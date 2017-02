Hrvatska: Konzervativci jurišaju na glasilo srpske manjine

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro je osudilo zahtjev desnokonzervativne prolajferske udruge U ime obitelji da se zbog širenja mržnje prema većinskom hrvatskom narodu prestane iz državnog proračuna financirati tjednik srpske manjine Novosti. Izrugivanje nacionalistima i onima koji šire mržnju nije širenje mržnje, poručuju iz Novosti.

Punih 17 stranica izvješća s ilustracijama i citatima poslala je rigidna udruga U ime obitelji na sve bitne adrese u hrvatskim vlastima, tražeći da se ukine financiranje Novosti, te da se tjedniku sljedeće tri godine zabrani apliciranje za proračunska sredstva.

Naime, oni tvrde da Novosti u svojim tekstovima potiču na netoleranciju i mržnju prema većinskom hrvatskom narodu "grubo vrijeđajući njega, smisao njegove državnosti i suverenosti, njegovu vjersku pripadnost i samu Republiku Hrvatsku".

Novosti su kadrovski i novinarskim pristupom dijelom nastavak legendarnog Feral Tribunea i upravo u tekstovima bivših "feralovaca" nalazi U ime obitelji većinu citata kojima ilustriraju svoj zahtjev.

Tako Boris Dežulović pred godinu dana piše da je "HDZ od retardirane Hrvatske napravio šup.. Balkana", koji mjesec ranije kaže da Hrvatska "uopće nije država" već "paradržava", Viktor Ivančić piše kako su mu se mnoge pojave popele navrh glave, ali "dvije se posebno ističu – Bog i Hrvati", a ima i citata drugih autora.

Novosti za prošlu godinu dobile 3.200.000 kuna (425.000 eura) iz državnog proračuna, za očekivati je da će toliko dobiti i za ovu godinu, i čelnica U ime obitelji Željka Markić traži da im se to obustavi.

"To vam je oko 280.000 kuna (37.500 eura) mjesečno za novine koje šire mržnju, netoleranciju, netrepeljivost prema pripadnicima hrvatskog naroda u Hrvatskoj, a financirani su javnim novcem. To nije predviđeno kriterijima. Treba se držati kriterija i pošteno raditi svoj posao. Tko god želi pisati ovakve stvari, moraju si za to pronaći financijere", navodi Markić.

Orkestrirana hajka

Glavni urednik Novosti Nikola Bajto u izjavi za RSE upozorava da Željka Markić lažno prikazuje kriterije po kojima Savjet za nacionalne manjine dodjeljuje ta sredstva manjinskim glasilima, te odbija sve njihove optužbe.

"Njihov cilj je huškanje, stvaranje animoziteta prema tjedniku Novosti, a posredno i prema srpskoj nacionalnoj manjini. Oba ta učinka potencijalno su vrlo opasna. Ni u jednom tekstu Novosti ne šire mržnju prema hrvatskom narodu, ni u jednom tekstu Novosti ne zagovaraju netoleranciju prema hrvatskom narodu, niti šire nesnošljivost. Dapače!", ističe Bajto.



Bajto kaže da se tjednik svojim tekstovima bori upravo protiv nacionalizma.

"Izrugujemo se nacionalizmu s bilo koje strane, izrugujemo se onima koji šire mržnju, netoleranciju i nesnošljivost, a među njima je i udruga U ime obitelji i gospođa Željka Markić. Izrugivanje nacionalistima, izrugivanje onima koji šire mržnju nije širenje mržnje. To je borba protiv mržnje, borba protiv nesnošljivosti", dodaje Bajto.

U zaštitu Novosti ustalo je i Hrvatsko novinarsko društvo (HND).

"Ovaj napad udruge U ime obitelji na tjednik Novosti HND vidi kao dio orkestrirane hajke na 'nepodobne' neprofitne i druge medije te udruge civilnog društva. Ta je hajka vrlo opasna po demokratske vrijednosti u hrvatskom društvu", kaže za RSE predsjednik HND-a Saša Leković.

Podsjetimo, upravo je ova rigidna prolajferska udruga inicirala ukidanje financiranja neprofitnih medija na samom početku mandata bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića pred godinu dana.

Novosti se financiraju sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna, prodajom i donacijama stranih fondacija. Prema njihovim podacima, iz proračunskih sredstava pokriva se oko tri četvrtine troškova.