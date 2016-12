Hrvatska ne odustaje od kupnje borbenih aviona

Eksperti su preporučili hrvatskoj Vladi da ide u nabavu novih borbenih aviona, ali nisu donesene nikakve odluke o tome koji su od ponuđenih modela u užoj konkurenciji ili su iz nje ispali, kako sugeriraju neki mediji, potvrdio je za Radio Slobodna Europa (RSE) član savjetodavnog tima za ratno zrakoplovstvo, umirovljeni general Josip Štimac.

„Mi ne možemo donijeti nikakve odluke, ali ćemo donijeti zaključak da preporučujemo da se zadrži borbena sposobnost hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dakle da se ide u kupovinu eskadrile. Također, naša je preporuka da se izbor aviona koji bi bio kupljen izvrši do kraja 2017 godine.“

Hrvatska ima u svom borbenom zrakoplovstvu stare ruske Mig-21 bis i Mig-21 UM, i rasprave u stručnoj, ali i u općoj javnosti oko modernizacije borbenog zrakoplovstva ili odustajanja od borbene avijacije traju već deset i više godina. Štimac i njegovi kolege prikupili su četiri neobavezujuće ponude za kupovinu novih ili rabljenih borbenih aviona - švedski SAAB dao je ponudu za JAS 39 verzija C/D, Izrael za polovni F-16, Južna Koreja za FA-50 i Francuska za Rafale. Mediji pišu da su u užoj konkurenciji ostali Šveđani i Južnokorejci, ali Štimac u izjavi za RSE kaže da to on nije izjavio.

“Ne znam otkuda im ti podaci, jer naše povjerenstvo niti može niti je nadležno govoriti takve stvari.”

Nakon što je nedavno predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica OSRH Kolinda Grabar Kitarović najavila da će Hrvatska ići u nabavu novih borbenih aviona, zaključak ovog povjerenstva, ali i najnovija izjava ministra obrane Damira Krstičevića to dodatno potvrđuju.

„Smatram da nam je ta sposobnost potrebna i da ju Hrvatska treba imati, ne smijemo se dovesti u situaciju kao 90-te kada smo bili razoružani. Odluka će biti donijeta 2017. godine i sigurno ćemo voditi računa kako na najbolji mogući način doći do te sposobnosti. Želimo u taj proces uključiti sve parlamentarne stranke i tražimo konsenzus jer to je nadstranačko pitanje, pitanje nacionalne sigurnosti“, kazao je Krstičević.

Nakon najave da će Hrvatska otkupiti 49,08 posto dionica INA-e koje ima mađarski MOL, što je posao koji je težak najmanje 800 milijuna eura, najava kupovine borbenih aviona dodatno otvara pitanje – otkuda sav taj novac? Ministar financija Zdravko Marić čini se zna da nabava novih aviona nije nešto u što će se ući vrlo brzo.

“Ne moramo žuriti s tim pitanjem. Mislim da će oko te dugoročne strategije i Plana razvoja Oružanih snaga još biti govora.”

Za komentar smo zamolili nekoliko eksperata, ali oni su otklonili našu molbu upozoravajući da je do moguće nabave eskadrile novih borbenih zrakoplova još dug put, i da su do kraja sljedeće godine, do kada bi trebalo donijeti odluku o tome koji će tip borbenog aviona biti kupljen, sve opcije otvorene.