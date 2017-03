Air Serbia krši Briselski sporazum

Ukoliko neko sa kosovskim pasošem želi da kupi avionsku kartu od Air Serbia-e (ErSrbija), to će mu biti onemogućeno. Štaviše, službenici ove avio-kompanije ljutito spuštaju slušalicu onima koji žele da reše taj problem i kupe kartu.

I pored toga što su se Kosovo i Srbija u Briselu dogovorile o nesmetanom kretanju nosioca kosovskih dokumenata kroz Srbiju i sa beogradskog i niškog aerodroma, Air Serbia te iste dokumente i dalje ne priznaje.

S takvom situacijom suočila se Zulfija iz Prištine. Vodeći se činjenicom da je Briselskim sporazumom omogućeno nesmetano kretanje, što joj je potvrdila i granična policija Srbije, Zulfija je preko interneta pokušala da kupi avionsku kartu Air Serbia-e iz Sjedinjenih Država za Tiranu, preko Beograda.

Međutim, kada je sistem zatražio da se izabere država koja je izdala pasoš putniku, Kosovo nije bilo na listi.

Zulfija je stupila u kontakt sa Air Serbia-om u Beogradu, pojasnila svoj problem i upitala da li postoji ikakva mogućnost da se kupi karta za putnika koji poseduje samo kosovski pasoš.

"Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš? Rekla sam to je pasoš koji izdaje Kosovo. Ona mi je na to rekla da moram da koristim validna dokumenta kao što su, na primer, srpska i albanska, i onda je samo spustila slušalicu. Bila sam neprijatno iznenađena i odgovorom koji sam dobila i tonom na koji je sa mnom razgovarano. Ja kartu ne tražim da mi poklone, ja je plaćam. Posebno sam bila iznenađena nakon ljubaznog razgovora za graničnom policijom", kaže Zulfija za RSE.

Nakon razgovora sa Zulfijom, i RSE je pozvao Air Serbia-u. Na naše pitanje kakve su šanse da se kupi avio-karta ukoliko putnik poseduje kosovska dokumenta, drugi službenik je RSE kazao da "Air Serbia kosovski pasoš ne smatra validnim".

"Stvarno ne znam kako da kupite kartu. Ne postoji opcija da se kupi ta karta", dodao je on.

Minsitarka za dijalog u Vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je za RSE da ono što Air Serbia radi nije u skladu sa onim što je Vlada Srbije dogovorila u Briselu.

Podsetimo, na osnovu dogovora u Briselu u septembru 2014. godine, srpska strana je odlučila da omogući kretanje nosiocima kosovskih dokumenata i sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla, kao i sa niškog.

Pored toga, državljani Kosova sa državnim dokumentima prilikom putovanja mogu da koriste šest tranzitnih tačka između Srbije i trećih država, kao što su Mađarska, Hrvatska, Makedonija i Bugarska.

Prilikom letenja, državljani Kosova od 22. septembra 2014. godine mogu da koriste beogradski, a od 15. novembra 2014. godine, i niški aerodrom.

* Više informacija o ovoj temi donosimo tokom dana