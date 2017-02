Mitrovica: Potraga za masovnom grobnicom

U Severnoj Mitrovici, na mestu gde je nekada bila džamija, koja je porušena tokom rata na Kosovu, do samog mosta na Ibru, u četvrtak je počelo iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice.

Predsednik Komisije za nestala lica Prenk Đetaj rekao je da na mestu porušene tzv. Ibarske džamije, postoji sumnja da se nalazi masovna grobnica, ali da, dok se ne završi provera, ne može dativiše informacija.

"Sumnja se da ima posmrtnih ostataka žrtava rata. Nakon provere, ukoliko bude posmrtnih ostataka, nastaviće se profesionalni radovi, arheološko iskopavanje, ali to sve zavisi šta se nalazi. Dugo čekamo proveru, a svaka lokacija kao i ova treba da se proveri, pa da se da konačna reč da", rekao je Đetaj.

Suzana Matejić iz Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, i zamenica predsedavajućeg radne grupe za pregovore o nestalim licima na relaciji Beograd – Priština, kaže da je potraga dug i mukotrpan posao.



"Svi koji se bave tim problemom, a problem nam je zajednički na svim stranama, traže istinu gde god se ona nalazi. Znači, provera svakog lokaliteta koji se pojavi kao informacija da možemo da pronađemo nekoga sa spiska nestalih jeste povod da se svi mi zajedno bavimo tim problemom i zajedno istražujemo. Šta ovde možemo konkretno pronaći, to niko ne može da govori unapred, a tu smo da proverimo da li je informacija koju smo dobili od svedoka zaista tačna", kaže ona.

Enveru Tahiriju iz Mitrovice otac je nestao 15. marta 1999. godine. Kidnapovan je iz kuće u centru Mitrovice, kaže Tahiri za Radio Slobodna Evropa.

"Mitrovčani znaju gde se to nalazi, kod biroa. Mi smo skeptični da će ovde nešto biti. Zbog toga što je baš na mestu džamije betonirano. Ovde svakako ima grobnica, samo je ta grobnica betonirana. I sad, radi reda oni rade. A tu gde vrše iskopavanje, tu je bila jedna radnja. I nema šanse da se tu nalazi nešto. Ovde je ubačena zemlja od radova na mostu. Ovo je samo bacanje magle ljudima", kaže on.

Direktor sudske medicine u Prištini Arsim Grđaliju za RSE kaže da kontrolišu mesta na osnovu informacije koja odavno cirkuliše, ali da se zbog dosadašnje situacije nije vršilo iskopavanje. Mi smo u obavezi da kontrolišemo na osnovu svake informacije, kaže on. Na konstataciju da neke porodice tvrde da se iskopavanje ne vrši na mestu gde je bila džamija već pored, on dodaje:

"Znam tačno gde je bila džamija, odrastao sam ovde. Džamija je bila tačno četiri metra iza bagera. Mi ćemo pregledati, to su ti kontrolni kanali, tu su i eksperti Eulexa, mi znamo da li se to pomeralo ili ne. Ukoliko se nešto pronađe mi ćemo da stopiramo rad, jer se prelazi na ručni alat", kaže Grđaliju.



Izetu Sulji iz Zasela nadomak Mitrovice tokom rata nestali su sin i brat od strica. Sina je pronašao, za bratom traga. Na pitanje da li veruje da je na ovom mestu grobnica, kaže da ima svedoka:

"Oni su stanovali baš u ovoj zgradi, to ide tako, inače zvanično niko nije objavio", navodi.

Koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji Milorad Trifunović smatra da ovde nema masovne grobnice i da je dobro da se vrše iskopavanje i da se to već, kako kaže, jednom sazna, jer se ta tema provlači 17 godina na radnim grupama i razgovorima. Ako ima, dodaje, i jedno telo ako se vrati porodici i to je uspeh. On kaže da je predsednik Kosova Hašim Tači obećao da će prva tema u Briselu biti rasvetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih, ali da do toga nije došlo.

"Sreo sam gospodina Tačija posle toga, on je dao inciijativu za osnivanje radnog tela Komisije za istinu i pomirenje i pitao sam ga šta je bilo sa vašim obećanjem. Rekao je šta obeća, to ispuni, kao i da je sa Aleksandrom Vučićem razgovarao pola sata telefonom i da je on prihvatio inicijativu da se u Briselu o tome razgovara. Mi očekujemo da sledeće prvo pitanje u Briselu bude rasvetljavanje sudbine nestalih", kaže Trifunović.

Iskopavanje posmatra više desetina Mitrovčana, uglavnom Albanaca. Situacija u gradu je mirna.