt čuje, bez da ga dodatno glorificramo kao izvrsnog, genijalnog ili briljantnog. On je odlično video prostor i u njega umarširao na belom konju", ocenjuje Štiks.

Preletačević je sa svojim pokretom „Sarmu probo nisi" (SPN) osvojio prošle godine 13 mandata u mladenovačkoj skupštini, odmah iza Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, čije nastupe je parodirao u kampanji i do nogu potukao ostale iskusne političke igrače.

Štiks (rođen 1977. godine) smatra da će Preletačevićeva satira privući mlađe birače od 20 do 40 godina.

"Vlada velika konfuzija u mojoj generaciji u smislu ideološko-političkih orijentacija. Ona je uglavnom antiestablišment, ona eksperimentira sa različitim formama i različitim životnim stilovima, pa će se sigurno jedan dio ljudi prepoznati i u jednom besmislenom buntu. Ali, i to je neki stav", kaže naš sagovornik.

U zemlji u kojoj su teorije zavere omiljene, čuju se "proverene informacije da je Beli nameštaljka vladajućih naprednjaka", a na sajtovima se vodila i ozbiljna polemika o tome da li je Preletačević na lokalu pokupio glasove naprednjaka ili razočaranih građana kojima je svega i svih preko glave.

Polemika se povela i u listu Danas, čiji je kolumnista Radivoj Cvetićanin zamerio što je na naslovnoj strani štampana priča o Belom u trenutku kada je bilo pitanje hoće li biti prihvaćena njegova kandidatura, čime se bavila kompletna štampa na naslovnicama, a počinjale informativne emisije na jedinoj televiziji (N1) koja svoje prve minute obavezno ne ustupa premijeru Vučiću, ma gde bio, ma šta radio i ma šta rekao.

"Svi ćemo mi od sada biti klovnovi, jedino će Preletačević izgledati ozbiljno. Šta sam drugo ja njemu, nego smešna pojava", napisao je Radivoj Cvetićanin.

Ljubiša Preletačević Beli, odnosno Luka Maksimović, priznao je da nema politički program, drugom prilikom da njegov program nije ni ozbiljan ni zezanje, već "ozbiljno zezanje". Koliko će njih dati svoj glas "ozbiljnom zezanju" ostaje da se ubrzo vidi. Već 2. aprila, u prvom izbornom krugu u trci za predsednika Srbije u kojoj će biti ponuđeno glasačima 11 kandidata.