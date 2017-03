Proglašena predsednička kandidatura Ljubiše Preletačevića Belog

Republička izborna komisija (RIK) večeras je u Beogradu proglasila predsedničku kandidaturu Luke Maksimovića, zvanog Ljubiša Preletačević Beli, ispred Grupe građana "Beli - samo jako", prenosi Beta.



Za to je glasalo 19 članova RIK-a, dok su dva bila protiv, a sednicu je, kako se navodi, obeležila burna diskusija.



Za predlog je glasao i predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević, uprkos zamerkama potpredsednice RIK-a Željke Radete.



Radeta je tvrdila da, nakon odbacivanja prethodnog zaključka kojim je Preletačeviću dato 48 sati da ispravi nedostatke, sada treba da bude izrađen nov zaključak i rešenje.



Dimitrijević je rekao da će kandidatu to rešenje biti naknadno prosleđeno.



Sednica je trajala oko dva sata i bila je obeležena burnom raspravom, a Radeta, inače predstavnica Srpske radikalne stranke, kandidaturu Maksimovića ocenila je kao neozbiljnu.



Pojedini članovi RIK-a su to opovrgli navodeći da se neozbiljnim ne mogu nazvati 12.610 građana koji su podržali tog predsedničkg kandidata, navodi agencija.