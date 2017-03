Stojanović: Razgovori o kosovskoj vojsci gubljenje vremena

Transformacija kosovskih Bezbednosnih snaga u Oružane snage za Srpsku listu nije tema za razgovor i svaki pokušaj da se o tome razgovara biće gubljenje vremena, izjavio je za RSE zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović, iz Srpske liste.

Ovaj komentar je usledio nakon najave predsednika Kosova Hašima Tačija da će pokrenuti proces razgovora sa Srpskom listom kako bi je ubedili da podrži ustavne promene koje se odnose na formiranje Oružanih snaga, odnosno Vojske Kosova.

Tačijeva najava usledila je nakon oštre reakcije međunarodne zajednice, posebno Sjedinjenih Država i NATO-a na njegovu inicijativu da se transformacija provede putem izmene zakona, za šta ne bi bili potrebni glasovi srpske zajednice. Međunarodna zajednica je apelovala da se transformacija provede isključivo putem promena Ustava, uz podršku svih zajednica.

Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović u razgovoru za RSE kaže, međutim, da se stav Srpske liste na Kosovu po pitanju vojske nije promenio, jer se nisu promenili uslovi pod kojima Srbi na Kosovu žive i rade.​

"Mi jesmo bili uvek za razgovore i dogovore o svemu, ali poslednjih nekoliko meseci odluke koje smo videli, samostalno delovanje bez ikakve koordinacije i saglasnosti Srba po pitanjima koji su od vitalnog interesa za srspku zajednicu, doveli su nas u situaciju da prosto o ovoj temi nemamo prostora za bilo kakav razgovor", kategoričan je Stojanović.

Zamenik premijera dodaje da je ova tema previše iskorišćena za dnevnu politiku i populističke namere, a na pitanje da li će se Srpska odazvati pozivu predsednika ukoliko ga dobije, Stojanović je odgovorio:

"Mi smo pristojni ljudi, i na pristojne pozive odgovaramo pristojno, time što smo spremni da sa svakim sednemo i pričamo. Ali, po ovoj temi neće biti nikakvog napretka i nikakve promene, zbog toga što Srbi koji žive na Kosovu ne vide nijedan razlog da to podrže", ističe Stojanović.

Negativno iskustvo

Postoji veliki spisak problema, od ekonomskih pitanja, pitanja vladavine prava, povratka, desetine hiljada nerešenih predmeta o zauzetoj imovini oko kojih se nije pomaklo sa mrtve tačke.

"Mi želimo da razgovaramo pre svega o tim temama i, naravno, o formiranju Zajednice opština sa srpskom većinom, što za nas jeste od vitalnog interesa i što jeste obaveza svih albanskih političara koji su preuzeli tu obavezu u Briselu", kazao je on.

Stojanović navodi da kada u pitanju formiranje vojske Kosova uzrok zabrinutosti srpske zajednice leži u dosadašnjim negativnim iskustvima.

"Obećanja koja smo dobijali u prošlosti, ne samo od albanskih političara već i od predstavnika međunarodne zajednice, da će se nešto poštovati, videli smo kako posle određenog vremena to se potupno izgubi i obećanje se ne ispuni. Pogledajte strukturu kosovske policije u određenim sredinama, videćete pre četiri - pet godina da je u policiskoj stanici u Goraždevcu bilo 12 policajaca i nakon penzionisanja tih ljudi nisu uposljeni novi. Sada imate situaciju u kojoj imate samo jednog ili dvojicu policajaca iz srpske stanice u podstanici u Goraždevcu", naveo je Stojanović.

"To negativno iskustvo iz svih tih oblasti", dodaje Stojanović "stvara preduslove u kojima ne možemo tek tako da verujemo na obećanja da će sve biti u redu i da će sve biti dobro".

Kako je istakao, srpska zajednica je zainteresovana za neke druge ustavne promene koje se tiču produžetka garantovanih i rezervisanih mesta u Skupštini Kosova i nekih drugih pitanja koja se Ustavom mogu bolje definisati.

"To su ustavne promene o kojima bi mi želeli da pričamo", naveo je.

Srbi, kako kaže Stojanović "žele da grade normalne odnose, ali žele da ih grade na iskreni način".

"Srbi nisu za tu transformaciju i u ovom trenutku niko se nije potrudio da nas ubedi da argumenti i naši strahovi su opravdani", naveo je.

Dok se pozitivne promene ne dese i dok se ne primeti napredak besmisleno je govoriti o Vojsci, konstatuje Stojanović. Na pitanje da li bi formiranje Zajednice bila pozitivna promena u tom smeru, Stojanović je kazao da je to obaveza iz Brisela.

"Često sam do sada slušao da bi zapravo neko pokušao da naprave novu trgovinu i da od politike pravi isključivo pazar, da se nešto sa nečim trguje i razmenjuje... To apsolutno nisu povezive stvari i nemaju veze jedno sa drugim. Zajednica mora da se formira i na to se neko obavezao. Srbi se na Kosovu u ovom trenutku nijednom nisu obavezali da će podržati bilo šta", kazao je on.

Na pitanje da li će srpski poslanici, sada pošto su se vratili u institucije, podržati ratifikaciju demarkacije sa Crnom Gorom, Stojanović je odgovorio da je stav do sada bio negativan, ali da će se srpski poslanici u narednom periodu o tome izjasniti.

"Mi smo se vratili u Parlament, vratićemo se i u Vladu, isključivo kao pokušaj da ponovo stvorimo neku pozitivnu atmosferu u kojoj će neko da promeni svoj način ponašanja i da međunarodnoj zajednici još jednom pokažemo da nismo mi ti koji blokiramo bilo šta pozitivno, već da želimo da radimo ono što jeste važno, a ne samo da učestvujemo u nekoj predstavi koja bi trebala međunarodna zajednica valjda da pokaže kako ovde nešto funkcioniše, a zapravo je situacija obratna", zaključio je Stojanović.