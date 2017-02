Bez dozvole za gondolu na Zlatiboru

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije obavestilo je opštinu Čajetina da građevinska dozvola za izgradnju gondole na Zlatiboru ne može biti izdata.

Podsetimo, gradonačelnik Čajetine Milan Stamatović, suprotno upozorenjima republičke vlasti, pozvao je građane da na radnoj akciji učestvuju u izgradnji gondole. Više hiljada ljudi se odazvalo njegovom pozivu i u subotu 11. februara, preduzelo prve radove na izgradnji gondole.

Ministarka Zorana Mihajlović je dan pred taj događaj najavila izdavanje dozvole za izgradnju gondole. Iz njenog Ministarstva, međutim, tri dana kasnije, čuju se drugačiji tonovi.

„Čudi me ponašanje gospodina Stamatovića koji poziva građane da rade nešto bez građevinske dozvole“, izjavila je za RTS državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastukture Aleksandra Damnjanović.

„Zakon moraju poštovati svi građani, ali i predsednici opština. U ovom trenutku se upravo utvrđuje čija je zemlja na kojoj se sprovode radovi. Prema poslednjim informacijama, mislim da je to vraćeno na prvostepeni postupak u slušbu za katastar nepokretnosti opštine Čajetina. Inače država se trudi da to zemljište sačuva u državnoj svojini, i ako uspemo i okonča se kako mi želimo, to zemljište na Zlatiboru biće svojina Republike Srbije", kazala je Damnjanović.

Stamatović je, pak, tokom akcije novinarima pokazao obimnu dokumentaciju za koju tvrdi da dokazuje opštinsko vlasništvo nad zemljištem. Damnjanović to odbacuje.

Stamatović je optužio Ministarstvo da se „podsmeva građanima“, dok direktorka javnog preduzeća „Gold gondola Zlatibor“ Bojana Božanić, tvrdi u izjavi Radiju Slobodna Evropa da opština poseduje svu potrebnu dokumentaciju:



“Ovo što poručuju iz Ministarstva su zaista sitnice koje nisu morale ni da budu pomenute na ovakav način. Moram da kažem, bez obzira koliko su u Ministarstvu imali dobru volju kada smo podnosili uslove i zahteve za lokacijsku dozvolu, sada vidim odsustvo te dobre volje.”

Podsećamo, sukob između Čajetine i republičke vlasti eskalirao je kada se Stamatović javno pobunio povodom rešenja koje je ministarka Mihailović pre dve godine potpisala i dala u vlasništvo privatnom licu ogromnu površinu na Zlatiboru. Reč je o državnoj zemlji koju je koristio Poljoprivredni kombinat Zlatibor.

Njegovom privatizacijom, prema tumačenju Ustavnog suda, zemlja je ostala državno vlasništvo, te je Mihailovićka morala priznati grešku i poništiti nezakonito rešenje koje je potpisala.

Od tada do danas to zemljište površine od oko 4.000 hektara, je sporno i pred Upravnim sudom je. Delom preko tog zemljišta trebalo bi da prelazi gondola koja bi po planu trebalo da bude duga devet kilometara, i da se finansira iz sredstava čajetinske opštine. Procenjena vrednost projekta je 13 miliona evra.

Stamatović je inače najavio kandidaturu za predsednika Srbije na izborima 2017. godine, ne kao partijski, nego kao kandidat građana.