Gradska slavlja ili novac u humanitarne svrhe

Uoči kraja godine u mnogim gradovima Srbije pojavljuju se inicijative koje pozivaju lokalne vlasti da otkažu proslavu Nove godine i da za to predviđen novac doniraju u humanitarne svrhe.

Ideja je pokrenuta u Požegi. Opština je novac preusmerila za popravku skenera u užičkoj bolnici u kojoj se leče pacijenti iz deset opština Zlatiborskog okruga. Požega je donirala 300 hiljada dinara, posle čega je i skener proradio.

Milan Božić predsednik požeške opštine, iz redova Srpske napredne stranke (SNS) premijera Aleksandra Vučića:

„Nama su svi građani koji koriste usluge u Zlatiborskom okrugu podjednako važni, a naročito nismo želeli da pacijenti sa požeške teritorije trpe posledice ove situacije“, rekao je on.

U bolnici, međutim, ne spominju podršku opštine, već Ministarstva zdravlja. Danijela Vasiljević, portparolka Zdravstvenog centra Užice:

„Skener je bio u kvaru i popravljen je uz veliko zalaganje Ministarstva zdravlja. Sada jer plan da se radi u tri smene da pacijenti koji su imali termine za pregled, budu pregledani“, rekla je ona.

Upitan zašto i Užice ne postupi kao Požega, s obzirom da u bolnici ne radi ni magnetna rezonanca, direktor Turističke organizacije Užice Boban Perišić objašnjava:

„Ako tako razmišljamo onda postoji još milion mesta gde novac može da se usmeri u toj bolnici ali zdravstveni centar, koliko se ja sećam, je republička institucija.“

Novi Pazar je takođe odustao od proslave Nove godine na otvorenom i novac će biti poklonjen deci bez roditeljskog staranja. Lokalni mediji javljaju da će i Vranje donirati novac deci oboleloj od najtežih bolesti.

Gradska opština Stari grad u Beogradu je takođe prihvatila inicijativu građana. Novac će biti usmeren za ugroženu decu i siromašne kaže potpredsednik opštine Stari grad Nenad Borovčanin, koji je nedavno zbog neslaganja sa politikom Socijalističke partije Srbije šefa diplomatije Ivice Dačića izbačen iz te stranke.

„Mi smo odustali od proslave i novac ćemo proslediti ugroženoj deci i siromašnima. U narednim danima ćemo to organizovati i videti kako direktno da prosledimo novac i poklone deci“, naveo je Borovčanin.

Zanimljiv je primer Subotice gde gradske vlasti ne razmišljaju o otkazivanju dočeka 2017. godine na gradskom trgu, iako je lokalna vlast upoznata sa takvom inicijativom. Objašnjavaju da je takav predlog stigao kasno. Jasmina Stevanović, predstavnica gradske vlasti koja takođe dolazi iz redova SNS, predložila je da umesto otkazivanja dočeka građani koji će biti na trgu pošalju SMS poruku na humanitarne brojeve.

„Koncert Goce Tržan na gradskom trgu je jedna jako dobra prilika da svi mi zajedno okupljeni na jednom mestu sa nekoliko hiljada Subotičana i gostiju sa strane pokažemo humanost i da SMS porukama pomognemo i Ivi i Saši i svim našim sugrađanima, jer je spisak dugačak“, predložila je ona.

I u Čačku se vodi debata o tome treba li otkazati proslavu Nove godine na trgovima i pomoći deci u nevolji. Grad, uprkos peticiji, ne razmišlja o otkazivanju događaja.

Direktor Doma kulture Dragojlo Jerotijević, inače iz u Čačku opozicione partije Nova Srbija, navodi da su pregovori o nastupu estradne zvezde Lepe Brene u tom gradu trajali dva i po meseca i da će ona nastupiti uprkos protivljenju dela građana.

„Za tu namenu grad je budžetski odvojio dva i po miliona dinara, od toga dva miliona je namenjeno izvođačima“, on dodaje da se novac koji je opredeljen za proslavu Nove godine samo za tu namenu može i potrošiti jer ga na to obavezuje zakon.

„Oni koji imaju takve ideje mogli bi možda da reaguju prema skupštini grada koja usvaja budžet. Ja sam zaista nemoćan u tom delu i ne mogu ništa promeniti“, ističe Jerotijević.

Novi Sad takođe ne odustaje od proslave na gradskim trgovima, iako je više od tri hiljade Novosađana potpisalo inicijativu za doniranje novca. Građani sa kojima smo razgovarali imaju podeljeno mišljenje o ovakvim inicijativama. Boris odobrava takve predloge.

„Ja bih podržao tu inicijativu, ne znam samo koliko je to ostvarivo jer kod nas se baš stvari sa tim peticijama ne rešavaju se“, smatra on.

Maja ipak naglašava da je bolje imati sistemsko rešenje.

„Ja mislim da te probleme bi trebalo sistemski rešavati a ne pojedinim akcijama građana“, ističe ona.

Pokretač inicijative Nemanja Ostojin kaže da je svestan da je inicijativa kasno pokrenuta ali se nada da će to ipak biti dobar vodič lokalnim vlastima šta raditi sledeće godine sa novcem.

„Tri hiljade Novosađana je potpisalo peticiju i to jeste velika stvar, gradska vlast sigurno neće promeniti mišljenje za ovu godinu, ali ovo je jedna iskra ili ideja za naredne godine, pa možda će se neko zamisliti i neće se trošiti velika sredstva na osvetljenje i koncerte, već će to biti skromnije obeleženo i sa druge strane će opet, pomoći nekom“, rekao je on.

Inicijative za otkazivanje gradske proslave Nove godine i doniranje novca u humanitarne svrhe, koje su pokrenute i u Nišu, Čačku, Beogradu, stižu nakon višegodišnje prakse da se u gradovima stara godina ispraća uz estradne pevače i turbofolk nastupe.