Ivanić: Blokadu Predsjedništva je izazvao Izetbegović

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u protekla četiri mjeseca održalo je samo dvije sjednice. Razlog je neslaganje trojice članova u vezi sa revizijom presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Za 11. april najavljen je razgovor oko utvrđivanja dnevnog reda, ali kako u intervjuu za Radio Slobodna Evropa navodi predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić sjednice neće biti sve dok Bakir Izetbegović, član bh. Predsjedništva ne objasni zašto je mimo te institucije pokrenuo postupak revizije.

RSE: Svjedoci smo da je za četiri mjeseca Predsjedništvo BiH održalo tek dvije sjednice, zbog čega se postavlja pitanje čemu ova institucija služi. Kako Vi na to gledate?

Ivanić: Tačna je činjenica koju ste rekli, ali prvi put do blokade nije došlo zbog člana Predsjedništva iz Republike Srpske, već zbog toga što je zadnju sjednicu napustio gospodin Bakir Izetbegović. Činjenica je da su postavljene paralelne strukture u donošenju odluke o eventualnoj reviziji u slučaju Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Činjenica da je sjednica prekinuta i da je napustio gospodin Izetbegović upućuje na to da je kriza izazvana sa te strane i pravo pitanje treba da ide toj strani.

Dakle, mi moramo znati šta hoćemo - hoćemo li preći preko tog napuštanja sjednice, odnosno legalizovati koncept napuštanja sjednice kao normalan, hoćemo li legalizovati postojanje paralelnih institucija gdje ambasadori jednog naroda odgovaraju samo svom članu Predsjedništva, što su Bošnjaci uveli u posljednje vrijeme? Ključan odgovor na to pitanje nije u mojim rukama, nego u rukama onih koji su se time služili.

RSE: Kako riješiti taj problem? Vi ste trenutno predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Vi zakazujete sjednice. Znači li to da će vakuum biti do narednih izbora?

Ivanić: Opet je to pitanje onima koji su to izazvali. Ja imam svoj stav. Mislim da Predsjedništvo treba da da jednu vrstu političke izjave o tome što je bilo, da identifikuje probleme i kaže kako ih misli rješavati, a ja ću nešto tako ponuditi. Sjednica će biti zakazana kada se utvrdi dnevni red, a dnevni red se još utvrđuje, a ima dovoljno vremena do toga.

RSE: Da li to znači da ne postoje neke hitne stvari o kojim biste trebali raspravljati i jeste li se u proteklom periodu susretali sa dvojicom članova bh. Predsjedništva, gospodom Izetbegovićem i Čovićem?

Ivanić: Naravno da sam se susretao. To što postoji blokada, ponoviću još jednom, nije proizvedena sa moje strane i naravno da sam rekao da bez obzira na zastoj, sve što bude potrebno, a što bi građani Bosne i Hercegovine osjetili, neće biti problem, jer bi mi održali telefonsku sjednicu. Ali, nije kriza samo u Predsjedništvu BiH, kriza je i u drugim institucijama.

Nevezano oko toga, suštinsko je pitanje - da li se smatra da sve ono što se desilo u posljednjih nekoliko mjeseci treba prihvatiti ili ne. Ključan politički događaj nije zakazivanje sjednice, već uspostavljanje pravila igre i normi ponašanja. Ja razumijem razlike u političkim stavovima, ali ne mogu prihvatiti stvari kao što su paralelizam u radu, postojanje nacionalno definisanih institucija, koje su ovaj put uradile bošnjačke strukture, paralelizam u radu, napuštanje sjednica, neučestvovanje u odlučivanju, kada to nekome ne odgovara, to su suštinska pitanja.

RSE: Dakle, želite da kažete da preko toga ne možete preći i da dok se to ne raščisti nećete ići dalje?

Ivanić: Ja tako iskreno mislim, jer ako bi se ostalo na drugačijem, to bi značilo da ja sljedeći put dam nalog nekom ambasadoru da ne može isporučiti pismo bošnjačkog ministra ili člana Predsjedništva, zato što ja sa tim nisam saglasan.

RSE: Pomenuli ste krizu vlasti, posebno onu u državnom parlamentu. Može li se nazrijeti rješenje, s obzirom da su svima 'puna usta' evropskog puta Bosne i Hercegovine, a ako ne funkcionišu Vijeće ministara i parlament, kako brže ići do Evropske unije?

Ivanić: Ova kriza je ostavila posljedice, to je tako i sada se sve to mora, modernim rječnikom rečeno, resetovati, uspostaviti principe ponašanja. Ako će princip ponašanja biti ko će koga prevariti, ja sam pesimističan za bilo kakve pomake u naredne dvije godine, a ako će princip biti da se dogovorimo jednom i da se ponašamo u skladu sa pravilima, onda mislim da ima razloga da budemo optimistični. Dakle, suština je koji je princip ponašanja u institucijama BiH. To je ono na šta ja očekujem iskren, otvoren i jasan politički odgovor.