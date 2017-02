Lideri Demokratskog fronta tvrde da ne poznaju osumnjičene za puč

U Specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal započelo je saslušanje lidera opozicionog Demokratskog fronta (DF) Andrije Mandića i Milana Kneževića koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje i podstrekavanje na djela protiv Ustavnog uređenja i bezbjednosti protiv Crne Gore. Oni su negirali sve navode tužilaštva.

Nakon prvog saslušanja u Specijalnom tužilaštvu, koje je trajalo nešto manje od dva sata, Andrija Mandić jedan od lidera opozicionog Demokratskog fronta je saopštio novinarima da je Specijalnog tužioca Milivoja Katnića upozorio da je „na klizavom terenu kada je ušao u povezivanje Demokratskog fronta sa državnim udarom“.

Mandić je saopštio da se radi o montiranom političkom procesu koji ima za cilj da ojača aktuelni crnogorski režim, a oslabi opoziciju. Mandić je odbacio bilo kakvu povezanost čelnika Demokratskog fronta sa osumnjičenim stranim državljanima:

„Ja sam danas Milivoja Katnića upoznao sa činjenicama da želim da se što prije završi ovaj proces, jer mi imamo potrebu da kao politička organizacija saslušamo kako će Specijalni tužilac da dokaže našu krivicu, kako će da dokaže našu povezanost sa onim ljudima sa kojima zaključuje Sporazum o priznanju krivice. Ja nemam nikakve dileme kako će da se završi montirani politički proces koji vodi glavni specijalni tužilac.

Biće razbijen u paramparčad, jer niko iz Demokratskog fronta nije imao nikakve zle namjere 16. oktobra prošle godine. Iz Demokratskog fronta niko nije bio ni u kakvom kontaktu sa bilo kim koje pominje Katnić, a koji su strani državljani. Dakle to ćemo vrlo lagano dokazati, ni sa Rusima, ni sa srpskim nacionalistima iz Srbije, ni sa bilo kim drugim Demokratski front nije imao nikakvog kontakta“, kazao je Mandić.

I Milan Knežević je odbacio bilo kakvu povezanost sa osobama koje Specijalno tužilaštvo goni zbog pokušaja sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora:

„Ni Širokova, ni Popova, ni Velimirovića, ni Paju, ni ravnogorsku Branku, niti bilo kog od osumnjičenih nikad u životu niti sam vidio, imao bilo kakve telefonske, vizuelne i bilo kakve kontakte. Dakle ne poznajem nikog od tih ljudi i to sam saopštio i sada Specijalnom državnom tužiocu. Pravo da vam kažem jedva čekam da počne suđenje. Očekujem da to suđenje bude javno, biće to istorijski proces u kojem, ne samo da ćemo da dokažemo svoju nevinost, nego ćemo do temelja da porušimo ovu optužnicu“.

Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su na listi Specijalnog tužilaštva, kao osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije, koja je na dan parlamentarnih izbora trebalo da izvrši napad na državne institucije.

Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u emisiji „Živa istina“ kazao da je nesporno i već dokazano, da su pojedinci iz Demokratskog fronta bili uključeni u operaciju nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore. Konkretno, Specijalno tužilaštvo utvrđuje da li su lideri Demokratskog fronta bili od početka uključeni u plan ruskih organizatora terorističkih akata za eliminaciju pripadnika crnogorske policije.

„Ono zbog čega bi trebalo da se raščisti situacija je, da li su ove strukture (Demokratski front) i ova lica znali za plan, koji je trebalo da realizuje Širokov (Eduard Šišmakov), da se likvidiraju pripadnici crnogorske specijalne policije, da se likvidiraju pripadnici posebne policije, da se prikaže da je dio policijskih snaga navodno prišao na stranu građana i da oni između sebe pucaju jedni u druge i povrijede određene građane. Dakle to je činjenica, da se utvrdi da li zaista ova nacionalistička struktura iz Rusije to organizovala, bez znanja ovih lica (iz Demokratskog fronta), ili sa njima što bi bilo tragično ako bi se pokazalo tačnim“, rekao je Katnić.

Da bi došlo do pokretanja krivičnog postupka protiv dvojice poslanika, bilo je potrebno odobrenje Skupštine Crne Gore, koja je 15. februara skinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Skidanje imuniteta je proteklo uz političke tenzije ispred i unutar zgrade parlamenta, jer je u zahtjevu Specijalnog tužioca stajala najava da će dvojici poslanika biti određen pritvor.

Reagovao je Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković koji je Specijalnom tužilaštvu dao obavezujuće uputstvo da se Mandiću i Kneževiću ne određuje pritvor. Naredno saslušanje dvojice lidera Demokratskog fronta je zakazano za 3. mart.